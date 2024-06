CZC nekončí, splynutí s Allegrem je ale zřejmě nevyhnutelné

Tento týden se v médiích začala šířit zpráva, že CZC končí a zcela jej pohltí Allegro, kde by tento obchod s desítky let trvající historií měl působit jen jako jeden z mnoha prodejců. Že by se to mohlo stát, jsme na Živě naznačovali již v květnu, kdy CZC začalo „odhánět“ lidi na tržnici jejího polského vlastníka. Dnes ovšem e-shop vydal tiskovou zprávu, v níž uvádí, že CZC zůstává.

Z textu vyplývá, že obchod na adrese czc.cz ve stávající podobě zůstane, pro zákazníky se nic nemění, ani pokud by chtěli vrátit či reklamovat již zakoupený produkt. Souběžně vedle původního e-shopu ale roste CZC Shop, tedy koutek na Allegru. Shop však zatím běží v testovacím režimu a v následujících týdnech a měsících se dočká několik vylepšení.

V současnosti totiž ani nenabízí veškeré zboží. V CZC Shopu je přibližně 2300 produktů, na CZC.cz pak několik desítek tisíc. Rozdíly v nabídce a funkcích by se však měly zmenšovat. Jenže co bude pak, až ty rozdíly budou opravdu malé? Nevíme.

Hlasité negativní reakce

Allegro se k budoucnosti CZC.cz nechce nebo nemůže vyjadřovat, ale vypadá to, že polský vlastník zatím sám neví, co bude dělat. Za běžných okolností by Allegro v Česku nakoupené e-shopy úplně pohltilo, ale zdá se, že je samo překvapené negativní reakcí na možné slučování.

Allegro je třetím největším tržištěm v Evropě hned po Amazonu a eBay. CZC je vedle něj prcek. Ale zároveň je to čtvrt století budovaný „love brand“, na který lidé slyší. A to si možná Allegro neuvědomilo a teď hledá způsoby, jak srdcovou značku zachovat, aniž by však samo ztratilo tvář.

V tuto chvíli proto není jasné, jak dlouho CZC.cz a CZC Shop poběží souběžně vedle sebe. Pravděpodobně to však nebude navěky a Allegro jen prodlouží fúzi, která původně měla proběhnout rychleji. Love brand je jedna věc, nicméně Allegro jde v první řadě o finanční uzdravení. Celá Mall Group, kam spadá i CZC, loni v prodělal 1,3 miliardy. Allegro proto začalo propouštět a nebude mít zájem platit nákladný vývoj a provoz více e-shopových systémů.

Zástupci firmy však pro Živě.cz potvrdili, že stávající kamenné pobočky CZC se zavírat určitě nebudou. Naopak je čeká rozšíření služeb. Detaily neznáme, ale pravděpodobně se to bude týkat právě vazeb na Allegro, takže na prodejnách by mohlo jít objednávat a vyzvedávat zboží koupené u jiných obchodníků působících na Allegru.

Jisté je také to, že Allegro má primární zájem rozšiřovat nabídku CZC Shopu. Tam už dnes láká na slevy nebo program Smart s bezplatnou dopravou. Zároveň může CZC Shopem oslovit desítky milionů zákazníků na jiných trzích než českém.