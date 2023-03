Další muskovina. Twitter výrazně sníží dosah neplatícím uživatelům. Zakáže jim i hlasovat v anketách

Elon Musk ohlásil nové pravidlo, které začne platit od 15. dubna. Ve výchozím příspěvkovém streamu Pro vás (For you) s doporučovanými tweety už bude jen obsah od uživatelů s předplatným Blue. A jen předplatitelé budou moci hlasovat v anketách

Podle šéfa a vlastníka sítě jde o jediný účinný nástroj, jak bojovat proti „převzetí moci AI boty“. To je dost odvážné tvrzení vzhledem k tomu, že předplatné Blue je dostupné i pro účty s automaticky generovaným obsahem. Paradox nakonec přiznal i Musk, který dodal, že ověřené účty botů bude tolerovat, dokud neporušují podmínky služby a nevydávají se za člověka.

Pokud jde o dosah, už nyní mají předplatitelé Blue výhodu, protože v diskuzních vláknech by se jejich příspěvky měly řadit výš než ty od neplatičů. Mohou psát i 14× delší tweety, takže i ty budou více vidět.

Čerstvě oznámený plán ale nakonec nemusí běžet tak, jak si Musk představuje. Od února straší zpoplatněním API, ale ještě k tomu nedošlo. Sliboval také zveřejnit zdrojové kódy s algoritmem, který se stará o doporučování tweetů. To se ještě také nestalo, odloženo na konec března. Část zdrojáků už ale „leaknul“ na GitHub někdo jindý.

Twitter na cestě k zisku

Elon Musk mimochodem dle listu The Information napsal zaměstnancům, že jim chce rozdat část akcií. Podle podílu a jejich ceny by tak aktuální tržní hodnota Twitteru měla být zhruba 20 miliard dolarů, tedy necelá polovina částky, za kterou na podzim síť sám převzal (44 miliard).

Na druhou stranu ale Musk věří, že by se už ve aktuálním čtvrtletí mohla firma dostat do černých čísel, šlo by o teprve třetí ziskový kvartál v historii. Má se to povést díky agresivní restrukturalizaci a návratu inzerentů.