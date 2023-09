Coca-Cola zapojila AI a vyrobila Y3000. Nápoj a plechovku navrhla umělá inteligence, chutná to prý jako maliny

Americká firma The Coca-Cola Company představila nový nápoj Y3000, který bude vyrábět v limitované edici. Z pohledu technického magazínu by to nebyl nijak zajímavý fakt, nicméně tiskovou zprávou rezonuje dnes již téměř zprofanovaný termín „umělá inteligence“, která údajně pomohla spoluvytvářet jeho recepturu.

„Coca-Cola zve své fanoušky, aby si představili, jak bude chutnat a jak se budou cítit v budoucnosti, a to díky limitované edici nápoje a novému zážitku poháněnému umělou inteligencí.“ láká výrobce v marketingových materiálech.

Nápoj vytvořený s pomocí umělé inteligence

Výrobce záměrně obestírá nový nápoj rouškou tajemství a nezveřejnil žádné informace o tom, jak vlastně chutná. Podle popisu testerů, kteří již měli možnost ho vyzkoušet, prý ze všeho nejvíc připomíná malinovou ledovou tříšť.

Novinka s nulovým obsahem cukru bude po omezenou (ale nijak blíže nespecifikovanou) dobu dostupná na vybraných trzích včetně Spojených států, Kanady, Číny, Evropy a Afriky. Spotřebitelé ve Spojených státech a Kanadě budou moci sáhnout také po verzi slazené cukrem.

Vznik nápoje Y3000 začal tím, že výzkumný tým sbíral chuťové preference spotřebitelů a hledal trendy, aby pochopil, jak „chutná budoucnost“. Poté byly tyto údaje vloženy do vlastního systému umělé inteligence, který pomohl vytvořit chuťový profil.

„Coca-Cola Y3000 Zero Sugar byla vytvořena společně s lidskou a umělou inteligencí na základě pochopení toho, jak si fanoušci představují budoucnost prostřednictvím emocí, tužeb, barev, chutí a dalších prvků. Pohledy fanoušků z celého světa v kombinaci s poznatky získanými pomocí umělé inteligence pomohly Coca-Cole vytvořit jedinečnou chuť Y3000.“ stojí v tiskové zprávě.

AI pomáhala i s futuristickým obalem

Protože obal je jedním ze zásadních prvků, rozhodujících o tom, zda si zákazník produkt koupí, nebo ne, pověřila Coca-Cola jeho návrhem umělou inteligenci. Můžeme subjektivně konstatovat, že úzké plechovky, kombinující stříbrnou barvu s odstíny modré, fialové a růžové, působí skutečně docela futuristickým dojmem.

Plechovky působí skutečně docela futuristickým dojmem

„Design, který byl vytvořen společně s umělou inteligencí, představuje tekutinu v morfujícím, vyvíjejícím se stavu, což je komunikováno prostřednictvím změn tvaru a barev, které zdůrazňují pozitivní budoucnost. Světlá barevná paleta s fialovou, purpurovou a azurovou barvou na stříbrném podkladu působí futuristicky. Ikonické písmo Spencerian Script představuje spojenou matrici s tekutými shluky bodů, které se spojují a představují lidské vazby naší budoucí planety,“ vysvětluje výrobce design plechovky.

Na všech plechovkách bude vytištěn QR kód, který po naskenování fotoaparátem mobilního telefonu přenese spotřebitele do Coca-Cola Creations Hub. Zde si bude moci díky technologii rozšířené reality prohlédnout své okolí ve futuristické verzi. Na podzim pak bude na AmbushDesign.com zahájen prodej Limitované edice oděvů a doplňků inspirovaných budoucností.