Copilot za vás přečte dlouhé PDF nebo smlouvu a shrne to nejdůležitější. Jak mluvit s AI…

AI chatbot se plete ve faktických věcech, zato je v dnešní době užitečný jako analytický nástroj. Dobrá zpráva zní, že se Copilot v Edgi integroval do čtečky PDF. Do té doby byla práce s dokumenty v tomto formátu v prohlížeči obtížná, i když někdy možná. Teď s pédéefky pracuje spolehlivě a nezalekne se ani desítek stran textu.

Copilot byl ve čtečce PDF poměrně neviditelný, protože v tlačítku na nástrojové liště visela formálně a cize znějící formulace Zeptat se umělé inteligence Bing.



Shrnutí dokumentu je základní funkce Copilotu

Zhruba od prosince se můžete setkat s kratším a údernějším Zeptat se Copilota. Právě toto tlačítko zmáčkněte, pokud chcete pracovat s otevřeným PDF. V mnoha případech bude vaším druhým logickým krokem klepnutí na tlačítko Vygenerovat souhrn dokumentu. Mohli byste totéž napsat vlastními slovy, ale jen by vám to zabralo víc času.



Buďte konkrétní a vygenerujte si užitečnější shrnutí

Krátké shrnutí obsahu dokumentu patří k nejpřízemnějším použitím Copilotu, což ale neznamená, že to není užitečná funkce. Pomocník může být poměrně výřečný, což u obsáhlých dokumentů může být na škodu. Výslovně ho pořádejte, aby vám třeba jen v bodech vypsal názvy kapitol a k tomu přidal popis o dvou větách.

Přesnost dotazu je důležitá. S limity můžete být velice explicitní, chtějte např. výsledek o nejvýše 150 slovech ve čtyřbodovém seznamu.



Klidně Copilot usměrněte v tom, aby nepřekročil určitý počet slov nebo odrážek

Copilot má větší potenciál. Můžete mu klást lidské otázky, na které odpoví na základě předloženého dokumentu. Typicky se bavíme o scénáři, kdy v prohlížeči otevřete podmínky používání nějaké služby a pak se obyčejně zeptáte, jestli by taková a taková akce znamenala porušení podmínek služby.

A co by pro mě znamenalo porušení podmínek z hlediska práva? Copilot si samozřejmě umí sáhnout po internetových zdrojích, aby odpověď doplnil.



Copilot nemusí čerpat jen z otevřeného dokumentu

V některých případech si jde pro informace na web, místo toho, aby navzdory vašim očekáváním pracoval s otevřeným dokumentem. Je proto potřeba Copilotu jasně nastavit mantinely. Když jsem ho žádal, aby čerpal jen z otevřeného dokumentu, považoval to za klíčová slova pro vyhledávání webu. I to se někdy stane a není to zrovna slavná chvíle AI.



Při práci s dokumentem je nicméně výhodné, že dovede pracovat jen s jeho obsahem

Co po něm chci si uvědomil v momentě, kdy jsem napsal „čerpej jen informace z právě otevřeného dokumentu, nehledej nikde na internetu“. V modelovém příkladě jsem chtěl, aby mi srozumitelně shrnul postup při reklamaci faktury za plyn. Pokud se pod odpovědí objeví tlačítko Místo toho odpovědět z této stránky, můžete klepnout na něj a bude čerpat jen z PDF.

Sjednocení identity Copilotů Edge v listopadu vyměnil logo AI pomocníka za nové, které mají všechny Copiloty. Jen tohle se vybarvilo do modrozelených odstínů, kterou jsou pro prohlížeč typické. Jak si všiml účet @Leopeva64, tak se v raných vývojových sestavení v kanále Canary začalo objevovat barevné logo Copilotu. Změna se časem pravděpodobně dotkne také běžného spotřebitelského Edge.

Pokud bude Copilot čerpat jen z otevřeného dokumentu, historii neuloží, což vám také hned sdělí. Když pracuje s obsahem předloženého souboru, doprovodí jeho činnost popisek Vyhledávání informací na stránce. Kdybyste chtěli soukromý výstup uchovat pro pozdější použití, exportujte dílčí odpověď tlačítkem pod odpovědí do některého z nabídnutých formátů.



Při práci s obsahy vašich dokumentů se obsah konverzace s Copilotem do historie neukládá

Zdroje: Leopeva64 / X (1, 2)