Čteme první recenze Apple VisionPro. Působivé, ale také velké, těžké, nedomyšlené. Ani Apple nepoznal slepé cesty

Skončilo embargo, přední američtí influenceři vypustili první videa o brýlích Apple Vision Pro a já z nich vyberu pár zajímavých postřehů. Začnu ale propagačním klipem od Applu. Předvádí možnosti nového zařízení, způsoby ovládání, ale hlavně velmi dobře vizualizuje to, co za normálních okolností vidí jen uživatel:

Působivá latence

Pak Apple vypustil ještě jeden klip a v 35. sekundě člověk s brýlemi na očích zachytí letící míč a odkopne jej zpátky. To má demonstrovat nízkou latenci, díky které lze interagovat s okolním světem včetně rychle se pohybujících objektů.

Zrovna tenhle záběr je sestřihaný a jsme v reklamě, takže lze očekávat trochu toho reklamního klamu. Jenže něco podobného předvedla Joanna Stern, redaktorka z Wall Streej Journal, v reálu – vyrazila s brýlemi lyžovat.



Nutno dodat, že Joanna s nasazenými brýlemi opatrně plužila na mírném svahu, takže tohle demo nebudeme přeceňovat.

Když pominu ten humorný kontext, že Vision Pro byly od začátku parodované jako lyžařské brýle, tak jde o působivou ukázku minimální latence, která u jiných AR/VR brýlí na trhu bývala nedosažitelná. Při jízdě na lyžích zkrátka nemůžete naklonit tělo do oblouku, když váš mozek dostává informace zpožděné o byť jen desetinu sekundy (Apple tvrdí, že stlačil latenci na 12 milisekund).

Geniální ukotvení v prostoru

Tady Apple udělal skvělou práci. Brýle si zmapují prostor kolem vás, rozmístíte si kolem hlavy okna s jednotlivými aplikacemi a ona tam prostě visí. Trvale, spolehlivě. A nejde jen o to, že si sednete na místo a jednotlivé virtuální prvky visí kolem vás jako v nějaké supermoderní kanceláři. Můžete se i pohybovat.



Při vaření si třeba nad jednotlivé hrnce pověsíte minutky. Pak si pro něco dojdete do lednice, vrátíte se a minutky stále visí nad těmi správnými hrnci. Tohle prý je naprosto wow…

A teď slabé stránky

Brýle jsou přece jen velké a těžké, než abyste s nimi chtěli trávit delší hodiny, natož celý pracovní den, jak nabádá Apple. Vision Pro mají šasi z hliníkové slitiny, což sice vypadá prémiově, ale také to zvyšuje hmotnost. Konkurenti vyrábí z lehkých plastů, což je z hlediska nositelnosti praktičtější.

Nositelnosti nepomáhá ani nutnost neustálého napájení. Co je to za svobodu pohybu a pocit volnosti, když jste připoutaní kabelem? A baterie není východisko – velká by zásadně zvedla hmotnost, malá by nevyřešila problém… Jistým řešením je externí akumulátor, se kterým Vison Pro běží dvě hodiny a kabel nevede až do zdi, ale jen do kapsy.



Problémy vidí výrobci příslušenství jako příležitosti. Belkin nabízí takovýhle držák powerbanky pro Vision Pro. Stojí 50 dolarů.

Úzký výhled do digitálního světa

Zklamáním je poměrně úzký zorný úhel. Reklamy od Applu vzbuzují dojem, že vás displeje obklopí, pohltí vás nová realita. Ale ve skutečnosti máte jen černými okraji obklopené okénko do digitálního světa. Jistě, tím okénkem můžete volně otáčet v pevně ukotveném virtuálním prostoru, rozhlížet se po své „virtuální kanceláři“, ale právě ta absence pocitu prostoru je prý jedno z největších zklamání.



The Verge touhle simulací zkouší navodit dojem, jaký máte uvnitř brýlí. Černé okraje umocňují pocit, že máte k dispozici jen průhled do digitálního prostředí. Další problém je, že obraz se směrem k okrajům rozostřuje, takže když se chcete zaměřit na něco, co je v téhle oblasti, musíte trochu pootočit hlavou.

Kvalita displejů

Technologický div, to nejlepší a nejjemnější, co kdy v brýlích (a vlastně kdekoliv jinde) bylo. Jsou to dva MicroOLEDy, dohromady mají 23 milliónů pixelů a výsledný obraz je tak jemný, že bez problémů přečtete text i v menším okně, které jste si zrovna zavěsili trochu dál od hlavy. Kontrast a barvy jsou tak skvělé, že to stačí na kvalitní kino.

Vnější displej je divný a zbytečný

Apple říká, že předním displejem, na kterém se zobrazují oči uživatelova 3D avataru, udržují kontakt s okolím. Jaké je to ve skutečnosti? Trochu strašidelné, hodně divné, ale hlavně zbytečné.

Stejně jste zavření v té helmě a displej nenahradí skutečný oční kontakt. Displej je překrytý vrstvou, která navozuje lehký 3D efekt, ale větší vliv má sklo, které se silně leskne. Když k tomu přidáte relativně nízký jas displeje, jsou ve světlejším prostředí oči sotva vidět.



EyeSight. Spíše než cokoliv jiného, tak je to divné. Divné a zbytečné.

Nejčastější názor, se kterým se v recenzích setkávám, je, že je to prostě zbytečné. Bez něj by brýle byly trochu lehčí, trochu jednodušší a trochu levnější. Navíc musíte pokaždé dávat pozor na to, jak headset položíte – na ten displej je postavit nemůžete, časem by se na něm vybrousila viditelná stopa.

…a divné umělé avatary při Facetime

Komunikace, videohovory, videokonference. Nedílná součást dnešní kultury. Jenže jak to vyřešit, když zařízení nedržíte před sebou jako mobil, kterým se natočíte. Brýle máte na hlavě, nějak připojovat externí webkameru by bylo neapplovské, takže za vás bude ve FaceTime vystupovat Persona.

Prvně se brýlemi natočíte, systém vytvoří jakýsi 3D avatar, který pak zkouší simulovat obličejovou mimiku, pohyb úst i celé hlavy. Jasně, opět působivá technologie, ale stejně je výsledek divný a hnusný.





Takhle se to připravuje a takhle to pak vypadá. Řešení je prý jednoduché – sundat brýle, vzít do ruky iPhone a udělat normální FaceTime videohovor.

Co s tím dělat

Jasně, práce. Tabulky, e-mail, webový prohlížeč. Vkládání textu – chcete se spoléhat na rozpoznávání hlasu a opravovat jeho chyby? Nebo budete radši psát na hardwarové klávesnici, na kterou vlastně moc nevidíte? Ani jedno není ideální řešení.

Co po práci? Ok, zkusíte si působivé demo blížícího se tyranosaura, který jako by vás chtěl sežrat! Ano, přesně tím, nás ohromovali všechny dosavadní digitální reality. Co dál. Panoramatické fotky či prostředí. Kolik času dnes trávíte tím, že se rozhlížíte po digitalizovaném Yellowstonu? Moc ne a brýle od Applu na tom mnoho nezmění. Je fajn si to zkusit, ale to je tak všechno. Uděláte si vlastní takovou prostorovou fotku. A co s ní? Kolikrát si ji budete prohlížet? Komu ji pošlete?

Tak si pojďme něco pustit. Chybí Netflix a YouTube. Hmm. Můžete na to jít přes webový prohlížeč a video jede, ale komfort je nižší než u nativní aplikace. Je tu Apple TV+, Disney+ a Paramount+ a jakmile si něco pustíte, přijdete na tu jednoduchou věc, že se díváte sami. Máte rodinu? Trávíte s ní tolik času, že se můžete večer na dvě hodiny odříznout, abyste se podívali na film v Apple Vision Pro?

O komunikaci už byla řeč – na videohovor je lepší iPhone, na obyčejný hlasový hovor stačí AirPods, nemusíte mít brýle za sto tisíc korun. Čím ještě trávíme čas? Sociální sítě. Zatím leda přes webový prohlížeč.

Aplikace? Zatím jich moc není. Operační systém staví na iPadOS, takže konverze aplikací není složitá, jestli vše chápu správně, tak na základní spuštění aplikace z iPadu v okně Vision Pro stačí svolení vývojáře.

Jasně, jsme teprve na začátku a s obsahem to bude jen lepší, ale stejně tu bude ta fundamentální otázka, jestli právě ten který obsah chceme konzumovat z těžkými a drahými brýlemi na očích. Máte půl minuty ve výtahu? Mobil z kapsy vytáhnete. Brýle z pouzdra ne.

Článek průběžně doplňujeme s tím, jak pročítáme další a další recenze...