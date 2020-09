Další hřebíček do rakve: Nvidia přestane od příštího roku vytvářet profily SLI pro více grafických karet

Po uvedení nových desktopových grafických karet řady GeForce RTX 3000 od Nvidie bylo jasné, že SLI přestává být důležitou technologií. Jedinou kartou, která umožňuje propojení více kusů do společného výpočtu pomocí NVLink, je totiž nejdražší a nejvýkonnějších GeForce RTX 3090.

Vzhledem k tomu, že tato karta není až tak určená pro běžné hráče a spíše pro profesionální použití, bylo jasné, že SLI pro použití ve hrách nejspíše pomalu končí. Nyní to ale oficiálně potvrdila i samotná Nvidia.

Od 1. ledna roku 2021 přestane Nvidia přidávat nové profily SLI pro grafiky GeForce RTX 2000 a starší, ale stále zůstane možnost přidání nativní podpory SLI přímo ve hře. Tato kompatibilita je už ale na samotných vývojářích, kteří dostanou od Nvidie potřebnou dokumentaci a SDK.

Už nyní existuje několik her, které tuto nativní podporu SLI mají, v případě DirectX 12 jde o Shadow of the Tomb Raider, Civilization VI, Sniper Elite 4, Gears of War 4, Ashes of the Singularity: Escalation, Strange Brigade, Rise of the Tomb Raider, Zombie Army 4: Dead War, Hitman, Deus Ex: Mankind Divided, Battlefield 1 nebo Halo Wars 2. U her s podporou rozhraní Vulkan je to Red Dead Redemption 2, Quake 2 RTX, Ashes of the Singularity: Escalation, Strange Brigade a Zombie Army 4: Dead War.

Nvidia rovněž upozorňuje, že běžné aplikace, které využívají více karet pro zvýšení výkonu, většinou nepotřebují profily SLI a škálují výkon dobře i nativně.