Copilot pro všechny a Outlook v základní výbavě. Vyšly Windows 11 build 23506

Další nášup novinek v kanále Dev vám bude z části povědomý. Windows 11 Insider Preview build 23506 totiž přináší plastické emoji, které jsme nedávno viděli v kanále Canary. Nedávno Redmondští představili nástroj Windows Backup na zálohování a záchranný proces pochopitelně nastavíte i v něm. Teď ale máte o možnost navíc.

Od března Microsoft zkouší znovu zobrazit průvodce základním nastavením, který se standardně ukáže jen při dokončování instalace operačního systému. Druhou šanci tak mají ti, kteří předtím průvodce třeba jen nepozorně proklikali. Od teď během druhého pokusu o základní nastavení počítače zavedete zálohování skrze Windows Backup.

Vývojový tým se pustil do experimentování s průvodcem pro prvotní nastavení počítače. Pokud např. určíte, že na počítači budete vyvíjet software, Dev Box se po prvním přihlášení spustí. V jiném scénáři se po instalaci o existenci vývojářského nástroje dozvíte. Poslední scénář spustí uvítací aplikaci, pokud obnovíte data ze zálohy. Je pravděpodobné, že se nesetkáte ani s jedním experimentem.



Když se průvodce základním nastavením

objeví podruhé, dá vám možnost nastavit zálohování

Copilot lze používat od konce června, distribuce ovšem byla řízená. Se sestavením 23506 je už chatbot aktivovaný ve všech instalacích. E‑mailový klient Outlook se zařadil mezi integrované aplikace. Měl by nahradit dosavadní e‑mailový klient Pošta a aplikaci Kalendář. Podle dříve oznámeného plánu k výměně dojde až v roce 2024. Pošta proto v instalaci zůstává nadále přítomná.

Sdílení, zabezpečení hesel, hlasový přístup

Nemálo úprav se dotklo dialogu pro sdílení souborů:

vzhledově lépe odpovídá stylu Windows 11,

soubory můžete sdílet Outlookem,

v dialogu najdete pole pro vyhledávání kontaktů,

rozbalovací nabídku pro sdílení s blízkými zařízeními nahradilo tlačítko,

své zařízení uvidíte jako první,

pro rychlejší sdílení můžete použít Wi-Fi Direct,

příkaz pro Sdílení byl přidán do kontextové nabídky Průzkumníku.

Bezpečné chování posiluje upozornění na to, že vkládáte heslo do nezabezpečených programů nebo webů. Tohle vám může být povědomé, protože podobná upozornění už Windows 11 zobrazovat začala loni, ale pouze ve firmách. Týká se to hesel k osobním účtům Microsoft nebo ke školním účtům v cloudu od Microsoftu.



Dialog pro sdílení doznal řady menších úprav

Další novinka naopak striktně míří na podnikovou sféru. Windows Hello for Business je možné nakonfigurovat tak, aby uživatelky a uživatelé připojení k Azure Active Directory nemuseli používat heslo. Aspoň v některých scénářích včetně přihlášení. Hello nabízí přihlašování PINem, otiskem prstu aj.

Kdybyste potřebovali použít hlasový přístup, najdete jej nově také na zamykací obrazovce v nabídce asistivních nástrojů. Microsoft dále přidal dvě nová doporučení, jak ušetřit elektrickou energii, do Nastavení. Radí, abyste zapnuli tmavý režim zobrazení a dynamickou obnovovací frekvenci.



Vlevo vidíte původní emoji, vpravo novou sadu

Zdroje: Windows Insider Blog