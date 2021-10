Další pokus o odlehčený systém. V Microsoft připravují Windows 11 SE

Ve snaze postavit konkurenci pro zařízení s Chrome OS vyvíjí Microsoft zvláštní operační systém a levnější Surface. Dle Windows Central zní kódové označení počítače Tenjin. Tělo bude plastové, dále očekávejte 11,6" obrazovku s rozlišením 1366 × 768 px, Intel Celeron N4120 a až 8 GB operační paměti. Přímo se s tímto zařízením počítá do školních tříd.

Jak jsem naznačil, na uvedeném hardwaru nepoběží klasická Windows, byť se od nich daleko nedostaneme. Vzdělávací Surface bude poháněn Windows 11 SE. Půjde tedy o optimalizovanou odnož Jedenáctek, takže lépe poběží na slabém hardwaru. O povaze optimalizací nebo funkcích určených speciálně pro vzdělávací trh nic nevíme.

Podle Zaca Bowdena z Windows Central by Microsoft mohl propojit hardware se softwarem v názvech. Počítač by se tak mohl nazývat Surface Laptop SE. Název s přídomkem SE vám může připadat povědomý. V 90. letech totiž Microsoft uvedl Windows 98 SE, kde přídomek znamenal Second Edition. V případě Windows 11 SE nevíme, co písmena znamenají. „S“ může být od slova „school“ (škola), to ale pouze spekuluji.

Cenově by počítač měl konkurovat levným zařízením s Chrome OS a je údajně téměř přepravený, takže by jej Microsoft mohl oznámit do konce roku. První laptop se systémem od Googlu spatřil světlo světa před deseti roky. V roce 2016 chromebooky ovládly vzdělávací sektor v USA, o rok později jsme podobné výsledky viděli v některých evropských státech. V roce 2020 pak chromebooky v prodejích předběhly Macy.

Konkurovat chromebookům už Microsoft zkoušel

Ve snaze vytvořit nový odlehčený systém, který ovšem do určité míry omezuje kompatibilitu s tradičními programy pro Windows, se Microsoft pokusil několikrát. Prvním větším pokusem byl Windows RT v roce 2012, druhým pak Windows 10 S v roce 2017, který byl pohřben jen o jedenáct měsíců později.

Chromebooky si vydobyly důležitou pozici ve školách

Respektive se z této edice stal pouze režim označený písmenem S, který lze aktivovat ve standardních Windows 10, byť ne nijak snadno. Tehdy už bylo zcela zřejmé, že Microsoft upravený systém vysílá jako konkurenci chromebookům.

Předloni oficiálně oznámil, že se jeho nový pokus o konkurenční systém nazývá Windows 10X. Ten oproti předchůdci dokonce nikdy ani nevyšel – oficiálně byl zrušen rok po oznámení. Pouze byly jeho některé části převzaty do Windows 11, týká se to zejména nabídky Start.

