Connect Robotics: Povídání o výzvách a každodenní praxi doručování zboží pomocí dronů

Portugalský startup Connect Robotics už v roce 2018 převedl do praxe to, o čem se ve většině světa pouze teoretizuje – doručování pomocí dronů. Specializuje se na autonomní navigaci dronů pro lety mimo vizuální linii viditelnosti (BVLOS). Jako ideální startovní odvětví se osvědčil zdravotnický sektor. „Ukázalo se, že tyto zásilky s vyšší prioritou otevírají dveře při složitém legislativním procesu, který předcházel získání potřebných povolení. Na druhou stranu kromě povolení z oblasti avioniky a bezpečnosti, potřebujeme řadu povolení i ze zdravotnické oblasti,“ říká spoluzakladatel a ředitel startupu Eduardo Mendes.

Služby Connect Robotics využívaly některé hlavní portugalské laboratoře a farmaceutičtí distributoři na přeprava léků a krve. Minulý čas je na místě, aktuálně jsou totiž drony uzemněné kvůli přechodu z portugalské legislativy na legislativu Evropské unie. Změna měla být hladká, ale v praxi vznikla mezera o délce několika měsíců, která donutila firmu přerušit běžící kontrakty.



Povídali jsme si na stánku agentury Enterprise Europe Network, která startupu pomáhá získat nové obchodní partnery. Vlevo Eduardo Mendes, spoluzakladatel a ředitel Connect Robotics, vpravo Jorge Duque z EEN.

Tedy na jedné straně je problém, ale na druhé straně příležitost – až se firmě povede sladit s novou legislativou, otevře se jí trh celé Evropské unie. A rozhodně nezahálí, toto neaktivní mezidobí využívá k budování nových vztahů – pracuje na novém projektu v Belgii s využitím vysoce přesné doručovací technologie pro navigaci v městských a příměstských oblastech.

Cena zásilky

Při rozhovoru s Eduardem Mendesem na lisabonském WebSummitu mě zajímalo, jaké jsou náklad na doručení dronem. „Záleží na požadavcích klienta, letové vzdálenosti, velikosti a hmotnosti zásilek, počtu dronů a dalších parametrech. Zákazníkovi předáme celou technologii a on si ji provozuje sám. Náklady se pohybují od jednoho do tří tisíc eur měsíčně. To znamená určité fixní náklady a je na zákazníkovi, jak moc drony využije, jak náklady rozpustí do jednotlivých letů. Jeden příklad za všechny. Pracujeme s lékárnou, která zásobuje domov důchodců v horách nad městem. Pro člověka s autem je to cesta na dvě hodiny a z regulatorních důvodů nejde poslat zásilku kurýrní službou, musí ji doručit lékárník. Tedy musíte mít auto, platíte jeho provoz, palivo a čas odborného personálu. Dron stejnou cestu zvládne za 15 minut a lékárník může zůstat na svém pracovišti,“ vypráví Eduardo.

V tomto případě ekonomické srovnání obou způsobů doručení zdrcujícím způsobem vyhrává drone. Tento konkrétní zákazník drony vytěžuje na 90 % maximální kapacity (v kontextu s otvírací dobou laboratoře) a s průměrnou cenou na jeden let se dostává na 7 eur. U jiných zákazníků nevychází ekonomické srovnání tak výhodně, ale prioritou je rychlost.

Zajímalo mě, zda se Connect Robotics zajímá také o doručování běžného zboží běžným zákazníkům: „Na tohle jsou drony pořád docela drahé, a také musí létat po předem ověřených trasách, takže to zatím nedává smysl. Ta doba přijde, prvně v určitých situacích, na určitých místech, ale ještě to bude pár let trvat,“ odpovídá Eduardo.

Největší výzvy a bezpečnost

Chtěl jsem, aby Eduardo vyprávěl o technologických výzvách, které museli při provozu překonat, ale zdá se, že technologie je vyřešená. Jen znovu opakuje, že největší výzvou je regulace. Každý nový zákazník znamená 300 stran dokumentace, schvalování nových tras, školení personálu, opětovné získávání řady potvrzení a certifikátů.

Drony pochopitelně musí reflektovat ostatní letecký provoz. V praxi se drony potkávají s helikoptérami, které se pohybují kolem zdravotnických zařízení, ale o všechno se stará software a prakticky vylučuje jakoukoliv kolizi. A bezpečnost je příkladná, za celé tři roky a tisíce letů neztratily drony jedinou zásilku. „Naše drony mají padák, ale ještě nikdy jsme jej nemuseli použít, je to spíše psychologická pojistka pro naše zákazníky,“ směje se Mendes.

Na videu zaujme, že dron upouští zásilku do „basketbalového koše“. V tomto případě to není nutné, prostoru pro přistání je dost, ale Connect Robotics umí doručit i na balkón, kde už místo chybí, ale stačí na zábradlí připevnit koš:

Connect Robotics aktuálně létá s drony tří značek: DJI, T-Drones a Vertical Technologies s doletem 30, 35 a 100 km, parametry zásilek je možné upravit, ale nejčastěji kde o krychlový prostor kolem 20 až 25 centimetrů o hmotnosti jednoho až dvou kilogramů. Ale hardware je v jistém smyslu podružný, jde o běžně dostupné stroje, nakupují se podle parametrů a požadavků zákazníka. To hlavní je software, který si firma vyvinula sama.