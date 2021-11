Crowdfundingový portál Indiegogo se mění. Bude schvalovat kampaně, aby předešel podvodům

Crowdfundingový portál Indiegogo hodlá lépe chránit komunitu přispěvatelů, kteří finančně podporují projekty podnikatelů a nadšenců z celého světa. Viceprezident pro produkty a zákaznickou důvěru Will Haines při oznámení změn připomněl, že Indiegogo bylo založeno jako otevřená platforma, kde může kdokoli získávat finanční prostředky bez větších omezení.

V průběhu let však Haines zjistil, že komunita nechce primárně otevřenost, ale důvěryhodnost. Provozovatel tedy počátkem tohoto roku rozšířil tým, zabývající se důvěrou a bezpečností. Vytvořil také interní kontrolní komisi, která se zabývá nejrizikovějšími kampaněmi.

Lepší ochrana přispěvatelů

Nejzásadnější změnou je přechod ze zcela otevřené platformy, kde mohl kdokoli získat peníze na téměř jakýkoli účel, na uzavřený model, kde každá kampaň projde před spuštěním kontrolou. Když Indiegogo v roce 2008 zahájilo činnost, existovalo jen minimum omezení, takže podnikatelům, jež chtěli získat peníze od podobně smýšlejících podporovatelů, nestály v cestě téměř žádné překážky.

„Crowdfunding není nakupování – to už lidé obecně chápou – ale neměl by to být ani skok do tmy,“ konstatoval Haines. Po více než deseti letech provozu přispěvatelé počítají s tím, že platforma je bezpečným a důvěryhodným prostorem. Dle něj „riziko musí stát za to a podporovatelé potřebují nástroje, aby se mohli informovaně rozhodnout“.

Kromě přezkoumávání kampaní před jejich spuštěním plánuje portál těsnější spolupráci s podnikateli, kteří za kampaněmi stojí. Cílem tohoto opatření bude snaha ujistit se, že mají solidní plán a dostatek znalostí k uvedení svého produktu nebo nápadu na trh.

Další stupně ochrany

Další novinkou je vytvoření interní kontrolní komise, která bude dohlížet a vyhodnocovat nejrizikovější kampaně. V její kompetenci budou různá opatření – od zákazu zahajování nových kampaní, až po případné nahlášení orgánům činným v trestním řízení. Takové kroky by se týkaly kampaní, o nichž se Indiegogo domnívá, že mají „zlý úmysl“.

Jedním z dalších kroků bude cosi jako „věrnostní program“. V jeho rámci budou vyzdvihovány nové kampaně od osvědčených tvůrců. Firma si uvědomuje, že může udělat hodně pro to, aby podnikatelé inzerovali své záměry na Indiegogo pouze tehdy, když mají životaschopný plán, který chtějí splnit.

Crowdfunding jako odvětví má dobrý důvod zpřísnit dohled nad subjekty, jež chtějí tento způsob financování využívat k nekalým účelům. Zveřejněné podvody totiž vyvolávají u potenciálních podporovatelů obezřetnost vůči jakémukoli budoucímu crowdfundingovému projektu.

Aliance proti podvodníkům

V rámci snahy o potírání podvodných kampaní zahájilo Indiegogo spolupráci s konkurenční crowdfundingovou platformou GoFundMe. Obě firmy vytvořily alianci Crowdfunding Trust Alliance, jež bude sdílet trendy a osvědčené postupy v oboru, z nichž budou těžit obě firmy. Dalším společným cílem je snaha odstranit subjekty, které podvádějí přispěvatele kampaní.

Do aliance zatím nebyl přizván největší hráč – Kickstarter. Mluvčí Indiegogo však uvedl, že obě společnosti chtějí, aby se zapojily všechny renomované crowdfundingové platformy. Zakládající členové aliance budou prý v blízké budoucnosti oslovovat další společnosti.

Haines připustil, že Indiegogo nemůže zaručit úspěšné dokončení každé kampaně. Může ale udělat více pro ochranu podporovatelů před nerealizovatelnými projekty a očividnými podvody. Pro odvětví, které se do značné míry zříká odpovědnosti v případě, že kampaň nesplní sliby, je to určitý posun; platformy jsou pouze prostředníkem a každý podporovatel crowdfundingu na sebe bere určitou míru rizika.