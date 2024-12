Coop bude prodávat potraviny přes internet. Doveze je Česká pošta

Už jsou to čtyři roky, co Coop spustil vlastní e-shop s potravinami. Ty však bylo možné pouze objednat online, ale vyzvednout se musely v obchodech nebo speciálních výdejních boxech. Až nyní tento řetězec nabídne i doručení domů, jako to u nás zpopularizovaly Rohlík, Košík, Tesco apod.

Těm však Coop přímo konkurovat nechce. Nebuduje vlastní distribuční síť, ale spolehne se na Českou poštu. Pilotní projekt běží v mikroregionu Hlinecko sdružující obce v Pardubickém kraji. Pošta vybaví vozy chladicím zařízením a proškolí doručovatele. Těm bude dokonce možné zavolat a potraviny si objednat, čímž Coop s Českou poštou chtějí oslovit zejména seniory.

„Chceme měnit nakupování v regionech tak, abychom snížili nutnost dojíždění za nákupy do měst a lidé si ve spojení s našimi obchody mohli obstarat maximum služeb,“ říká Lukáš Němčík, místopředseda Coopu pro služby. Šéf České pošty Miroslav Štěpán k tomu dodává: „Poštovní vozy zajíždějí pravidelně do všech lokalit. Rozšíření našich služeb o rozvoz potravin je další příležitostí, jak využít kapacit naší kontaktní sítě.“

Obě společnosti chtějí naplno využít skutečnosti, že prodejny Coop i pobočky České pošty jsou obvykle blízko sebe někde v centru obce. To usnadní a urychlí distribuci, protože vozy nebudou muset pendlovat přes celý okres či kraj do centrálního skladu. PIlotní provoz v 25 obcích Hlinecka běží od včerejška, dovoz potravin stojí 77 Kč.