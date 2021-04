Co vy na to: Windows 10X masově úspěšné nebudou, své uživatele si ale zřejmě najdou

V týdnu jsme se vás ptali na názor, zda se Microsoftu podaří uspět s novým systémem Windows 10X, který chystá pro vydání na tento rok. V rámci ankety se téměř 60 % z vás vyjádřilo, že nová generace Windows bude patřit mezi neúspěšné verze:

To odpovídá i názorům od nás z redakce, kde se většina shodla na tom, že Microsoft to s 10X bude mít hodně těžké. Ostatně, v historii už proběhlo několik pokusů o vytvoření odnože Windows, která by ale měla být omezená pouze na moderní aplikace a přinést nové rozhraní.

Microsoft se tentokrát snaží zaútočit na Chrome OS, které se zaměřuje hlavně na školy a uživatele, kteří si vystačí převážně s internetovým prohlížečem a další aplikace příliš nepotřebují. Díky tomu ale může být systém jednoduchý, bleskově rychlý a bezúdržbový. Podobné výhody, ale i nevýhody, by měly přinést právě Windows 10X.

Když se ale podíváme na anketu, pouze 25 % z vás věří, že se to Microsoftu podaří a dalším 17 % je to jedno, nebo neví. Z diskuse pod článkem jsme vybrali několik zajímavých názorů:

Windows jsou o aplikacích třetích stran, ne systému jako takovém

Uživatel maxdevaine přichází s myšlenkou, že to nejdůležitější na Windows je softwarová podpora: „Windows jsou zajímavé jen podporou sw. Pokud podporu sw zahodí, stanou se nezajímavými.“

A s tím lze poměrně souhlasit. Však se stačí podívat do historie, kdy se Microsoft snažil dostat do desítek nové bombastické funkce, které by měli uživatelé rádi, aby je následně ze systému odstranil.

Bez větší volnosti nezaujmou

V dalším komentáři uživatel tc zmiňuje, že bez větších možností úprav nezaujmou: „Pokud to nebude mít nativní podporu win32 aplikací, tak nevidím jediný důvod to používat. Ono podpora win32 aplikací je to jediné, co brání hromadnému zahození Windows jako takových.

A představa, že budu moci instalovat aplikace pouze ze store je hodně děsivá už jenom proto, že se na ně nedá sahat (jeden program využívá jiný) nebo je upravovat (rozuměj: chceš si tam nahrát češtinu? Zapomeň. Chceš přidat mody do hry? zapomeň atd.)“

Na to ale kontruje uzivatel_cz, který dodává, že Microsoft necílí na pokročilé uživatele, ale školy: „Je to pro školy a další podobné zákazníky, takže nějaké mody ve hrách jsou asi celkem nepodstatné...“

Bez dobrého hardwaru to nepůjde, mladou generaci ale mohou zaujmout

Uživatel dobravyla diskusi uzavírá tím, že bez dobrého hardwaru to jen tak nepůjde. Vše tak bude podle něj záležet na tom, jak se Microsoft domluví s výrobci: „Myslím, že tento Windows ma priestor nájsť si svoje publikum. ARM procesory sa ukazujú ako použiteľne pre laptopy a chromebookovy Windows môže zaujať mladú generáciu ktorá potrebuje na počítači len jednu aplikáciu - browser. MS ma ale pred sebou ťažký problém. Musí s partnermi vyrobiť počítač ktorý bude rýchly, funkčný a cenovo dostupný. Bez dobrého hardwaru je ten software k ničomu.“