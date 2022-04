Ctrl+C a Ctrl+V na steroidech. Vybrali jsme nejlepší programy pro pokročilou práci se schránkou

Pověstnou kombinaci Ctrl+C a Ctrl+V zná každý uživatel počítače. Ne každý ale ví, že schránka může fungovat i jako vícenásobný zásobník, což může v řadě případů zásadně zrychlit práci.

Systémová schránka je největším přítelem uživatele počítače, a stále častěji i mobilního telefonu a tabletu. Zrychluje práci s textem, se soubory, grafikou, videem či kusy zdrojového kódu.

Většinou však uživatelé znají a používají pouze jednu pozici schránky: co se zkopíruje, to se vloží. Jakmile chcete vložit jinou část textu, musíte zpět do původního programu, znovu označit text, opět jej zkopírovat, přepnout se zpět a teprve vložit.

Netvrdíme, že toto použití je každodenním chlebem většiny uživatelů, pro řadu činností ale může být zdržující. Přitom existuje efektivnější řešení: schránka, která dokáže pojmout více položek současně. Vícenásobným stiskem Ctrl+C se do zásobníku ukládají položky, které lze následně postupným stiskem Ctrl+V vkládat jinde. Při našem testu kopírování částí textů mezi dvěma okny dokumentu jsme ušetřili zhruba třetinu času, navíc se snížila chybovost. Neustálé přepínání oken a hledání textů vyžaduje mnohonásobně větší pozornost. Efektivitu zvýšíte, i pokud používáte dvě okna vedle sebe, anebo dva monitory. Nemusíte při každé kopírované položce těkat zrakem sem a tam.

Základní programy nabízejí jen ukládání více položek do schránky. Ty pokročilé ale přidávají zajímavé funkce, například synchronizaci schránky přes cloud. Cokoli uložíte do schránky na svém počítači, máte ihned k dispozici ve schránce v mobilu, tabletu nebo třeba na notebooku.

Rozdíly schránky ve Windows a macOS Základní rozdíl mezi systémy panuje v používaných zkratkách: zatímco na Windows se používá zažité Ctrl+C/V, na macOS tuto roli plní klávesa Cmd těsně sousedící s mezerníkem. Alespoň že C a V jsou identické. Funkce Vyjmout (Cut) se napříč systémy neliší při práci s textem: stiskem Ctrl či Cmd+X se označený text rovnou smaže. Nemáte-li program s historií schránky, pak při dalším uložení jiného textu do schránky ten předchozí nenávratně ztratíte – to se při nepozornosti stává. Při práci se soubory se funkce Vyjmout mírně liší. Windows zachovává zkratku Ctrl+X pro vyjmutí a Ctrl+V pro vložení. MacOS funguje jinak: soubor k vyjmutí jen zkopírujete pomocí Cmd+C, avšak pro vložení použijete zkratku Cmd+Option+V. Tím se soubor z původního umístění smaže. V ekosystému Applu funguje sdílení schránky mezi počítači, telefony a tablety, stačí být všude přihlášen stejným Apple ID a mít zapnutou funkci Handoff.

Další užitečnou funkcí mohou být virtuální papírky: řekněme, že do e-mailové komunikace často vkládáte shodné kusy textu, například adresy, IČ nebo čísla bankovních účtů. Můžete je mít uloženy třeba v druhém dokumentu a odtud je kopírovat, mohou však být rychle k ruce i v rámci programu pro rozšíření schránky. Pokud si takto uložíte nejčastěji používané části textu, zásadně zrychlíte svoji práci.

Programy ale nabízejí i další funkce, například očistí text zkopírovaný z Wordu či z internetu od formátování a vloží jej jako prostý text. Umožní vám nastavit si velikost „zásobníku“, tedy počet položek k uchování, anebo umí položku po vložení ihned ze schránky smazat.

Pro ještě větší efektivitu zvolte programy, které podporují klávesové zkratky a naučte se je používat. Právě ty velice zrychlí práci při kopírování a zejména při vkládání, ať už dočasných položek, nebo těch stálých.