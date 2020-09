Crucial začal nabízet operační paměti DDR4 s rekordní rychlostí 5 100 MHz

I přes to, že bychom se již příští rok měli dočkat operačních pamětí DDR5, výrobci stále vymačkávají ze současné technologie DDR4, co to jde. Skvělou ukázkou jsou nové paměti od společnosti Crucial, které mají rekordní frekvenci.

Operační paměti Crucial Ballistix Max DDR4-5100 totiž pracují na extrémně vysoké frekvenci 5 100 MHz a jsou tak první svého druhu (na trhu už jsou 5GHz paměti). Fanoušci přetaktování a kapalného dusíku sice operační paměti již dávno dostali téměř k hranici 7 GHz, v tomto případě ale není nutné žádné speciální chlazení ani extrémně vysoké hodnoty časování.

Představené modely jsou k dispozici v balení po dvou pro dvoukanálové zapojení, přičemž každý modul má kapacitu 8 GB. Aby bylo možné dosáhnout takové frekvence a zároveň i slušného časování CL19-26-26-48, je nutné zvýšit napětí pro paměti na vysokých 1,5 V.

Cena za zmíněný 16GB kit by měla být kolem 23 tisíc korun.