Další mobilní značka to u nás zkusí s notebooky. Realme Book Prime láká na tenké tělo a výkonný procesor

Už několik let se u nás prodávají notebooky Xiaomi, Huawei a Honor, dále krásné notebooky vyrábí i Samsung, ale do Česka je nedováží. Nyní ale přijde na trh další známý výrobce mobilních telefonů. Realme začne v České republice prodávat notebook Book Prime se zajímavými parametry.

Jak to už u těchto notebooků bývá, nabídka konfigurací nebývá nějak rozsáhlá a současně se používá starší generace procesorů. To první může být výhoda a to druhé pomáhá nižší ceně. Ale vzhledem k výrazně výkonnější současné 12. generaci tady použitá 11. generace tolik nadšení nebudí.

Realme to vyvažuje použitím výkonnějšího procesoru s koncovkou H, tedy Core i5-11320H. To ale není herní procesor, jen běžný procesor do tenkých notebooků Core i5-1135G7 s vyšším povoleným odběrem a zahříváním. Bude tedy sice výkonnější než jeho krotší sourozenec, ale slabší než Core i5-11500H v herních noteboocích. Především tento notebook podporuje na jednom ze dvou USB-C portů Thunderbolt 4, takže půjde případně slušně rozšířit. Dále dostanete USB a audio.

Víc topící procesor snižuje výdrž a klade větší nároky na chlazení. Proto Realme Book Prime obsahuje hned dva ventilátory chladící procesor a baterie slibuje 12 hodin výdrže při kapacitě 54 Wh. To vše v tloušťce těsně pod 1,5 cm.

Určitě se bude líbit 14" displej s poměrem stran 3:2 a rozlišením 2160 × 1440. Podobné displeje se nevyrábí v levných mizerných variantách, takže je naděje pro lepší podání barev a slušný jas.

Notebook se u nás bude prodávat ve dvou konfiguracích: 8 GB za 22 999 Kč a 16 GB za 24 499 Kč. V obou případech s 512GB diskem.

Nejde tedy pod magickou hranici 20 tisíc, ale kombinace displeje, slušného procesoru, nabídky konektorů a tenkého provedení by mohly dokázat oslovit.