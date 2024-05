CZC se snaží slevami vyhnat lidi z vlastního e-shopu na Allegro

Jsou to dva roky, co polské Allegro koupilo tuzemský Mall Group vlastnící CZC, Mall nebo kurýrní společnost WeDo. Zejména pro první zmíněný obchod ono spojení znamenalo velkou změnu a odstartovalo odklon od čtvrt století budované značky.

Už to není jen CZC, ale CZC by Allegro. Nový majitel zaplnil web reklamou a bannery vedoucí do nákupní galerie. A před 13 měsíci se CZC stalo na Allegru jedním z prodejců, kteří tam soupeří o přízeň s tucty polských „sklepů komputerowých“. Dokonce konkuruje i samo sobě, protože ceny na CZC.cz a v oddělení CZC na Allegru se mohou lišit.

V květnu se vztah dvou různých CZC posunul ještě více. U některých produktů totiž nad tlačítkem pro přidání do košíku přibyla obrovská platcha lákající, aby lidé nakoupili „v novém CZC shopu“. Koutek na Allegru totiž prošel redesignem a vábí uživatele, aby nakoupili raději tam.

Obchod láká, ať nakoupíte v „novém CZC“, tedy na Allegru

Nově registrovaní získají 5% slevu. Kromě toho tam CZC nabízí extra slevy na notebooky, které na svém původním e-shopu nemá. A láká na službu Smart, což je obdoba AlzaPlus+. Za 299 Kč ročně získáte neomezenou dopravu na výdejní místa a do samoobslužných boxů. To CZC ve svém e-shopu ani nenabízí. Naopak si stále nechá platit 39 Kč i za vyzvednutí v prodejně.

Textace na Allegru vypadá, jako by snad původní CZC mělo zaniknout. O tom ale žádné informace nemáme. První na ráně by pro takový krok byl spíš Mall, který rovněž funguje jako nákupní galerie a který na webu přiznává, že Allegro je „větší Mall“. CZC je pořád úzce zaměřený obchod s elektronikou a plné začlenění pod Allegro by jej spíš poškodilo.

Zjišťujeme podrobnosti. Zástupce CZC jsme požádali o vyjádření, jestli bude integrace do Allegra postupovat ještě dál…