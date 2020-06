Corsair One a100: kompaktní počítač s 16jádrovým Ryzenem a nejvýkonnější grafikou

Společnost Corsair představila nový herní počítač řady One a100, který se chlubí velmi vysokým výkonem v poměrně malém balení. Co se vše podařilo dostat do šasi o objemu 12 litrů a rozměrech 20 × 17,2 × 3,8 cm?

Corsair One a100 může mít 12jádro AMD Ryzen 9 3900X, ale také 16jádro AMD Ryzen 9 3950X. Všechny tři nabízené konfigurace zahrnují standardních 32 GB operační paměti DDR4 (Corsair Vengeance LPX 3200), což je trochu škoda, protože to snižuje výkon (optimální pro Ryzeny jsou DDR4-3600).

Nejlevnější varianta je osazená grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 2080 Super, obě vyšší varianty už ale mají „plnotučnou“ GeForce RTX 2080 Ti. Jako úložiště slouží rychlé NVMe SSD pro PCI Express 4.0 – Corsair Force MP600 s kapacitou 500 GB nebo 1 TB. Pro ukládání větších souborů slouží 2,5palcové 2TB pevné disky s rychlostí 5 400 otáček za minutu. Zdroj je stejný u všech variant, kompaktní Corsair SF600 (80 Plus Gold).

O odvod tepla se starají dva oddělené systémy kompaktního a uzavřeného vodního chlazení se samostatnými radiátory a teplý vzduch se žene horní stranou z počítače.

Ve výbavě nechybí moderní komponenty jako je Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 a mezi porty jsou tři USB-A (3.2 Gen2), čtyři USB-A (3.1 Gen1), jeden USB-C (3.2 Gen2), výstup na sluchátka a pochopitelně HDMI 2.0a a tři Displayporty.

Nejnižší konfigurace stojí přibližně 84 tisíc korun, nejvyšší varianta s 16jádrem pak kolem 112 tisíc korun.