Další postrach lidských překladatelů. Český CUBBITT má být přesnější než člověk

Německý překladač DeepL nám na jaře vyrazil dech. Využít strojové učení pro překlad mezi dvěma jazyky se už ale roky snaží také čeští matfyzáci. Jejich nástroj LINDAT Translation postavený na modelu CUBBITT (Charles University Block-Backtranslation-Improved Transformer Translation) si můžete pro nekomerční účely vyzkoušet zdarma a bez omezení. Google Translate našel přemožitele. Vyzkoušeli jsme překladač DeepL Umí překládat vložený text i nahrané textové soubory. Oproti konkurenci ale zatím podporuje jen tři páry jazyků: angličtina/čeština, angličtina/francouzština a angličtina/polština, vždy v obou směrech. LINDAT Translation sice umí překládat mezi angličtinou a ruštinou, němčinou nebo hindštinou, avšak ty využívají jiný matematický model. CUBBITT se trénoval na desítkách milionů vět. Nejen těch, pro které existují oficiální překlady mezi češtinou a angličtinou, ale i jednojazyčných. Česká věta se přeloží do angličtiny a cílem je pak znovu vytvořit původní český překlad (odtud backtranslation v názvu modelu). Autoři tvrdí, že je optimalizován pro překlad novinových článků, nikoliv beletrii, odbornou literaturu apod.

LINDAT Translation umí překládat vložený text i soubory Tvůrci CUBBITTu loni v časopisu Nature publikovali text detailně vysvětlující technologie na pozadí. Součástí byl také průzkum z roku 2018 hodnotící kvalitu překladu. Ve slepém Turingově testu nedokázalo 60 % dotázaných rozlišit strojový a profesionální překlad. Google Translator svou kvalitou „zmátl“ jen 6 % respondentů. Výsledkem studie také bylo, že CUBBITT umí překládat přesněji než lidé (ve smyslu zachování významu), ale lidští překladatelé měli text čitelnější, uhlazenější. Protože jsme už detailně srovnávali kvality DeepL, Googlu a překladače od Microsoftu, ukážeme si na stejných příkladech také CUBBITT. V dalších kapitolách najdete příklady různých typů textů…

Prezidentův proslov Zdroj: Kennedyho oznámení lunárního programu / NASA Anglický originál We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too. Překlad do češtiny (CUBBITT) Rozhodli jsme se letět na Měsíc. Rozhodli jsme se, že v tomto desetiletí poletíme na Měsíc a budeme dělat ostatní věci, ne proto, že by byly snadné, ale proto, že jsou těžké, protože tento cíl poslouží k uspořádání a měření našich nejlepších energií a dovedností, protože tato výzva je výzvou, kterou jsme ochotni přijmout, kterou nejsme ochotni odložit a kterou hodláme vyhrát, a ostatní také. Překlad do češtiny (DeepL) Rozhodli jsme se letět na Měsíc. Rozhodli jsme se, že v tomto desetiletí poletíme na Měsíc a uděláme další věci, ne proto, že jsou snadné, ale proto, že jsou těžké, protože tento cíl poslouží k uspořádání a poměření našich nejlepších sil a schopností, protože je to výzva, kterou jsme ochotni přijmout, kterou nejsme ochotni odkládat a kterou hodláme vyhrát, a ostatní také. Překlad do češtiny (Google) Rozhodli jsme se jít na Měsíc. V tomto desetiletí jsme se rozhodli jít na Měsíc a dělat jiné věci, ne proto, že jsou snadné, ale proto, že jsou těžké, protože tento cíl bude sloužit k organizaci a měření nejlepších našich energií a dovedností, protože tato výzva je jedna které jsme ochotni přijmout, jeden, který nejsme ochotni odložit, a který chceme vyhrát, a také ostatní. Překlad do češtiny (Microsoft) Rozhodli jsme se ujet na Měsíc. Rozhodli jsme se jít na Měsíc v tomto desetiletí a dělat další věci, ne proto, že jsou snadné, ale proto, že jsou těžké, protože tento cíl poslouží k organizaci a měření toho nejlepšího z našich energií a dovedností, protože tato výzva je ta, kterou jsme ochotni přijmout, ta, kterou nejsme ochotni odložit, a ta, kterou máme v úmyslu vyhrát a ostatní taky. CUBBITT stejně jako DeepL pochopil, že na Měsíc se nechodí, ale letí. Pořád platí, že „energies“ bychom v tomto kontextu přeložili spíš jako „síly“, nikoliv otrocky jako „energie“. Překlad ale vypadá lépe než od Googlu.

Slavný citát Zdroj: Jazyk / Winston Churchil Anglický originál The greatest tie of all is language… Words are the only things that last for ever. The most tremendous monuments or prodigies of engineering crumble under the hand of Time. The Pyramids moulder, the bridges rust, the canals fill up, grass covers the railway track; but words spoken two or three thousand years ago remain with us now, not as mere relics of the past, but with all their pristine vital force. Překlad do češtiny (CUBBITT) Největší pouto ze všech je jazyk... Slova jsou jediné věci, které trvají věčně. Pod rukou Času se hroutí ty nejúžasnější monumenty či zázraky techniky. Pyramidy plesniví, mosty rezaví, kanály se plní, železniční trať pokrývá tráva; ale slova pronesená před dvěma či třemi tisíci lety nám dnes zůstávají, ne jako pouhé pozůstatky minulosti, ale se vší svou původní životní silou. Překlad do češtiny (DeepL) Největším poutem je jazyk… Slova jsou jediné věci, které přetrvávají navždy. Nejohromnější monumenty nebo zázraky techniky se rozpadají pod rukou Času. Pyramidy plesniví, mosty rezaví, kanály se zasypávají, železniční trať pokrývá tráva; ale slova vyřčená před dvěma či třemi tisíci lety s námi zůstávají i dnes, ne jako pouhé relikty minulosti, ale s celou svou nedotčenou životní silou. Překlad do češtiny (Google) Největší kravatou ze všech je jazyk… Slova jsou jediné věci, které trvají na věky. Ty nejúžasnější památky nebo zázraky inženýrství se rozpadají pod rukou času. Tvarovka pyramid, mosty rezavé, kanály se zaplňují, tráva pokrývá železniční trať; ale slova, která byla vyřčena před dvěma nebo třemi tisíci lety, s námi zůstávají i dnes, ne jako pouhé relikvie minulosti, ale s celou jejich nedotčenou životní silou. Překlad do češtiny (Microsoft) Největší kravatou ze všech je jazyk… Slova jsou jediné věci, které vydrží 20 let. Ty nejmakonomičtější památky nebo zázraky strojírenství se rozpadnou pod rukou Času. Lis pyramidy, mosty rezavé, kanály se plní, tráva pokrývá železniční trať; ale slova vyslovená před dvěma nebo třemi tisíci lety zůstávají s námi nyní, ne jako pouhé relikvie minulosti, ale se všudy jejich nedotčenou životně důležitou silou. CUBBITT je velmi dobrý, ale jedině DeepL není co vytknout. Google a Microsoft s jejich kravatami, lisy pyramid či vymýšlením slov (nejmakonomičtější) selhávají.

Zpravodajství Zdroj: Oscars 2021 / BBC Anglický originál Who is Chloé Zhao? With her Oscar triumph, which comes 11 years after Kathryn Bigelow became the first woman to win best director for The Hurt Locker, 39-year-old Zhao has been recognised as one of the most distinctive and talented film-makers to emerge in recent years. Born in Beijing, her father was a successful steel executive and her step-mother is the well-known Chinese comedy actress Song Dandan. Překlad do češtiny (CUBBITT) Kdo je Chloé Zhao? Díky svému oscarovému triumfu, který přišel 11 let poté, co se Kathryn Bigelowová stala první ženou, která získala cenu za nejlepší režii filmu Smrt čeká všude, byl 39letý Zhao uznán za jednoho z nejvýraznějších a nejtalentovanějších filmových tvůrců, kteří se v posledních letech objevili. Narodila se v Pekingu, její otec byl úspěšný ocelářský manažer a její nevlastní matka je známá čínská komediální herečka Song Dandan. Překlad do češtiny (DeepL) Kdo je Chloé Zhao? Díky svému oscarovému triumfu, který přišel 11 let poté, co Kathryn Bigelow jako první žena získala cenu za nejlepší režii za film The Hurt Locker, byla 39letá Zhao uznána za jednu z nejvýraznějších a nejtalentovanějších filmařek posledních let. Narodila se v Pekingu, její otec byl úspěšný ocelářský manažer a její nevlastní matkou je známá čínská komediální herečka Song Dandan. Překlad do češtiny (Google) Kdo je Chloé Zhao? Svým triumfem v Oscaru, který nastal 11 let poté, co se Kathryn Bigelow stala první ženou, která získala nejlepší režii filmu The Hurt Locker, byla 39letá Zhao považována za jednu z nejvýraznějších a nejtalentovanějších filmařek, která se v posledních letech objevila. . Její otec, narozený v Pekingu, byl úspěšným manažerem v oboru oceli a její nevlastní matkou je známá čínská komediální herečka Song Dandan. Překlad do češtiny (Microsoft) Kdo je Chloé Zhao? Se svým oscarovým triumfem, který přichází 11 let poté, co se Kathryn Bigelowová stala první ženou, která získala nejlepší režii pro The Hurt Locker, byla 39letá Zhao uznána jako jedna z nejvýraznějších a nejtalentovanějších filmařek, které se objevily v posledních letech. Narodila se v Pekingu, její otec byl úspěšný ocelářský manažer a její nevlastní matka je známá čínská komediální herečka Song Dandan. DeepL k nerozeznání od člověka. CUBBITT je dobrý, ale ve větách střídá mužský i ženský rod (Zhao je žena). Zase ale jako jediný přeložil The Hurt Locker jako Smrt čeká všude, což je oficiální český název filmu.

Finanční výsledky Zdroj: Apple Anglický originál Apple today announced financial results for its fiscal 2021 first quarter ended December 26, 2020. The Company posted all-time record revenue of $111.4 billion, up 21 percent year over year, and quarterly earnings per diluted share of $1.68, up 35 percent. International sales accounted for 64 percent of the quarter’s revenue. Překlad do češtiny (CUBBITT) Apple dnes oznámil finanční výsledky za fiskální rok 2021, první čtvrtletí skončilo 26. prosince 2020. Společnost vykázala rekordní příjmy ve výši 111,4 miliardy dolarů, což je meziročně o 21 procent více, a čtvrtletní zisk na zředěnou akcii o 1,68 dolaru, což je o 35 procent více. Mezinárodní prodej představoval 64 procent příjmů čtvrtletí. Překlad do češtiny (DeepL) Společnost Apple dnes oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2021, které skončilo 26. prosince 2020. Společnost vykázala historicky rekordní tržby ve výši 111,4 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 21 %, a čtvrtletní zisk na zředěnou akcii ve výši 1,68 dolaru, což je nárůst o 35 %. Mezinárodní prodeje se na tržbách za čtvrtletí podílely 64 procenty. Překlad do češtiny (Google) Společnost Apple dnes oznámila finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí 2021, které skončilo 26. prosince 2020. Společnost vykázala rekordní tržby za celou dobu ve výši 111,4 miliard USD, což je meziroční nárůst o 21 procent, a čtvrtletní zisk na zředěnou akcii 1,68 USD, což je nárůst o 35 procent. Mezinárodní tržby představovaly 64 procent tržeb čtvrtletí. Překlad do češtiny (Microsoft) Apple dnes oznámil finanční výsledky za fiskální první čtvrtletí 2021, které skončilo 26. prosince 2020. Společnost vykázala rekordní tržby ve výši 111,4 miliardy dolarů, což je nárůst o 21 procent v roce, a čtvrtletní zisk na zředěnou akcii ve výši 1,68 dolaru, což je nárůst o 35 procent. Mezinárodní tržby představovaly 64 procent tržeb za čtvrtletí. DeepL má nejlepší překlad, CUBBIT zklamal hned v první větě, kdy nepochopitelně rozdělili fiskální rok a čtvrtletí, takže výsledek nedává moc smysl. V dalších větách zase chybuje v předložkách.

Technická literatura Zdroj: Google Warehouse-Scale Video Acceleration Anglický originál The host-level system constraints are shown in Figure 11. First, there is the 100 Gbps Ethernet interface that connects the host to the data center network and through which all control and video data will pass. The hosts (dual-socket Intel Skylakes) have ~100 usable logical cores, ~1600 Gbps of host DRAM bandwidth, and support up to four PCI Express expansion chassis each attached with a ~100 Gbps PCI Express Gen3x16 connection. Each chassis can be configured to host between 200 and 500 Gbps of accelerator hardware. In aggregate, a system can host accelerator attachment ratios between 400 to 2000 Gbps. Překlad do češtiny (CUBBITT) Omezení systému na úrovni hostitele jsou znázorněna na obrázku 11. Za prvé, existuje 100 Gb/s ethernetové rozhraní, které připojuje hostitele k síti datového centra a přes které budou procházet všechna data ovládání a videa. Hostitelé (dual-socket Intel Skylakes) mají ~100 použitelných logických jader, ~1600 Gb/s šířky pásma hostitelského DRAM a podporují až čtyři rozšiřující šasi PCI Express připojené k PCI Express Gen3x16 připojením ~100 Gb/s. Každý podvozek může být nakonfigurován jako hostitel hardwaru akcelerátoru o rychlosti 200 až 500 Gb/s. Souhrnně může systém hostit poměry připojení urychlovače mezi 400 až 2000 Gb/s. Překlad do češtiny (DeepL) Systémová omezení na úrovni hostitele jsou znázorněna na obrázku 11. Nejprve je zde rozhraní 100 Gb/s Ethernet, které spojuje hostitele se sítí datového centra a přes které budou procházet všechna řídicí a obrazová data. Hostitelé (dvousocketové počítače Intel Skylakes) mají ~100 použitelných logických jader, ~1600 Gb/s šířku pásma hostitelské paměti DRAM a podporují až čtyři rozšiřující šasi PCI Express, z nichž každé je připojeno pomocí připojení PCI Express Gen3x16 o rychlosti ~100 Gb/s. Každé šasi lze nakonfigurovat tak, aby hostilo 200 až 500 Gb/s hardwarového akcelerátoru. Celkově může systém hostit poměry připojení akcelerátorů mezi 400 a 2000 Gb/s. Překlad do češtiny (Google) Omezení systému na úrovni hostitele jsou znázorněna na obrázku 11. Nejprve je k dispozici ethernetové rozhraní o rychlosti 100 Gb / s, které připojuje hostitele k síti datového centra a kterým budou procházet všechna řídicí a obrazová data. Hostitelé (dvoujádrový Intel Skylakes) mají ~ 100 použitelných logických jader, ~ 1 600 Gb / s šířky pásma hostitelské DRAM a podporují až čtyři rozšiřující šasi PCI Express, každé připojené pomocí ~ 100 Gb / s připojení PCI Express Gen3x16. Každé šasi lze nakonfigurovat tak, aby hostovalo hardware s akcelerátorem mezi 200 a 500 Gb / s. Souhrnně může systém hostovat poměry připojení akcelerátoru mezi 400 a 2 000 Gb / s. Překlad do češtiny (Microsoft) Systémová omezení na úrovni hostitele jsou znázorněna na obrázku 11. Za první je k dispozici ethernetové rozhraní o rychlosti 100 Gb/s, které připojuje hostitele k síti datových center a kterým budou procházet všechna data ovládacích a video. Hostitelé (dvouspojkové Intel Skylakes) mají ~100 použitelných logických jader, ~1600 Gb/s šířky pásma DRAM hostitele a podporují až čtyři rozšiřující šasi PCI Express, z nichž každé je připojeno s připojením PCI Express Gen3x16 o rychlosti ~100 Gb/s. Každé šasi lze nakonfigurovat tak, aby hostilo hardware akcelerátoru o rychlosti 200 až 500 Gb/s. V souhrnu může systém hostovat poměry připojení akcelerátoru mezi 400 a 2000 Gb/s. Náročný text, na němž by si vylámal zuby (a prsty) i člověk. DeepL jako jediný správně ponechal výraz „dvousocketový“, který používáme i v češtině u desek se dvěma paticemi pro procesory. CUBBITT se snažil překládat až moc, podvozky a urychlovače se v IT literatuře zase tolik nenosí.

Náhodné wiki heslo Zdroj: The Yankee Years / Wikipedia, dostupný jen v angličtině Anglický originál The Yankee Years is a book written by Tom Verducci and Joe Torre. The book chronicles Torre's years as manager of Major League Baseball's New York Yankees from 1996 to 2007. It goes into great detail on Torre's relationship with the players, general manager Brian Cashman, team owner George Steinbrenner, and the Yankees organization as a whole. Also discussed are major developments in the way baseball management throughout the years changed from a batting average focused market to the in-depth statistical-based approach centered on base-percentage, as well as covering issues such as the "Steroids Era". Překlad do češtiny (CUBBITT) Yankee Years je kniha, kterou napsali Tom Verducci a Joe Torre. Kniha zachycuje Torreho léta jako manažera baseballové ligy New York Yankees v letech 1996 až 2007. Jde do velkých detailů o Torreho vztahu s hráči, generálním manažerem Brianem Cashmanem, majitelem týmu Georgem Steinbrennerem a organizací Yankees jako celkem. Diskutovaný je také zásadní vývoj ve způsobu, jakým se řízení baseballu v průběhu let měnilo z odpalovacího průměru zaměřeného na trh na hloubkový statisticky podložený přístup, který se soustředil na základní procentní podíl, a rovněž se týkal otázek, jako je "éra steroidů". Překlad do češtiny (DeepL) The Yankee Years je kniha, kterou napsali Tom Verducci a Joe Torre. Kniha popisuje Torreho působení ve funkci manažera baseballového týmu New York Yankees v letech 1996 až 2007. Podrobně se věnuje Torreho vztahům s hráči, generálním manažerem Brianem Cashmanem, majitelem týmu Georgem Steinbrennerem a celou organizací Yankees. Rozebírá také hlavní vývoj způsobu řízení baseballu v průběhu let, kdy se změnil z trhu zaměřeného na pálkařský průměr na hloubkový přístup založený na statistikách, který se soustředí na procenta na metách, a zabývá se také otázkami, jako byla "éra steroidů". Překlad do češtiny (Google) Yankee Years je kniha, kterou napsali Tom Verducci a Joe Torre. Kniha zaznamenává Torreova léta jako manažera New York Yankees v Major League Baseball od roku 1996 do roku 2007. Podrobně se zabývá vztahem Torre s hráči, generálním manažerem Brianem Cashmanem, majitelem týmu Georgem Steinbrennerem a organizací Yankees jako celkem. Diskutuje se také o významném vývoji ve způsobu, jakým se vedení baseballu v průběhu let změnilo z trhu zaměřeného na průměr pálkování na důkladný statistický přístup zaměřený na základní procento, stejně jako na řešení problémů, jako je „éra steroidů“. Překlad do češtiny (Microsoft) Yankee years je kniha toma Verducciho a Joea Torreho. [2] Kniha zachycuje Torreho léta jako manažera New York Yankees v Major League Baseball v letech 1996 až 2007.It jde do velkých podrobností o Torreho vztahu s hráči, generálním manažerem Brianem Cashmanem, majitelem týmu Georgem Steinbrennerem a organizací Yankees jako celkem. Diskutuje se také o zásadním vývoji ve způsobu, jakým se řízení baseballu v průběhu let změnilo z trhu zaměřeného na průměr odpalů na hloubkový statisticky založený přístup zaměřený na základní procento, stejně jako pokrytí otázek, jako je "éra steroidů". DeepL jako jediný opravdu přirozený. Plusové body pro všechny za správné skloňování jmen. S těmi si poradil i CUBBITT. Zase mu ale zlobí slovosled a metu (base) pochopil ve špatném kontextu.

Vtip Zdroj: laughfactory.com Anglický originál Maria, a devout Catholic, got married and had 15 children. After her first husband died, she remarried and had 15 more children. A few weeks after her second husband died, Maria also passed away. At Maria's funeral, the priest looked skyward and said, "At last, they're finally together." Her sister sitting in the front row said, "Excuse me, Father, but do you mean she and her first husband, or she and her second husband?" The priest replied, "I mean her legs." Překlad do češtiny (CUBBITT) Maria, oddaná katolička, se vdala a měla 15 dětí. Po smrti prvního manžela se znovu vdala a měla dalších 15 dětí. Pár týdnů po smrti jejího druhého manžela zemřela také Maria. Na Mariině pohřbu se kněz podíval k nebi a řekl: "Konečně jsou konečně spolu." Její sestra sedící v první řadě řekla: "Promiňte, otče, ale myslíte ona a její první manžel, nebo ona a její druhý manžel?" Kněz odpověděl: "Myslím její nohy." Překlad do češtiny (DeepL) Marie, zbožná katolička, se vdala a měla 15 dětí. Po smrti prvního manžela se znovu vdala a měla dalších 15 dětí. Několik týdnů po smrti svého druhého manžela zemřela i Maria. Na Mariině pohřbu se kněz podíval k nebi a řekl: "Konečně jsou spolu." Její sestra sedící v první řadě se zeptala: "Promiňte, otče, ale myslíte ji a jejího prvního manžela, nebo ji a jejího druhého manžela?" Kněz odpověděl: "Mám na mysli její nohy." Překlad do češtiny (Google) Maria, oddaná katolička, se vdala a měla 15 dětí. Poté, co zemřel její první manžel, se znovu vdala a měla dalších 15 dětí. Několik týdnů poté, co zemřel její druhý manžel, zemřela také Maria. Na pohřbu Marie kněz pohlédl k nebi a řekl: „Konečně jsou konečně spolu.“ Její sestra sedící v první řadě řekla: „Promiňte, otče, ale myslíš tím ona a její první manžel, nebo ona a její druhý manžel?“ Kněz odpověděl: „Myslím její nohy.“ Překlad do češtiny (Microsoft) Maria, oddaná katolička, se vdala a měla 15 dětí. Poté, co její první manžel zemřel, se znovu vdala a měla dalších 15 dětí. Několik týdnů po smrti svého druhého manžela maria také zemřela. Na Mariině pohřbu se kněz podíval k nebi a řekl: "Konečně jsou konečně spolu." Její sestra sedící v první řadě řekla: "Promiňte, otče, ale myslíte ji a jejího prvního manžela, nebo ji a jejího druhého manžela?" Kněz odpověděl: "Myslím její nohy." Vtip nestál na slovní hříčce, takže pointu neporušil ani jeden. DeepL výborný, Microsoft až na opakované „konečně“ a Marii s malým m také uspěl. Google je kostrbatější. CUBBITT je na úrovni amerických konkurentů.

Báseň: Havran od Edgara Allana Poea Zdroj: Poetry Foundation, Wikisource Anglický originál Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore—

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,

As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.

“’Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door—

Only this and nothing more.” Profesionální překlad do češtiny (Jaroslav Vrchlický) V půlnoc kdysi v soumrak čirý chorý bděl jsem sám a sirý,

v knihy staré, zapomněné ukláněl jsem bledou líc;

skoro schvátilo mne spaní, an ruch lehký znenadání

ozval se jak zaklepání na mé dvéře a zas nic.

„Chodec to snad,“ pravím k sobě, klepá to a více nic,

pouze to, a pranic víc.“ Překlad do češtiny (CUBBITT) Kdysi o půlnoci bezútěšné, zatímco jsem dumal, slabý a unavený,

Nad mnoha kuriózními a podivnými svazky zapomenutých tradic-

Zatímco jsem přikyvoval, skoro dřímal, najednou se ozvalo ťukání,

Jako když někdo jemně zaklepe, zaklepe na dveře mého pokoje.

"To je nějaký návštěvník," zamumlal jsem, "klepe na dveře mého pokoje-

Jen tohle a nic víc." Překlad do češtiny (DeepL) Jednou o půlnoci chmurné, když jsem přemýšlel, slabý a unavený,

nad mnohými zvláštními a kuriózními svazky zapomenutých pověstí...

Zatímco jsem přikyvoval a téměř dřímal, náhle se ozvalo ťukání,

jako když někdo jemně tluče, tluče na dveře mé komnaty.

"To je nějaký návštěvník," zamumlal jsem, "ťuká na dveře mé komnaty...

Jen tohle a nic víc." Překlad do češtiny (Google) Byl jednou o půlnoci bezútěšný, zatímco jsem přemítal, slabý a unavený,

Přes mnoho kuriózních a zvědavých svazků zapomenuté tradice -

Zatímco jsem přikývl, téměř zdříml, najednou se ozvalo klepání,

Jak někdo jemně klepal, klepal na dveře mé komory.

"Je to nějaký návštěvník," zamumlal jsem, "poklepáním na dveře mé komory -

Pouze toto a nic víc. “ Překlad do češtiny (Microsoft) Bylo nebylo půlnoční ponuré, zatímco jsem přemítal, slabý a unavený,

Přes mnoho kuriózních a podivných svazků zapomenutých trafik-

Zatímco jsem přikývl, skoro jsem si zdřímnul, najednou se objevilo klepání,

Jako by někdo jemně rapal, klepal na dveře mé komnaty.

"To je nějaký návštěvník," zamumlal jsem, "klepal na dveře mé komnaty-

Jen tohle a nic víc." U básně logicky selhaly všechny překladače, protože nejde o to pouze přeložit význam, ale opět jej i zrýmovat. Počítač ale samozřejmě neví, co je báseň a jak se tvoří. DeepL překládal otrocky, avšak čitelně. Ostatní texty nedávají smysl a ještě ztratily výpustky…

Fantasy s vymyšlenými jmény Zdroj: J. K. Rowling – Harry Potter a Kámen mudrců Anglický originál I shall speak to Professor Dumbledore and see if we can’t bend the first-year rule. Heaven knows, we need a better team than last year. Flattened in that last match by Slytherin, I couldn’t look Severus Snape in the face for weeks. Profesionální překlad (Pavel Medek) Promluvím s profesorem Brumbálem, jestli bychom mohli porušit to pravidlo o prvním ročníku. Pánbůh ví, že potřebujeme lepší mužstvo než loni. V tom posledním zápasu nás Zmijozel vysloveně převálcoval, trvalo kolik týdnů, než jsem se Severusi Snapeovi zas mohla podívat do tváře. Překlad do češtiny (CUBBITT) Promluvím si s profesorem Brumbálem a uvidíme, jestli se nám podaří obejít pravidlo prvního ročníku. Bůh ví, že potřebujeme lepší tým než loni. V posledním zápase se Zmijozelem jsem se nemohl Severusi Snapeovi podívat do tváře celé týdny. Překlad do češtiny (DeepL) Promluvím si s profesorem Brumbálem a zjistím, jestli bychom nemohli pravidlo pro první ročník obejít. Nebesa vědí, že potřebujeme lepší tým než loni. Když mě v posledním zápase Zmijozel srovnal se zemí, nemohl jsem se Severusi Snapeovi podívat do tváře celé týdny. Překlad do češtiny (Google) Promluvím si s profesorem Brumbálem a uvidíme, jestli nemůžeme ohnout pravidlo prvního ročníku. Nebe ví, potřebujeme lepší tým než loni. Když jsem v tom posledním zápase Zmijozelu zploštěl, nemohl jsem se Severusovi Snapovi několik týdnů dívat do tváře. Překlad do češtiny (Microsoft) Promluvím s profesorem Brumbálem a uvidíme, jestli nemůžeme ohnout pravidlo prvního ročníku. Bůh ví, že potřebujeme lepší tým než loni. V posledním zápase od Zmijinu jsem se Severusi Snapeovi nemohl podívat do tváře celé týdny. Počítače znají Harryho Pottera, evidentně mají načtený výborný Medkův překlad. DeepL bez kontextu nepochopil, že mluví profesorka McGonagallová (tudíž nepoužil ženský rod) a že nehrála ona, ale její kolejní družstvo. CUBBITT udělal stejnou chybu a ještě vynechal tu ostudnou porážku. Microsoft také překvapil, jen ze Zmijozelu udělal Zmijin.

Fráze v americké nebo britské angličtině Anglický originál You're such a couch potato! I’m chuffed to bits! Did you hear Jane ghosted Peter? She's going outside for a fag. He threw his clothes willy-nilly into a drawer. Překlad do češtiny (CUBBITT) Ty jsi taková gaučová brambora! Jsem na kousky! Slyšel jsi, jak Jane zastrašila Petera? Jde si ven dát cigáro. Odhodil si šaty do šuplíku. Překlad do češtiny (DeepL) Ty jsi ale gaučový povaleč! To mě těší! Slyšela jsi, že Jane přišla za Peterem? Jde si ven zapálit. Své oblečení bez rozmyslu naházel do šuplíku. Překlad do češtiny (Google) Jsi takový gauč! Jsem naštvaný na kousky! Slyšeli jste, že Jane strašila Petera? Jde ven pro teplouš. Willy-nilly hodil své šaty do šuplíku. Překlad do češtiny (Microsoft) Ty jsi taková gaučová brambora! Jsem rozcuchaná na kousky! Slyšel jsi, že Jane strašila Petera? Jde ven na teplouše. Své šaty hodil chtě nechtě do šuplíku. DeepL dvojku, zbytek propadák. Couch potato je opravdu povaleč. Chuffed to bits znamená být potěšen. Ghosting je termín označující nenadálé přerušení kontaktu bez udání důvodu. Čeština pro to asi nemá vhodný překlad, alternativou by ale mohlo být „zazdít“. Fag je sice vulgární výraz pro gaye, avšak Britové tím označují i „cigáro“. Willy-nilly má vhodnější český překlad halabala, ale „bez rozmyslu“ lze také uznat. Chtě nechtě určite ne.

Read the Live! Zdroj: Jakub Čížek / Živě.cz Český originál Olomouc je další obětí ransomwaru Avaddon, který je podle bezpečnostních expertů v Česku poměrně aktivní. Ostatně, jistě si na něj pamatujete, před pár týdny jsme totiž referovali o jedné z nešťastných českých firem, které stejní záškodnici vykradli hromadu privátních dat včetně smluv a vystavili je na svém skrytém webu v nitru anonymní sítě Tor. Překlad do angličtiny (CUBBITT) Olomouc is another victim of the Avaddon ransomware, which according to security experts is quite active in the Czech Republic. After all, you remember him, a few weeks ago we reported on one of the unfortunate Czech companies that the same rogues had stolen a bunch of private data, including contracts, and posted it on their hidden Web site inside the anonymous Tor network. Překlad do angličtiny (DeepL) Olomouc is another victim of the ransomware Avaddon, which according to security experts is quite active in the Czech Republic. By the way, you will remember him, because a few weeks ago we reported about one of the unfortunate Czech companies, which was robbed of a bunch of private data, including contracts, by the same miscreants and exposed them on their hidden website in the heart of the anonymous Tor network. Překlad do angličtiny (Google) Olomouc is another victim of the Avaddon ransomware, which according to security experts is relatively active in the Czech Republic. After all, you certainly remember him, because a few weeks ago we reported on one of the unfortunate Czech companies, which the same intruder stole a pile of private data, including contracts, and displayed them on their hidden website inside the anonymous Tor network. Překlad do angličtiny (Microsoft) Olomouc is another victim of the Avaddon ransomware, which according to security experts in the Czech Republic is quite active. After all, you will remember him, because a few weeks ago we reported on one of the unfortunate Czech companies, which robbed the same scavenging company of a pile of private data, including contracts, and posted it on their hidden website in the heart of the anonymous Tor network. Má aktivní angličtina není tak dobrá, ale překlad DeepL na první pohled působí nejlépe. Bonusový bodík za „miscreants“, což je stejně exotické jako „záškodníci“. Čitelnosti textu ale brání až příliš dlouhé souvětí, to už je ovšem problém i na Kubově straně. CUBBITT má podivný slovosled, ale anglicky mluvící by z kontextu nejspíš pochopili smysl odstavce.

Čeština → angličtina → čeština Zdroj: hrad.cz Český originál Dobrý den, vážení a milí spoluobčané, před týdnem jsem byl informován předsedou vlády a 1. místopředsedou vlády o podezření, že výbuch v muničním skladu Vrbětice byl způsoben dvěma ruskými agenty. Pokládám za svoji samozřejmou povinnost se k tomuto podezření vyjádřit, a právě proto jsem se nejdříve seznamoval se všemi relevantními informacemi. Překlad do angličtiny (CUBBITT) Dobrý den, drazí spoluobčané, před týdnem jsem byl informován předsedou vlády a 1. místopředsedou vlády o podezření, že výbuch ve skladu munice ve Vrběticích způsobili dva ruští agenti. Považuji za svou samozřejmou povinnost vyjádřit se k tomuto podezření, a proto jsem se nejprve seznámil se všemi relevantními informacemi. Překlad do češtiny z anglického překladu češtiny (DeepL) Dobrý den, vážení spoluobčané, před týdnem jsem byl premiérem a prvním místopředsedou vlády informován o podezření, že výbuch v muničním skladu ve Vrběticích způsobili dva ruští agenti. Považuji za svou samozřejmou povinnost se k tomuto podezření vyjádřit, a proto jsem se nejprve seznámil se všemi relevantními informacemi. Překlad do češtiny z anglického překladu češtiny (Google) Dobrý den, vážení spoluobčané, před týdnem jsem byl informován předsedou vlády a prvním místopředsedou vlády o podezření, že výbuch ve vrbětickém muničním skladu způsobili dva ruští agenti. Považuji za svou zjevnou povinnost toto podezření komentovat, a proto jsem nejprve seznámil všechny relevantní informace. Překlad do češtiny z anglického překladu češtiny (Microsoft) Dobrý den, drazí spoluobčané, před týdnem jsem byl informován premiérem a 1. místopředsedou vlády o podezření, že výbuch ve vrbětické muniční skladu způsobili dva ruští agenti. Za samozřejmé, že se k tomuto podezření mohu vyjádřit, a proto jsem se poprvé seznámil se všemi relevantními informacemi. Co se stane, když český text přeložíme do angličtiny a pak zpět do češtiny? Když to projedete přes DeepL nebo CUBBITT, tak vlastně nic. Text není stejný, ale je pěkně uhlazený a dává smysl. Překladače si mimochodem pohrály s místním označením. Všimněte si, že „z muničního skladu Vrbětice“ se staly „muniční sklad ve Vrběticích“ a „vrbětický muniční sklad“. Jen Microsoft má problém se skloňováním.