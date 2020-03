Cortana mizí z Windows a přijde i o jméno. Nově by se měla jmenovat Microsoft 365 Assistant

Cortana je virtuální asistentka Microsoftu, která měla ambici konkurovat Siri nebo digitálnímu asistentovi od Googlu. Microsoft ji integroval do Windows 10 a cílil s ní také do telefonů, kde se zprvu objevila ve Windows Phone a po neúspěchu platformy přesídlila v podobě aplikací i na Android a iOS. Ale neujala se, a tak z Windows 10 zmizí a její funkce Microsoft využije pouze v podnikových službách. To už jsme se dozvěděli před pár dny, nyní k tomu přichází ještě zajímavé upřesnění - Cortana přijde i o své jméno.

Jméno Cortana pochází ze série her Halo, kde postava ztvárňuje umělou inteligenci, která provází dějem. Díky tomu měla asistentka Cortana definovanou vizuální podobu, na rozdíl třeba od Siri či zcela neosobního Google Assistenta. V podnikovém nasazení se ale bude Cortaně říkat Microsoft 365 Assistant.

Bude se na asistenta volat „Hey, Microsoft 365 Assistant“? Microsoft bezesporu vymyslí kratší oslovení, ale podle informací insidera Brada Samse interně už asistentovi nikdo jinak neřekne a toto jméno se pravděpodobně bude užívat i oficiálně.

Více než o hlasové ovládání však v podnikovém nasazení půjde inteligentní funkce, které se budou snažit být o krok napřed před uživatelem, aby mu nabízely požadované informace. Cortana takto fungovala v prohlížeči Edge nebo Windows 10 a tyto funkce řízené strojovým učením nyní dostane například služba Microsoft Teams a další součásti Microsoft 365.

Ale hlasové ovládání bezesporu zcela neskončí. Microsoft 365 Assistant by měl být totiž uveden spolu s novou generací sluchátek Surface Earbuds. Uvidíme na jaře.



Sluchátka Surface Earbuds loňské, první generace