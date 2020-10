Covid umí potrápit i softwarové firmy. SAP zažívá těžké období, akcie spadly o 17%

Ačkoli by se mohlo zdát, že firmy zaměřené na softwarové a cloudové služby mohou z aktuální pandemické situace jen těžit, německý SAP je důkazem, že to není tak jednoznačné. Firma zveřejnila finanční výsledky za poslední kvartál a po letech růstu hlásí pokles tržeb i zisku. Sice ne nijak dramatický, ale dramaticky zareagovali investoři londýnské burzy, kteří poslali cenu akcií firmy o 17 % dolů. Tržní hodnota firmy se tak skokově propadla o 25 miliard eur.

SAP poskytuje podnikové systémy, zakázkové aplikace, softwarové služby a cloudová řešení. Pandemická opatření způsobila, že se ve firmách oddalují investice do softwarové infrastruktury a SAP má ztížené možnosti pro osobní jednání s podniky. Obtížněji se teď proto sjednávají velké zakázkové kontrakty.

I finanční výsledky však dokazují, že cloudové služby jsou aktuálně spásou a v případě SAPu znamenají jedenáctiprocentní růst tržeb. V celkovém součtu je však firma čtyři procenta v mínusu oproti loňsku.

Podle auditovaných výsledků dle metodiky IFRS firma zaznamenala obrat 6,535 miliardy eur a provozní zisk 1,473 miliardy eur. Meziročně to představuje ztrátu 4 % v obratu a 12 % v zisku. Cloud konkrétně posílil na obrat 1,984 miliardy eur za čtvrtletí, a to z 1,789 miliardy utržené loni. To představuje zmiňovaný růst o 11 %, jedná se však zatím jen o necelou třetinu obratu firmy.