Cursor je editor prošpikovaný AI pro ostřílené vývojáře i osmileté holky

A máme tady další AI nástroj pro vývojáře. Jmenuje se Cursor a je to upravená verze populárního editoru Visual Studio Code, která je prošpikovaná umělou inteligencí.

Osmiletá dívka programuje díky Cursoru jako ostřílený hacker:

V posledních letech se doslova roztrhl pytel s všemožnými doplňky pro VSC, které do programu napojí prakticky jakéhokoliv AI chatbota. S ním si pak budete moci povídat a dokáže našeptávat a opravovat kód.

Cursor ale slibuje, že to udělal lépe, namísto omezených možností pluginů totiž autoři přepsali celý editor. Díky tomu získáte nejen postranní panel s AI chatem a klasické našeptávání a opravy kódu pomocí umělé inteligence, ale chatbot pronikne i do dalších částí VSC. Dokonce i do jeho integrovaného terminálu.

V základu zdarma, pak za předplatné, nebo s vlastním klíčem API

Cursor používá systém předplatného (nechybí základní bezplatný tarif), do editoru nicméně můžete napojit jazykové modely od OpenAI, Googlu, Anthropiku a dalších i skrze vlastní API klíč. V takovém případě ale autoři negarantují všechny slibované funkce.



Protože Cursor v základu používá běžné AI modely, podporuje ty jazyky, kterým rozumí samotná AI. Vedle Javascriptu tedy samozřejmě zvládne i Python, C/C++ apod.

Tuto možnost sice najdete i u mnoha dalších AI doplňků pro Visual Studio Code, Cursor si ale získal komunitu na síti X mimo jiné hezkým videem, ve kterém s jeho pomocí programuje osmiletá dívka a za pár minut postaví celou aplikaci.