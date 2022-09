Co vy na to: Záleží vám u mobilu na voděodolnosti?

Není to tak dávno, co jsme chválili první špičkové mobily za odolnější konstrukci. Dnes už jde o tak samozřejmou funkci, že její opomenutí v recenzích naopak kritizujeme. Je ale zvýšená ochrana vůči vodě opravdu jeden z parametrů, kvůli kterých si telefony kupujeme, nebo jde jen o vítaný bonus?

V anketě se můžete vyjádřit, nakolik jsou pro vás certifikace IP či MIL-STD skutečně důležité. Do komentářů pak můžete popsat zkušenosti s vodní lázní mobilů, jejich opravami, případně řešením reklamací. Jako obvykle téma vykopávají naši redaktoři.

Petr Urban

Ne, jsou pro mě důležitější jiné parametry

Podíváte-li se na rozbory problematiky, pochopíte, že ustupující lepidlo váš telefon před utonutím nezachrání, protože velmi rychle degraduje. Nejsem si jistý, že certifikace potvrzující voděoodolnost mohu nazvat gimmickem, ale ve výsledku je stejně dobré držet telefon dál od bazénu, sprchy, moře apod. Pokud moje paměť neselhává, neutopil jsem ani jediný přístroj a do vlhkého prostředí jdu s igelitovým sáčkem.

Lukáš Václavík

Ne, jsou pro mě důležitější jiné parametry

Jak se říká hezky česky „It's nice to have feature“. U posledních mobilů jsem voděodolnost měl, ale nijak ji prakticky netestoval, neboť je cíleně do vody neberu a pár kapek při vytažení v dešti zvládne každý.

Takže mi na žádném certifikátu nezáleží a raději bych voděodolnost vyměnil za možnost jednoduše nahradit akumulátor. (Častý důvod slepených konstrukcí je právě ochrana před vniknutím vody.)

Za skoro čtvrt století s mobily se mi podařilo utopit pouze jediný, ten s paradoxním názvem Samsung Wave (vlna). Labutí píseň maličkých smartphonů a operačního systému Bada neustál pád do řeky a nepomohly ani všechny pytlíky s rýží. Na Aukru jsem ale našel kus, který zase někomu vypadl při jízdě na motorce, takže byl celý potlučený, ale s nepoškozenou elektronikou. Oba mrzáky jsem spojil v jeden funkční telefon.

Marek Lutonský

Ano, musí vydržet alespoň postříkání/zmoknutí

Základní odolnost proti vodě beru už jako standardní vlastnost telefonu. Při plánování této ankety jsem se ostatně kolegů ptal, jestli ještě vůbec existují nové mobily, které nesmí zmoknout. Takže tady je odpověď jasná, je to požadavek, ze kterého neuhnu.

Na druhou stranu pro to, aby telefon zvládl i ponoření pod hladinu, takže byl v podstatě vodotěsný, nemám využití. Tato vlastnost by mi samozřejmě nevadila, ale není to podmínka při výběru. Stačí mi, když telefon nebude mít problém se silným deštěm.

Vladislav Kluska

Ano, musí vydržet i ponoření

Voděodolnost je pro mě u telefonu naprosto zásadní a bez ní bych si žádný nekoupil. Začalo to kdysi společně s Xperií Z1 a od té doby jsem neměl telefon, který bych nemohl vykoupat. Zrovna u těch Xperií to ještě bylo docela problematické a asi 4 jsem utopil, aktuální Pixely ale vždy vydržely plavání v bazénu a i oceánu, jen je člověk musí řádně umýt, aby sůl apod. s nimi neudělala neplechu.

Nedokážu si navíc představit, že bych svůj telefon nemohl jednou za čas pořádně umýt. Ruce si všichni umýváme skoro pořád, pak ale většina lidí sáhne na ten stejný, špinavý, telefon. No fuj. :)

Martin Chroust

Ne, jsou pro mě důležitější jiné parametry

Nevybírám si telefony primárně podle zvýšené odolnosti, ale pokud u telefonu je, je to bonus navíc. Za svůj život jsem telefon ještě nikdy neutopil, v paměti mi utkvěl stařičký Sony Ericsson M600i, který žádnou zvýšenou odolnost neměl, přesto mi telefon zmokl v hustém dešti, až z něj po příchodu dovnitř odkapávala voda. Telefonu se přesto nic nestalo a ještě několik let vesele fungoval dál.

Nejsem ani příznivcem toho, abych bral telefony do vody. Zvýšená voděodolnost je sice fajn, ale zbytečně riskovat se mi také nechce. Odolnost beru jako ochranu před náhodným stykem s vodou, rozhodně ne jako pozvánku k tomu, abych telefon pravidelně házel do vody nebo s ním plaval a natáčel pod vodní hladinou. A nemluvě o slané mořské vodě, která sice přímo vybízí k natáčení telefonem pod vodou, jenže stačí pár dní a uvidíte, že to nebyl dobrý nápad...

Markéta Mikešová

Ano, musí vydržet alespoň postříkání/zmoknutí



Nevyžaduji u mobilu vyloženě odolnost proti ponoru, ale zmoknutí by vydržet měl. Člověk nikdy neví, co se stane, v jaké situace se objeví… každopádně přiznávám, že to není hned ten první parametr, na který koukám. Navíc určitou základní úroveň odolnosti proti vodě už má dneska většina smartphonů, takže ani není moc co řešit.

Karel Kilián

Ne, jsou pro mě důležitější jiné parametry

Za více než dvacet let s mobilními telefony se mi povedlo částečně „vytopit“ jen jeden, když jsem lovil kešku v intenzivní průtrži mračen a na mém Samsungu Galaxy S3 poté přestalo fungovat mechanické tlačítko. Předtím, ani potom jsem na podobný problém nenarazil, a to přesto, že jsem všechny své mobily používal i v dešti.

Po Samsungu následovala Sony Xperia Z, jež měla deklarovanou odolnost proti prachu a vodě dle standardu IP57. Ta mi však poměrně záhy spadla na dlažbu, čímž došlo k prasknutí skla na zadní straně a veškerá odolnost proti vodě byla fuč. Naštěstí i přesto fungovala až do doby, kdy jsem ji plánovaně vyměnil za telefon jiné značky.

Dnes si telefony vybírám především podle toho, jak fotí, jaký mají výkon a jak jim funguje podpora satelitních pozičních systémů. Odolnost proti vodě není kritériem, které bych bral v úvahu. Ostatně asi to ani nemá příliš velký smysl – v případě průniku kapaliny prý servisy záruku odmítají bez ohledu na deklarovanou odolnost.

A co vy, záleží vám u mobilu na voděodolnosti?