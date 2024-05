Copilot integrovaný do Windows do Evropy nechce. Místo toho dostaneme samostatnou aplikaci

Microsoft svou chatovací AI spustil dne 7. února 2023. Subjektivně uplynulo více času, protože novinky do ní proudí pravidelně. Služba se mezitím i přejmenovala z Bing Chatu na nynější Copilot. Loni na podzim Microsoft zahájil první vlnu integrace AI do Windows. V listopadu začala široká distribuce ve Windows 11, později také do Windows 10.

Jenže integrovaná AI do většiny Evropy nepronikla. Microsoft loni v září pouze vágně uvedl, že technologii plánuje postupně uvést na dalších trzích. Jako první ji nabídl ve Spojených státech a v částech Asie a Jižní Ameriky. Později přibylo Spojené království.

Současně platí, že oficiálně je Copilot ve Windows pořád betaverze. Nazývat produkty betaverzemi už není populární, dnes se běžněji používají nálepky jako Preview, což platí také pro chatbot. Podotýkám, že v Evropě včetně Česka je přitom běžně dostupný Copilot na webu nebo Copilot v Edgi. Češtinu na seznamu podporovaných jazyků najdete také.



Copilot poběží i ve vlastním okně

Součástí oznámení z konference Build 2024 je také informace o proměně Copilotu. Microsoft tvrdí, že postupná distribuce na globální úrovni stále probíhá. Jenže také explicitně zmiňuje Evropský hospodářský prostor (EHP). Členské státy budou moct Copilot ve Windows používat, ale formou samostatně stažitelné aplikace, která se chystá.

Podniky totiž po Microsoftu chtěly flexibilnější řešení, které se přiblíží uživatelskému zážitku s běžnou aplikací. Takže vzniká aplikace, kterou si připnete ke hlavnímu panelu, poběží ve vlastním okně. Budete ho moct přesouvat po obrazovce a měnit jeho velikost.

Harmonogram distribuce Redmondští teprve zveřejní. Jako první zamíří testovací verze do programu Insider do Windows 11 24H2. Stažitelná aplikace prý vyjde brzy.

Microsoft versus regulace

Otázka zní, co tato zpráva vysílá. Jestli správně chápu sdělení Microsoftu, Copilot v Evropě budeme muset do Windows doinstalovat v případě zájmu, ale nebude předinstalovaný tak jako v jiných regionech.

Microsoft s souvislosti snasazováním AI řeší legislativní požadavky Evropské unie, jak před několika měsíci potvrdil. Loni v září se např. vyjádřil pro německý web Dr. Windows, kdy tvrdil, že chce integrovaný Copilot v EHP nabídnou tak brzo, jak je to bude možné, ale zatím pracuje na sladění s tamní legislativou, specificky s nařízením o digitálních trzích.



Tohle stálo v poznámce pod uvedením Copilotu ve Windows v září

Microsoft se domníval, že některé služby uvede v EEA do letošního března. Pomalu končí květen, čili od momentu uvedeného vyjádření uplynulo zhruba tři čtvrtě roku. Evropská unie mezitím nachystala také speciální regulaci pro AI, Akt o umělé inteligenci, který europarlament ve zhruba půlce března přijal. Právě ona mohla celý proces zbrzdit.

Neznamená to, že legislativě nepodřídí. Tento proces ale jednak zabere nějaký čas (viděli jsme ostatně zpožděná vydání produktů nejen od Microsoftu v době, kdy začalo platit GDPR), jednak s tím Microsoft záměrně spěchat nemusí, aby Evropě vyslal signál.



Většina Evropy dostane Copilot jako samostatnou aplikaci

Podobná situace se odehrává s integrovanou AI v Malování a Fotografiích. Image Creator, dříve známý jako Cocreator, je v části Evropy jednoduše vypnutý, ačkoli to dotáhl do více států oproti Copilotu. V Česku nám zmíněné nástroje grafiku nevygenerují. Samostatně je generátor obrázků dostupný.

Dotázali jsme se Microsoftu, jestli nám v tomto ohledu může něco říct. Pokud se něco dozvíme, článek aktualizujeme.

Zdroje: Dr. Windows | Microsoft / Copilot Lab | Windows Insider Blog (1, 2, 3) | Windows IT Pro Blog