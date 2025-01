Copilot už umí přemýšlet i v bezplatné verzi. ChatGPT to má stále jako placenou funkci

Do placeného ChatGPT včera přibyla žárovka s funkcí Use more intelligence. Když je aktivní, použije se tzv. reasoning model o1 nebo o1-mini, který nad odpovědí delší dobu přemýšlí a zvažuje různé možnosti, čímž by měl většinou odpovědět lépe.

V Copilotu od Microsoftu, který běžní na stejné technologii jako ChatGPT, přibylo obdobné tlačítko Think Deeper. Důležité však je, že je k dispozici i v bezplatné verzi na copilot.microsoft.com, takže přemýšlecí AI si může vyzkoušet každý.

Microsoft bohužel funkci neokopíroval příliš důkladně. Sice vám dá rozvážnější odpovědi (a trvá mu to podle komplexnosti dotazu o několik sekund i minut déle), ale Copilotu se nemůžete podívat „do hlavy“. V ChatGPT je možné rozkliknout, jak AI k výsledku dospěla a o čem přemýšlela.

via Mustaga Suleyman