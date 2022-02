Craob X je první notebook zcela bez konektorů. Vše včetně nabíjení řeší bezdrátově

Když před sedmi let přišel MacBook s jediným konektorem pro všechno, Apple to ze všech stran schytal. Na trh ale možná míří notebook, který nebude mít ani to jedno USB-C. Jmenuje se Craob X a jeho tvůrci o něm mluví pouze v superlativech.

Je supertenký (7 mm), superlehký (860 gramů) a prý též superrychlý. Uvnitř tiká úsporný Intel Core i7-1280P „Alder Lake“ s šesti výkonnými, 8 úspornými jádry a grafikou Iris Xe. K dispozici bude mít až 32 GB paměti LPDDR5 a až 2TB SSD připojené skrz PCIe 4.0.

Craob X disponuje 13,3" dotykovým displejem s rozlišením 4K a velmi tenkými rámečky. Dokonce i webkameru tvůrci umístili přímo do displeje, jako to známe z mobilů.

A pokud jde o konektivitu, Craob X se spoléhá výhradně na bezdrátové technologie. Nabíječka se magneticky připojuje k víku a slouží i jako dokovací stanice. Jsou na něm různé konektory USB-A a USB-C, Thunderbolt, čtečka SD karet nebo sluchátkový výstup. Jak se fakticky připojuje k notebooku, nevíme.

Nabízí se možnost, že napájení probíhá klasicky pomocí magnetické indukce (Qi) a datové spojení zajišťuje WiGig v pásmu 60 GHz, který ale nabízí propustnost v řádu gigabitů za sekundu, takže by rozhodně brzdil USB i TB.

Craob X ale možná také nikdy nevznikne. Může jít jen o koncept, případně rovnou scam. Na webu nejsou podrobnosti o ceně ani dostupnosti, výrobce o sobě také nic nepíše. Doména je zaregistrovaná anonymně na adresu v americké Arizoně, ale v tamním obchodním rejstříku jsme nenašli žádnou společnost Craob Inc., jak stojí na webu.

S dnešními technologiemi je samozřejmě možné takový notebook vyrobit. Ale jestli někdo bude mít odvahu jej uvést (a někdo koupit), je záhadou.

