Coop otevřel první automatickou prodejnu v Česku. Funguje 24/7, v noci vás dovnitř pustí mobil

Začal to před lety Amazon v USA. Otevřel malé prodejny bez obsluhy a bez pokladen, do kterých jste přišli, nabrali zboží a odešli. O spočítání ceny se postaraly technologie, o platbu mobil v kapse, nebo identifikace uživatele pomocí otisku dlaně. Dnes jich je 24, o masovém nasazení se nedá mluvit a Amazon říká, že jde o technologické demo, náklady jsou vyšší, než kdyby prodejnu obsluhoval personál.

Pak se přidala Skandinávie. Malé tzv. kontejnerové prodejny mají do tisíce položek, koncept se uchytil, proudí do něj investice a do příštích tří let je plán otevírat průměrně jednu denně. V Polsku se angažuje Žabka, která využívá senzorových systémů. U nás se v posledních třech letech rozmáhají samoobslužné pokladny, koncept scan&go mají v Globusu, Kauflandu.

Až teď ale přichází do Česka koncept zcela automatické a samoobslužné prodejny. Nestojí za ním žádná velká technologická firma, ale na první pohled trochu nepravděpodobné jméno, které znají i v malých obcích: Coop.

Ale opravu jen na první pohled. Coopu jsou inovace blízké, má e-shop, umí nákupy svým zákazníkům dovézt domů, snaží se o nízkoenergetické prodejny, používá zelenou energii, přímo na některých prodejnách jsou solární panely, snaží se o prodej regionálních produktů, pokladny umí cashback, platbu složenek, v prodejnách jsou dostupné výdejní boxy atd. Ne náhodou získal Coop titul Obchodník roku v kategorii Inovace roku 2021.

Zatím dvě prodejny

Koncept nevzniká od nuly, inspirace pochází z norského Coopu, na realizaci českého projektu spolupracoval MasterCard, technické řešení dodala firma Knowinstore.

První prodejna 16. března 2022 otevřela ve Strakonicích. Je relativně malá, má 80 m² a asi 2 500 položek. Druhá otevře v červnu v Českém Krumlově a bude mít 3× větší prodejní plochu. Třetí zatím nemá termín otevření ani lokaci, ale bude naopak menší, tzv. kontejnerová prodejna s asi tisíci položkami – takové je možné umístit do malých obcí, do větších továren…



Strakonická prodejna Coop je na adrese Podskalská 59, asi 100 metrů pod sochou slavného Strakonického dudáka (i ten je na fotce vidět).



Tohle je v podstatě celá prodejna, 80 m². Alkohol v ní koupíte, dovnitř se dostane pouze plnoletý. Jediné omezení je nedostupný obslužný pult s váženými uzeninami atd. Ten je na v nočním režimu prodejny (a na první fotce) ukrytý za kovovou roletou.



Automatická pokladna a vedle ní třetí skener – ten vás po zaplacení vypustí zpět na ulici.

Pak si Coop dá pauzu. Bude sbírat data, řešit případné problémy, hodnotit ekonomický efekt nové technologie. Až na základě analýzy vznikne strategie na další šíření samoobslužného konceptu dál.

Jak to funguje

Prodejna přes den funguje v běžném režimu s běžným personálem, po zavírací době přechází do samoobslužného režimu. Toto přepnutí proběhne v řádu sekund, vlastně jde o stažení rolet a aktivaci systémů.

Na samoobslužné prodejně je vyvěšený jednoduchý návod, na jeho začátku je QR kód pro stažení obslužné aplikace Contio (Google Play, Apple AppStore). Identifikace prodejny, ve které hodláte nakupovat. Přihlášení uživatele pomocí bankovní identity. Naskenujete QR kód a vstupujete do prodejny. Vezmete košík, vyberete si zboží. Přecházíte k samoobslužné pokladně, markujete zboží, zaplatíte bezkontaktní kartou/telefonem. Pro odchod z prodejny opět naskenujete QR kód z aplikace.





Návod je všudypřítomný. Venku na prodejně, uvnitř na letáčku, v animované podobě na obrazovce. Kdyby se přece jen něco pokazilo, máte kam zavolat.

Proč bankovní identita

K identifikaci uživatele se dá použít platební karta, ze světa jsou známé případy, kde se skenují doklady, ale bankovní identita má zásadní výhodu. Prodejce ví, kdo chce do jeho prodejny vstoupit. Zná věk zákazníka, takže nemusí omezovat sortiment a může prodávat i alkohol. Jinými slovy, do prodejny se dostanou pouze lidé ve věku 18 let a více. Z automatického režimu vypadává pouze obslužný úsek (z hygienických důvodů je nepřijatelné, aby si zákazník sám ukrojil kus salámu).

Dalším trumfem je jakási osobní zodpovědnost. Člověk vstupující do prodejny ví, že jej firma zná, navíc každý jeho krok sleduje kamerový systém s živou obsluhou. Pokus o krádež vlastně nedává smysl – viník je dopředu známý, důkazy jsou natočené. Coop s trochou nadsázky říká, že je jednodušší krást v obchodě s běžnou obsluhou.

Bankovní identita pro Coop znamená jisté omezené zákaznické báze. Ne všichni tuto technologii zvládnou zřídit a používat. Výše vyjmenované výhody však převládají. Vlastně vyhovuje i pomalý náběh – dnes umí bankovní identitu pět bank, do konce roku by se měly přidat všechny ostatní.

A prodavačky nebudou mít co jíst!

…i takové dotazy na dnešní tiskové konferenci padly. Coop zdůrazňuje, že nehodlá systémem nahrazovat lidskou sílu. Naopak, personálu je málo a v praxi to na malých prodejnách často znamená zkracování pracovní doby.

Coop neříká, kolik systém pro jednu prodejnu stojí. Prodejny ve Strakonicích a Krumlově prošly komplexní rekonstrukcí za 1,5, resp. 2 milióny korun, ale tyto částky zahrnují i nové osvětlení, nové chladicí boxy a další infrastrukturní zařízení.

Krátký komentář

První automatická 24/7 prodejna v Česku je otevřená. V teoretické rovině vypadá slibně, uvidíme, jak se Coopu osvědčí v praxi.

Coop nevymýšlel divoké technologie alá Amazon, automatické rozpoznávání zboží, identifikace uživatele... Vydal se jednodušší cestou. Vlastně jde jen o identifikaci a vpuštění do prodejny, pak už nákup probíhá tak, jak to znáte z jiných prodejen se samoobslužnou prodejnou. Bankovní identita a kamerový systém zajišťuje bezpečnost. To je celé. Tohle by mohlo fungovat!