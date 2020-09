Crytek ukazuje Crysis Remastered. Je dostupný i v 8K a má nekompromisní kvalitu obrazu

Crytek už 18. září uvede remasterovanou verzi legendární počítačové hry Crysis, která se stála synonymem nádherné grafiky, pokročilé fyziky, ale zároveň i extrémní náročnosti i na nejvýkonnějších počítačích. Známé heslo „Can It Run Crysis?“ se používá dodnes a jak to vypadá, tvůrci ho rozhodně nechtějí nechat umřít.

Přímo ve hře totiž bude právě extrémní nastavení kvality obrazu, které ponese toto označení. Jak to dle traileru vypadá, hra v tomto nejvyšším nastavení poběží rovnou i v 8K. Ve finálnímu traileru Crytek ukazuje porovnání vylepšení a detailů oproti původnímu Crysis.

Ve výčtu novinek nechybí Global Illumination, Real Time Reflections, Rippling Caustics, State of the Art Depth of Field, High Quality Textures, Enhanced Particle Effects, Ray Tracing, Enhanced Explosion Effects a nově zpracovaný 8K Nanosuit.

Počítače po celém světě, začněte se bát a doufejte, že to udýcháte.