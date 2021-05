ČTÚ spustil celorepublikový srovnávač cen internetu. Chybí tomu jenom jedna věc

Český telekomunikační úřad spustil dlouho očekávaný Srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací. Za lehce krkolomným názvem se skrývá praktický vyhledávač mobilních a internetových tarifů, který tu celé roky chyběl jako sůl.

Zatímco mobilní tarify služba porovnává už nějaký ten měsíc, zkraje května se ČTÚ konečně pochlubil, že to samé zvládne i s klasickými pevnými přípojkami a internetovou televizí.



Stačí zaškrtnout, co zhruba chcete a ČTÚ odpoví tarify místních operátorů

To v praxi znamená, že bychom napříště nemuseli provádět doslova detektivní práci, kdo všechno k nám domů dokáže přivést přípojku, ale do formuláře s našeptávačem jednoduše vyplníme svoji adresu a vybereme, o jakou kvalitu máme zhruba zájem.

Dobrý den, vede ke mně váš internet?

Dobrá, pojďme si to vyzkoušet v praxi u mě doma na severozápadním okraji Brna. Bydlím v malém smíšeném sídlišti a doposud jsem byl při zjišťování, co k nám do vchodu vlastně teče, odkázán jen na otravné letáčky operátorů v poštovní schránce, na zaprášenou nástěnku a na nahodilou kontrolu dostupnosti služby u velkých jmen s celorepublikovým pokrytím.



Všichni je známe: Otravné formuláře, které po nás chtějí telefonní číslo a e-mail jen proto, že se chceme dozvědět, jestli daný subjekt na adrese skutečně nabízí internetové připojení

Jenže zatímco některé služby po vyplnění adresy korektně a okamžitě odpoví, co u nás skutečně nabízejí, jiné požadují telefonní číslo, e-mailovou adresu či jiný kontakt s tím, že se nám ozve jejích místní spojka.

Je mi líto, ale v tom případě z mé strany jakékoliv další zjišťování situace končí. Nechci vám dávat svůj telefon a nechci si s vámi povídat. Chci teď hned a bez vytáček vědět, co nabízíte – třeba i o půl čtvrté ráno.

Data dodávají přímo operátoři

Přesně tento neduh a otravné vyjednávání s obchodním zástupcem společnosti X by měl alespoň teoreticky vyřešit právě srovnávač ČTÚ.

Jak je možné, že zná všechny tyto informace o dostupnosti různorodých tarifů na konkrétní geografické adrese? Protože jeho databáze plní přímo operátoři:

Informace o parametrech a cenách služeb do srovnávače povinně vkládají přímo poskytovatelé těchto služeb (operátoři, podnikatelé). A ti také ručí za jejich správnost. Český telekomunikační úřad

Co tedy vyplivne srovnávač, to by mělo být svaté, to by mělo platit. Nutno ale podotknout, že to alespoň zpočátku nebude platit vždy, samotný regulátor totiž upozorňuje, že se zatím jedná o pilotní provoz a operátoři nejsou při vyplňování údajů vždy zcela korektní:

Český telekomunikační úřad přijal několik desítek hlášení o chybných informacích a všechny postupně prověřuje a sjednává s operátory nápravu. Český telekomunikační úřad

Filtr podle rychlosti i typu smlouvy

Srovnávač můžete zpřesnit několika filtry. V případě internetové přípojky se jedná o její rychlost (stahování) a případný FUP; tedy měsíční spotřebu dat. U televize se pak nabízí vyhledat výsledky podle počtu kanálů a případně nějaké konkrétní stanice, kterou chcete mít v tarifu za každou cenu.



Srovnání můžete omezit podle tarifů s určitou rychlostí, FUP a typem smlouvy

Ve vyhledávacím formuláři máte nakonec ještě možnost vybrat, zdali hledáte jen nabídku bez závazku a pro koho je služba určená, operátor totiž může nabízet výhodnější tarify třeba pro studenty, seniory, držitele ZTP a samozřejmě výhodnější balíčky pro nové zákazníky.



Při hledání kabelové/internetové televize máme filtr podle konkrétních kanálů

Pak už jen stačí vyplnit adresu, kterou doplní našeptávač, a děj se vůle ČTÚ…

Bydlím na severu Brna a chci 100 Mb/s

Píše se rok 2021, bydlím v krajském městě, a tak zaškrtnu, že surfuji hodně a hledám tarify okolo 100 Mb/s. Ostatní parametry včetně typu smlouvy a zákazníka nechám ve výchozím stavu.

Srovnávací nástroj zobrazí výsledky buď jako seznam s názvy balíčků a průměrnou cenou za měsíc, případně jako kompletní tabulku se všemi parametry. Data můžete stáhnout jako CSV a dále zpracovat na počítači.

Překvapiví operátoři na prvních pozicích

Výsledky jsou seřazené podle ceny a na prvních dvou příčkách kupodivu nefigurují obvyklí kabeloví operátoři, jejichž optika vede k nám do domu, ale stomegabitový tarif rádiového (60GHz) regionálního operátora JaroNet se specializací na Vysočinu a podobný balíček od Nordic, který se zase orientuje na 5G a VDSL.



Nejvýhodnější 100Mb/s nabídky u mě doma. Srovnávač ale nerozlišuje podle technologie, takže netuším, co je xDSL, optika a co rádiový přenos, který bude vyžadovat anténu na vhodném místě, což nemusí být vždy snadno realizovatelné.

Když přitom tutéž adresu vyplním přímo na webu Nordicu, namísto 100 Mb/s mi kontrola dostupnosti služby nabídne jen 30 Mb/s.



Samotný Nordic mi na svém webu nabídl jen 30 Mb/s skrze 5G

Ke všemu, jak už jsme si řekli na začátku, jedná se o velký panelový dům a byt s balkónem a okny orientovanými jen na jednu světovou stranu, o skutečném pokrytí bezdrátovou službou tedy nakonec stejně rozhodne až technik a reálná viditelnost páteřního vysílače.

Chybí rozlišení typu technologie

Teprve na nižších pozicích ve výpisu svítí operátoři, jejichž optika vede až do domu, čili mohou skutečně garantovat to, co nabízejí. Srovnávač cen bohužel vůbec nepracuje s parametrem technologie samotné přípojky. Bere v potaz jen rychlost stahování, FUP, cenu a typ smlouvy, nicméně už neumožňuje filtrovat výsledky podle toho, jestli se skutečně jedná o pevnou linku.



Seznam výsledků jako tabulka. Na technické detaily ale zbyl jen příliš povrchní sloupec Obecné poznámky ke službě v samotném závěru.

Na jaře 2021 a po zkušenostech s roční dálkovou školní výukou a pracovními videohovory je totiž neméně důležitým faktorem to, zdali na onom poměrně abstraktním stomegabitu budou moci vedle sebe běžet jak IPTV, tak i dopolední stream školní výuky skrze Google Meet a Microsoft Teams. O Netflixu ve 4K, HBO Go aj. nemluvě.

Přidejte k cenám i techniku a bude to dokonalé

Pokud by se autorům Srovnávače podařilo časem službu přetavit v nástroj, který by vedle ceny a rychlosti stahování bral v potaz také rychlost nahrávání, zmíněnou přenosovou technologii a další technické parametry, které často horko těžko dolujeme i ze stránek samotných operátorů, mohl by to být opravdu téměř dokonalý vyhledávač tarifů.