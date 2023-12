Další hlavní verze Windows vznikne nadvakrát a mohou za to Snapdragony

Dědictví Panose Panaye se zhroutí. Pod jeho vedením začal vývojový tým do Windows přidávat funkce každý měsíc, přičemž několikrát do roka jde o trochu větší balíčky. Rozsahem jsou nicméně drobné oproti klasickým hlavním verzím. Redmondští v posledním roce dovedli do finále někdejší koncept systému jako služby, kterému nyní říkají „nepřetržité inovování“.

Jenže Panay v září opustil Microsoft a zdroje amerického novináře Zaca Bowdena potvrzují, že se nové vedení Windows vrací k jednoroční frekvenci vydávání větších verzí. Menší funkční balíčky by už tedy v průběhu roku vycházet neměly. Aspoň ne pravidelně, ačkoli výjimečný výskyt prý vyloučit nelze. Tohle navíc bude platit až od vydání nové hlavní verze Windows.

Do té doby proto vyjde ještě minimálně jeden Moment pro Windows 11 23H2, a to v únoru až březnu, tvrdí Bowden. Posléze bude mít vývojový tým zjevně prostor pro dokončení jednoho dalšího balíčku – letos ostatně také jeden vyšel v létě. Jestli se ho reálně dočkáme, se dozvíme v příštím roce.



Copilot ve Windows má být jen začátek éry AI

Hlavní vydání Windows až začátkem podzimu

Teď k tomu nejdůležitějšímu. Podvozek další hlavní verze Windows bude dokončen v dubnu, zatímco uživatelská nadstavba nad jádrovými technologiemi bude hotová až v srpnu. K vydání nového operačního systému proto dojde až v období od září do října. Zatím nevíme, jak ho Redmondští pojmenují. Mohou to být Windows 12, Windows 11 24H2 aj.

To, že dva týmy nepracují ve stejném taktu, není novinka – začalo se to dít v roce 2019 po reorganizaci, kdy vývojový tým jádrových technologií Windows přešel do skupiny Azure a začal upřednostňovat jeho požadavky. Informace tehdy reportovala americká novinářka Mary Jo Foley.

To samo o sobě není z uživatelského pohledu rozhodující, když pak dostaneme výsledek najednou. Jenže to se poprvé v historii nestane. Za všechno prý může procesorová platforma Snapdragon X Elite. Výrobci počítačů podle Bowdena chtějí mít stroje s těmito procesory na trzích už v červnu, tj. nehodlají čekat na podzimní hlavní vydání Windows.



Snapdragon X Elite slibuje novou třídu kancelářských počítačů

Microsoft jim vyjde vstříc a tyto počítače na trh dorazí s blíže nespecifikovanou variantou Windows, která už nabídne na jaře dokončený podvozek, který bude s novými ARMovými procesory kompatibilní. Uživatelské funkce nicméně z logiky věci tahle verze ještě nenabídne.

Ne všechny. Ty, které už budou tou dobou hotové, Microsoft na snapdragonové počítače dodá prostřednictvím běžné servisní aktualizace. Všech ostatních běžných počítačů se tahle aktualizace pochopitelně nedotkne, protože tyto stroje všechny nové funkce získají až s podzimním upgradem. (Budou-li kompatibilní.)

Interní kódové označení jádrových technologií Windows, které budou dokončené za pár měsíců, je Germanium. Uživatelská část nese označení Hudson Valley.

Zdroje: Windows Central