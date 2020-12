Cyberpunk 2077 skvěle škáluje i s vícejádrovými procesory. Nejlépe běží s novým 16jádrovým Ryzenem

Herní pecka konce tohoto roku - Cyberpunk 2077, se potýká s mnohými kontroverzními událostmi, spojenými hlavně s řadou neodladěných chyb a velkých problémů na starších herních konzolích. Objevily se rovněž chybné optimalizace u slabších procesorů Ryzen, které však už byly vyřešené s nejnovější aktualizací 1.05.

Web TomsHardware se ale kromě testování výkonu s různými grafickými kartami podíval na zajímavější oblast - výkon při použití různých procesorů. Vzhledem k tomu, že jde o hru s otevřeným světem, hraje výkon procesoru poměrně velkou roli a vývojářům se navíc podařilo velmi slušně využít potenciálu i výkonných vícejádrových procesorů.



Porovnání výkonu procesorů ve hře Cyberpunk 2077 při maximálním nastavení s GeForce RTX 3090 (Zdroj: TomsHardware)

Na odkazovaném webu se můžete podívat na grafy v různém rozlišení a kvalitě, my se podíváme jen na to nejlepší - Ultra kvalita se zapnutým ray tracingem. Jak je vidět, výkon ve Full HD velmi pěkně škáluje (relativně platí i pro vyšší rozlišení, ale to nezvládne plynule ani GeForce RTX 3090), což u moderních her nebývá tak časté a většinou je vše velmi striktně omezené výkonem samotné grafické karty.

Nejlepší výkon v Cyberpunku 2077 podává nový 16jádrový procesor AMD Ryzen 9 5950X, Ryzen 7 5900X/5800X a na třetím místě se drží také Intel Core i9-10900K.

Cyberpunk 2077: Nvidia RTX trailer