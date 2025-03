Copilot pomáhá softwarovému pirátství. Příspěvek na Redditu ukázal, jak chatbot od Microsoftu na požádání dotyčnému poskytl aktivační skript pro Windows 11. Tazatel výsledek doložil obrázkem.

AI pomocník nevymyslel vlastní řešení. Jednoduše v chatu zprostředkoval pirátský skript od hackerské skupiny Massgrave. O ní jsme shodou okolností nedávno psali, protože jako první v historii prolomila aktivační mechanismus moderních Windows. Díky tomu ho relativně snadno zmanipuluje.

Pirátský nástroj Microsoft Activation Scripts se přitom ani nestahuje. Massgrave instalaci vyřešili příkazem, který zadáte do textového terminálu. Přímo v terminálu tak v pár krocích projdete požadovaným procesem a na disku po zásahu nemusí zbýt stopa. Skript sám řeší komunikaci s pirátským serverem.



Copilot loozerrovi ukázal příkaz potřebný k aktivaci Windows

Právě tento příkaz byste za běžných okolností museli hledat na oficiální stránce pirátského nástroje. Zprostředkování skriptu není selháním Copilotu ve smyslu principu fungování. Projde weby, určí řešení a rovnou vám ho prozradí. To je modus operandi soudobých chatbotů.

Na přímý dotaz Copilot pouze popravdě a správně odpověděl. Zarážející ovšem je, že ho nezastavil filtr. Jsou témata, kterým se Copilot a jiné chatboty vyhýbají. Někdy se s vámi odmítnou bavit i o docela nevinném tématu. Některá slova se nachází na černé listině.

Jenže to nepřekvapí v kontextu problematiky. Stejná firma roky neřeší, že pirátské aktivační nástroje Microsoft Activation Scripts jsou dostupné na jejích platformách včetně Githubu. Microsoft ho vlastní od roku 2018.



Dnes se Copilot mírní, ale stejně vám dá spoustu informací k tomu, jak upirátit Windows

Příkaz pro textový terminál Copilot poskytl uživateli Redditu s přezdívkou loozerr a výsledky posléze reprodukoval Sean Endicott z webu Windows Central.

O pár dní později už Copilot odpovídá jinak. Skript mi napřímo ukázat odmítl, ale Microsoft Activation Scripts nadále jmenuje. Dokonce mi poskytl odkaz vedoucí na oficiální stránku, kde najdete informace k použití pirátského aktivačního nástroje.

Použití pirátského aktivačního nástroje si nicméně rozmyslete. Je to svého druhu černá skříňka a nevíte, co přesně se stáhne a jestli to nebude malware. Nadále existuje etický rozměr obecně spojený se softwarovým pirátstvím. Právně pirátství není v pořádku, byť ho Microsoft, zdá se, už řešit nechce. Těžiště jeho příjmů dávno leží v cloudu.