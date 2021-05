Další penalizace za šíření lží a nepravd: Facebook uživatele „zakope“ tak nízko, že je nikdo neuvidí

Facebook se opět rozhodl zakročit proti šíření dezinformací na jeho síti, za poslední rok už asi po osmé. Jednotlivé uživatele, kteří lži a další nepravdivý obsah pravidelně šíří, bude penalizovat, což v praxi znamená, že veškteré jejich příspěvky zobrazí okolním lidem v nižších pozicích News Feedu. Bude tak menší pravděpodobnost, že je někdo uvidí.

Novinka navazuje na předchozí opatření, kterými byly varovné štítky a menší zobrazování jednotlivých dezinformacích příspěvků. Tento přístup ale není dokonalý, když někdo chce něco závadného sdílet, nemá příliš velkou motivaci neudělat to. Navíc snížení pozice příspěvku se dělá až na základě vyhodnocení fact-checků a mnohdy se obsah stane virálním ještě před tím, než prověřením projde.

Facebook se proto rozhodl jít ještě dál. Do nižších pozic nebude vkládat jen zprávy, které jsou ověřeně dezinformační, ale i uživatele, kteří je pravidelně šíří. Tyto lidi tak skoro nikdo neuvidí a oni tak nebudou mít prostor napáchat příliš velkou škodu, i když ve svém narativu budou pokračovat. Před tím, než na tuto penalizaci dojde, budou varováni, že je sociální síť může tímto způsobem potrestat.

Jsou tu také další změny. U stránek, které opakovaně dávají prostor dezinformačnímu obsahu, uživatelé dostanou vyskakující upozornění, že se chystají sledovat místo, kde se nepravdy vyskytují. Stejně tak diskutéři s pravidelným sdílením lží budou i zde varováni, že mohou být postupně skryti. Facebook jim navíc ukáže vysvětlení, proč informace, kterou se snaží šířit, není pravdivá.

Na změnu tlačí i v Bruselu

Oznámení přišlo ve stejný den, co Evropská komise prohlásila, že internetové informační platformy by měly více bojovat proti hromadnému šíření dezinformací. EK doporučuje, aby mimo jiné omezily zveřejňování dezinformacích reklam a umožňovaly lidem rozeznávat záměrně manipulativní příspěvky.

„Nový kodex proti dezinformacím plně zachovává svobodu slova. Nebudeme posuzovat obsah, ale zaměříme se na nástroje šíření dezinformací a na posílení možností uživatelů sociálních sítí, aby si mohli ověřit a ovlivnit to, co vidí a kdo za to zaplatil,” doplnila k tématu místopředsedkyně komise Věra Jourová.