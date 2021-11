Další klopýtnutí. Facebook verifikoval kryptoměnového podfukáře jako Elona Muska

Normálně by to byl průšvih rozmazávaný médii po celém světě, ale ve stínu Facebook Papers je to opravdu jen takové klopýtnutí… Portál The Verge přinesl zprávu o tom, že fanouškovská stránka @ElonMuskoffici získala od Facebooku verifikační odznak, který návštěvníkům potvrzuje, že jde o oficiální stránku Elona Muska.

Chyba je o to horší, že stránka ve svém popisu otevřeně uvádí, že jde o fanouškovský projekt, který uploaduje tweety a další Muskův obsah. V sekci Page Transparency je pro změnu uvedeno, že je stránka spravovaná z Egypta. Vznikla v roce 2019 se jménem Kizito Gavin, prodělala šest změn jména, poslední na „Elon Musk“ proběhla 17. října. Přesto projekt prošel verifikací, která obvykle vyžaduje osobní doklad. Jak podvodník dosáhl svého cíle, není známo.



Mimochodem stránka měla před zablokováním 11 postů a 153 tisíc fanoušků, což je na teslího technokinga zoufale málo.

Až do tohoto bodu by to byla jen další úsměvná historka z internetové džungle, ale opravdový problém nastal, když se otěží stránky chopil kryptoměnový podvodník. Naštěstí vyrukoval s tak hloupým scénářem („pošlete mi bitcoin, já vám pošlu dvojnásobek zpět“), že jej komunita velmi rychle rozpoznala, nahlásila, Facebook zakročil a stránku zablokoval.