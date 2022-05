Co vy na to: Zrychlujete přehrávání podcastů a videa, abyste zkonzumovali více obsahu?

Internet způsobil další informační explozi. Všemožných podcastů, vidcastů a jiných pořadů se na síti válí celá řada. Sami ostatně produkujeme Týden Živě a Podcast Živě. Jeden je primárně videopořad, druhý zase audiopořad.

Zřejmě hlavní způsob, jak do sebe nasoukat více obsahu, představuje zrychlování přehrávání. Zrychlit přehrávání ovšem můžete třeba pouze z důvodu, aby vám pořad rychleji utekl, protože vám jednoduše připadá moc pomalý.

Zrychlujete některé pořady? Liší se u vás přístup k audiu a videu? Jaká další kritéria pro zrychlování u sebe pozorujete? Jak si můžete přečíst níže, v redakci máme návyky všeho druhu.

Marek Lutonský

Zrychluji jen video

Je to zvláštní. U videa, kde je zvuk spojený s vizuálním zážitkem, mi mírné zrychlení (první stupeň v aplikaci Netflixu) nevadí. Naopak mi chybí, když ho některá služba (HBO, Amazon) nenabídne. Jeden díl takhle zrychleného seriálu má potom pro mě optimální délku.

U podcastů, kde se člověk soustředí jen na samotný hlas, mám ale se zrychlováním mnohem větší problém, tady mi to vadí a proto nezrychluji.

Tomáš Holčík

Ano, zrychluji video i podcasty

V případě podcastů a audioknih je pro mne minimem 1,2× rychlosti přehrávání. Toto navýšení o 20 % prakticky nevnímám, neruší mne a akorát to hezky odsýpá. U videa na YouTube standardně přehrávám vše 1,5× rychlosti přehrávání, přičemž velmi výjimečně to posunu níž nebo výš.

Při stříhání videa v Premiere Pro jsem si už zvykl na dvojnásobnou rychlost, používám to i při přehrávání záznamů tiskovek, když si chci věci připomenout při típání screenshotů do článku. U webů, které nemají standardně podporovanou úpravu rychlosti videa, používám doplněk Playback rate controller. Filmy a seriály většinou nezrychluji, ale když to potřebuji, používám urychlení v rámci VLC.

Vladislav Kluska

Zrychluji jen video

Podcasty téměř neposlouchám, takže nedokáži říct. Kecací videa, ať už v češtině, nebo angličtině, ale téměř vždy zrychluji, protože nemám čas na to čekat, až se autoři vymáčknout a řeknou, co chtějí :)

Reálně mám vypozorováno, že se dá v pohodě poslouchat na 1,5násobnou rychlost, některé lidi dokonce na 2násobnou. A s tím vlastně souvisí, že videa sleduji téměř jen na YouTube, kde tahle možnost je.

Jakub Čížek

Ne, video ani podcasty nezrychluji

Stejně jako nečtu jen každou pátou stránku knížky (u mnohých by to fakticky nevadilo) a stejně jako neposílám doporučené dopisy řediteli brněnské opery, ať mi laskavě 3× zrychlí Toscu, protože se už těším na přestávku a obložený chlebíček, nezrychluji ani audio/video.

Každý takový pořad vnímám jako komplexní publicistické dílo, a pokud nejsem schopen respektovat jeho tempo a záměr autorů, nemám ho konzumovat vůbec. Zrychlování všeho je mor. Čím to je? Na trh se dostal laciný kokain?

Markéta Mikešová

Ne, video ani podcasty nezrychluji

Nemám tak ohromný přetlak obsahu k poslechu či sledování, aby mě to nutilo si jej zrychlovat. Pokud někdo mluví pomalu, spíš jeho pořad nebudu sledovat vůbec, než abych si ho zrychlovala. Ale když si vybavím hodinové rozhovory našeho pana prezidenta a jeho tempo mluvy, tak tam už to zrychlování skutečně stojí za úvahu.

Karel Kilián

Ne, video ani podcasty nezrychluji

Vím, že mnozí lidé šetří čas tím, že zrychlují přehrávání videí, ale osobně jsem k ničemu takovému nikdy nepřikročil. Hrozně by mě totiž rozčilovalo, že protagonisté mluví jako Šmoulové. Pokud nemám dostatek času na poslech, tak buď si dané video/podcast vůbec nepustím, nebo v něm pak přeskakuji.

Filip Kůžel

Ne, video ani podcasty nezrychluji

Párkrát jsem to vyzkoušel, ale nějak mi to k srdci nepřirostlo. Malé zrychlení čas zásadně neušetří. U většího zrychlení už se deformuje hlas, rozhovor zní nepřirozeně a pro porozumění je potřeba větší soustředění. Podcasty poslouchám, když mám čas, při manuální práci, při sportu a chci slyšet normální lidskou konverzaci. Co nestihnu poslechnout, poslechnu si příště.

Karel Javůrek

Ano, zrychluji video i podcasty

Podcasty moc neposlouchám, spíš na YouTube. Používám rychlost 1,75x a přijde mi to akorát efektivní pro poslech a zvykl jsem si na to i v angličtině. Když se mi náhodou někdy pustí YouTube video normální rychlostí, je to hodně divné, šíleně zpomalené, skoro jako by řečníci byli opilí.

Petr Urban

Ne, video ani podcasty nezrychluji

Negativní odpověď volím s určitou výhradou. Velice výjimečně pořad zrychlím, pokud se mi zdá nesnesitelně pomalý. Děje se to tak výjimečně, že by to pozitivní odpověď neobhájilo. Ale stalo se to, a to u podcastů. U videa tu potřebu nemám, zrychlený obraz na mě nepůsobí dobře.

V podcastových aplikacích raději využívám jiné zlepšováky jako potlačení delších úseků ticha nebo přeskakování znělek na začátku a na konci pořadu. Ještě mě napadá jedna výjimka – zrychlení přehrávání často aplikuji na Podcast Živě během stříhání, abych se vším natočeným materiálem prohrabal rychleji.

A co vy, jakou rychlostí přehráváte audio a video? Specifikovat můžete mj. svoje důvody. Těšíme se na vaše komentáře, postřehy a poznatky.