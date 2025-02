Copilot naimportuje data do tabulek v Excelu. Projde web a firemní informace

Předplatné Microsoft 365 v lednu podražilo, dílem kvůli přidání AI do klasických nástrojů jako Word a Excel. Integrace se zatím nejeví jako příliš atraktivní, ale Microsoft to chce změnit. Ukazuje, jak s Copilotem snadno uděláte tabulku z externích dat, která do ní nebudete kopírovat ručně. Copilot to udělá za vás.

Copilot projde web, najde požadované informace a vytvoří z nich tabulku. Takže mu zadáte třeba požadavek: „najdi na webu ve formátu tabulky itinerář měsíční cesty do USA“.

Pomocník však nezíská jen schopnost importu z webu. Prohledá také soubory a jiné podnikové informace. Takže vám třeba sestaví tabulku všech zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří se zodpovídají vybrané nadřízené osobě. Nebo vyrobí tabulku z informací uvedených v nějakém dokumentu.

Musíme mít na paměti, že placený Copilot pořád míří především na podniky. Microsoft tvrdí, že k nejčastějším žádostem patřilo importování dat z jiné tabulky. To provedete pomocí Power Query, ale Copilot tento proces pochopitelně zjednoduší a otevře všem, kteří Power Query neznají.

Copilot v Excelu importuje data z webu:

Jako první se importování pomocí Copilotu testuje v kanále Beta. Potřebujete buď Excel 2503 (build 17729.20000) pro Windows, nebo Excel 16.87 (build 24053110) pro macOS. Případně novější sestavení. Zanedlouho bude funkce dostupná rovněž v Excelu na webu. Samozřejmě musíte mít předplatné, které vám Microsoft 365 Copilot zpřístupní.

Zdroje: Microsoft 365 Insider Blog