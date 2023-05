Čtete u elektroniky návody, nebo dáte na intuici?

Do nábytku se bez návodu asi nepustíte, ke stolní lampičce jej asi nebudete potřebovat, ale co když si koupíte nový televizor, bezdrátová sluchátka nebo notebook? Podíváte se nejdříve do manuálu, aby vás pak nic nepřekvapilo či jste objevili něco zajímavého, nebo si zařízení nejdříve zkusíte osahat?

Filip Kůžel

Návody nečtu, řešení problému si vygooglím

...i když přesnější by bylo jak kdy. Vývojáři moderních služeb a konstruktéři moderních produktů se povětšinou naučili, že UX je král, a tak návod povětšinou není nutný a používání je nanejvýš intuitivní. Nejsem v tomto směru nějak zásadový, použití/nepoužití návodu je případ od případu jiné. Nicméně když už do něj nahlédnu, tak se znovu a znovu přesvědčuji, že uživatelské manuály často zůstávají v minulém století – jsou psané formálním nesrozumitelným jazykem a řešení skutečných problémů chybí (ale opět – čest výjimkám). Často tedy googlím a vycházím z toho, že nejsem první, kdo na daný problém narazil.

Marek Lutonský

Návody čtu až později

Samozřejmě záleží na typu zařízení. Třeba takovou pračku bych se bez přečtení návodu neodvážil zapnout. U jiné elektroniky čtu návody většinou až po prvním praktickém osahání. Ale tuto fázi zásadně nevynechávám. Návody mám rád, zejména ty podrobné, ve kterých se často dají najít postupy, které bych sám neobjevil. Vadí mi, když výrobci dokumentaci odbydou zkopírovaným papírem „splněná povinnost“, nebo plachtou ve čtyřiceti jazycích s nečitelným písmem.

Lukáš Václavík

Návody čtu až později

Jak kdy, jak u čeho. Nejčastěji ale zkouším pokus/omyl a když si nevím rady, kouknu do manuálu. Ty kupodivu většinou potřebuji u těch jednodušších zařízení. Nedávno například fén, u něhož jsem viděl tlačítko, které mi nedávalo smysl. Podle návodu nějaký geniální ionizátor, což jsem viděl prvně.

Jak už ale něco má displej, obvykle je to dost blbuvzdorné. Výjimkou jsou počítače, resp. notebooky. Jejich výrobci mě vždycky dokážou překvapit nějakou kreativní zkratkou, jak se dostat do BIOSu.

Kdy se naopak dívám do návodu jako první, jsou případy, když chci nějaké zařízení rozebrat (a vyčistit, opravit, upgradovat). O to víc mě mrzí, jak to výrobci ztěžují tím, že instrukce buď nedávají, nebo rozebírání nějak aktivní brání. Ale je rok 2023 a skoro ke všemu se už něco natočilo na YouTube.

Tomáš Holčík

Nejdříve přečtu návod

I u výrobků, které "jsou přece jasné", si rád přečtu návod. Dělám to tak u recenzovaných věcí, kde chci zjistit, jestli mi během testování něco neuniklo. Velmi nerad bych v textu kritizoval nějakou chybějící funkci, která tam ale ve skutečnosti je, a jen jsem ji metodou pokus-omyl nenašel. U levných věcí, které si koupím, si rád přečtu návod už jen kvůli případným chybám v textu kvůli zbrklému překladu z originálu.

A u drahých či složitých věcí si návod na internetu běžně přečtu ještě před tím, než si danou věc koupím. Často jsou v návodu věci, které v běžné prezentaci nezjistíte. No a u nábytku z Ikey se na návod k montáži dívám před koupí vždy. Chci nejen vědět, jak to bude složité sestavit, ale i kde jsou slabá místa a případné časem hrozící problémy v konstrukci.

Karel Kilián

Návody nečtu, řešení problému si vygooglím

Držím se hesla, že „návody se čtou až na poslední chvíli“. Nečtu je prakticky nikdy a k ničemu. Když náhodou po pořízení nového produktu narazím na problém, řeším ho pomocí internetového vyhledávače. Většina spotřebičů má ale tak intuitivní úvodní konfiguraci i následné používání, že kvůli tomu není nutné studovat papírové manuály.

Petr Urban

Návody čtu až později

Většinou si návod jako první nepřečtu, protože se snažím jít intuitivní cestou. Do určité míry intuitivní ovládání beru jako kvalitu designu. Ne vždycky máme na výběr a některé věci jsou z principu neintuitivní, což platí například pro bezdrátová sluchátka. Koupil jsem letos na jaře nový model od Sony a oproti Jabře, která mi připadala docela srozumitelná, bych tyhle sluchátka bez návodu nezprovoznil.

Za nejpříšernější věc, jakou jsem kdy musel zprovoznit, považuji nejmenovaný termostat k plynovému kotli. Ovládání téhle věci obecně není intuitivní a bez návodu nemáte šanci cokoli nastavit. A co hůř, některé věci byly dost komplikované i s návodem, respektive nebylo zcela srozumitelné, čeho dosáhnu. Nekvalitní překlad mi nepomohl.

A co vy, čtete u elektroniky návody?