Copilot 3D vám z placatého obrázku udělá trojrozměrný objekt. Chce to ale dobrou fotku

Microsoft spustil experimentální 3D transformátor pro masu. Copilot 3D slouží k tomu, aby z objektu na obyčejném obrázku vytvořil jeho trojrozměrnou variantu. Aplikace je zdarma a pro všechny. Najdete ji v Copilot Labs.
Uvítací sdělení mluví o „úžasných 3D modelech“. To berte s rezervou. Dosáhnout dokonalého výsledku v takovém případě není možné. Pokud je potřeba vytvořit počítačový 3D objekt z fyzického předmětu, provádí se skenování. Na to se musíte vybavit speciálním skenerem. Nebo se předmět nafotí ze všech stran.
Pokud máte fotografii, objekt je na ní jen z jedné strany. Odvrácenou stranu si Copilot 3D musí vymyslet. Kvalitu výstupu silně ovlivní zdrojový materiál. Podle mých pokusů bývají objekty různě pokroucené a jinak nedokonalé. Lžička na titulním obrázku se rozpadla na dvě části.
Sansevieria z náhodné fotky v osobní galerii
Microsoft doporučuje, abyste nahráli obrázek s jediným objektem, rovnoměrným nasvícením a jednoduchým pozadím. Samozřejmě nemusí jít o fotografii, ale třeba o kresbu vytvořenou na počítači. Podmínkou je, že vstupní obrázek musí být v některém z formátů PNG nebo JPG a do 10 MB.
Cílem experimentální technologie není nahradit profesionální postupy, ale dát běžným lidem možnost být kreativní bez nutnosti učit se pracovat s komplexním softwarem a kupovat drahou techniku. Tady opravdu stačí jen párkrát klepnout a AI obstará transformaci objektu.
Lžička je pokroucená, samotný hrnek se docela povedl
Trojrozměrnou verzi pak využijete ve VR, při vývoji her nebo si ji vytisknete prostřednictvím 3D tiskárny. Výstupním formátem je GLB. Samotný chatbot Copilot před pár dny nabídl GPT-5, které je od prvního dne dostupné všem. Více o páté generaci technologie od OpenAI se dočtete ve zvláštním článku.