Cortana pro Windows definitivně skončila. Dříve, než se v Česku vůbec dočkala podpory

A je to, Cortana je mrtvá. Někdejší chytrý asistent podle Microsoftu, který se na scéně poprvé objevil ve Windows 10, tak nakonec končí dříve, než jsme si jej vůbec mohli vyzkoušet v češtině.

Není to ale žádné překvapení, Microsoft totiž oznámil potupné vypnutí služby už před pár měsíci a Cortana fakticky umírala už několik let. Ještě se chvíli a v trošku odlišné podobě ohřeje v mobilním Outlooku.



Cortana in Windows definitivně skončila

Na nejnovějších sestaveních Windows 11 se už po spuštění aplikace zobrazuje definitivní ortel: Cortana in Windows as a standalone app is deprecated. A nehledě na jazykovou verzi, tedy včetně angličtiny.

Místo Cortany Windows Copilot i v češtině

Ukončení Cortany je naprosto logické, v posledních měsících ji totiž postupně nahradil nejprve nový Bing vyzbrojený generativní umělou inteligencí a konečně také Windows Copilot integrovaný přímo do Windows.



Cortanu ve Windows 11 nahrazuje AI chatbot Windows Copilot, který je dostupný i v češtině. Tady nám složil rozlučkový verš

Požádali jsme Copilota, aby složil ódu na Cortanu a takto to dopadlo:

Cortana, Cortana,

vždycky budeš v našich srdcích,

i když už nejsi s námi,

tvůj hlas nám bude chybět.