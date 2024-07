CZC.cz už nebude dvojka, Allegro jej chce vynulovat (Podcast Živě)

Před dvěma roky polské Allegro koupilo e-shop CZC. V IT komunitě si získal velkou oblibu, Poláci nicméně značku rozpouští ve své platformě Allegro. Odpor českých nakupujících k takovému kroku je zřejmě překvapil. Vedení firmy mlží, CZC to nejspíš nezachrání. Silně přitom pochybujeme, že by se konzervativní publikum přesunulo na nepřehledné tržiště.

