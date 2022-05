Čtečky Kindle budou podporovat formát ePUB a zahodí MOBI. Ale jsou v tom otazníky

Amazon oznámil, že v průběhu tohoto roku aktualizuje službu a aplikaci Send to Kindle tak, aby přijímala i formát e-knih ePUB. Na druhou stranu ale zároveň odstraní podporu formátu MOBI (.mobi, .azw). Stávající knihy ve čtečkách ale pochopitelně zůstanou.

Vzniká tak paradoxní situace, protože všechny konkurenční čtečky odjakživa podporovaly ePUB, ale obchody s e-knihami musely paralelně nabízet i MOBI, aby se daly číst v populárních Kindlech. To samozřejmě platí pro obchody třetích stran. Kdo nakupuje přímo na Amazonu, formáty řešit nemusí, protože se mu rovnou stáhne nativní KF8, za nímž stojí tvůrci čtečky.

Zatím není jasné, jestli Kindly zobrazí ePUB rovněž nativně, nebo pouze skrz Send to Kindle dojde k automatickému převodu. Osobně bych si tipnul spíš druhou variantu. U ePUBů každopádně budete muset zapomenout na šifrovanou ochranu DRM. Projdou jen knihy se „sociálním DRM“ (v Česku asi většina).

Služba Send to Kindle umožňuje poslat soubory do čteček prostřednictvím programů pro Windows, macOS, k dispozici je ale také doplněk pro Chrome a aplikace pro Android. Funguje ale též e-mailová verze. V nastavení Kindlu si zvolíte adresu, na kterou pošlete zprávu s knihou v příloze. Čtečka ji pak sama stáhne, převede a zařadí do knihovny i bez kabelu.

Co zatím nevíme, je, jak se pak budou ve spolupráci s Kindly chovat jiné aplikace. Typicky například populární Calibre pro správu, převod a úpravu e-knih.

Zdroj: Amazon via Reddit