Co vy na to? Využijete ve Windows 11 aplikace z Androidu?

Jedna z velkých novinek ve Windows 11 bude podpora aplikací z Androidu. Microsoft se do toho tentokrát opřel a byť nebude k dispozici klasický Play Store, bude možné mobilní aplikace využít. Tato funkce ale nepřijde společně s první verzí systému, a tak vyvstává otázka – bude někomu chybět? Pojďme začít, jako vždy, anketou, kde se ptáme, zda vůbec aplikace z Androidu na počítači využijete:

Možností je spousta, bude zde ale existovat jedno velké omezení v podobě chybějících Google Play Services, takže ne všechny služby (hlavně ty od Googlu) budou fungovat korektně. Samotný Windows Store ale zase nemá tolik kvalitních dotykových aplikací, a tak rozšíření se může někomu rozhodně hodit.

Jak jste na tom vy? Těšíte se na tuto novinku a využijete ji, nebo vám přijde jako absolutní zbytečnost a nesmysl? Podělte se s ostatními v diskusi pod článkem o svůj názor a pohled na celou věc!

Pro začátek jsme se zeptali u nás v redakci:

Filip Kůžel

Ano

Blbě se to představuje, ale ano, je pár mobilních aplikací, které chci mít i na počítači. Párkrát jsem to v minulosti zkoušel prostřednictvím různých emulátorů, ale tam to drhlo, tak jen doufám, že to MS zvládne lépe…

Jakub Čížek

Ne

Z technologického hlediska jsem samozřejmě velmi zvědavý na implementaci, protože jednou z nejdůležitějších funkcí ve Windows 10+ je pro mě osobně Windows Subsystem for Linux. Jsem si ale vědom toho, že jakýsi Linux v nitru Windows bude zajímat asi tak 0,001 promile uživatelů tohoto OS a je to spíše libůstka pro těch pár cvoků, vývojářů a sysadminů.

Stejně tak to mám ovšem s chystaným Windows Sybsystem for Android. Bude to jistě hezké a zajímavé, ale nevidím důvod, proč bych měl na svém laptopu a na velkém 4K monitoru spouštět jakési jednoduché aplikace pro mobilní telefon a tablet. Rozumím tomu na systémech typu Chrome OS, ale na klasickém desktopu se vším všudy určitě nejsem cílovka. A když si vzpomenu, jak to dopadlo se všemi těmi moderními a univerzálními aplikacemi ze Storu, tuším, že nebudu zdaleka jediný.

Vladislav Kluska

Ano

Jakožto uživatel tabletového počítače říkám – sem s tím, už to tu dávno mělo být! Jasně, bude chybět podpora docela klíčových věcí, na druhou stranu rozšíření počtu dobrých dotykových aplikací se hodí. A ono je občas pohodlnější používat mobilní aplikaci než web. A aspoň takhle nebudu muset sahat po telefonu. A to nemluvím o těch službách, které web ani nemají.

Karel Javůrek

Ne

Ne, nevyužiju, počítač s Windows mám jen pro hraní počítačových her. Microsoft musí na Android aplikace přistoupit, UWP většinu vývojářů nezajímá. Microsoft tak bude následovat Apple, který má desktopovou podporu iOS/iPadOS aplikací nativně s čipy M1, zatímco Windows budou muset používat emulaci. Uvidíme, jak to Microsoft dotáhne co se týče funkčnosti a použitelnosti, protože Android aplikací, které by šly dobře používat i na desktopu, je určitě dost.

Karel Kilián

Ano

Osobně jsem na podporu aplikací pro Android hodně zvědavý. Hlavně na to, zda bude bezproblémová a jestli bude možné s aplikacemi pracovat stejně plnohodnotně jako na mobilním telefonu. Záleží také na nabídce dostupných aplikací. Umím si například představit, že bych místo Kalendáře z Windows používal Business Calendar z Androidu, protože je graficky hezčí a podporuje celou řadu pro mne užitečných funkcí (např. posouvání více položek o stejný čas). Pokud tedy budou dostupné a zcela funkční aplikace, které používám, pak je určitě ve Windows rád využiju.

Lukáš Václavík

Ne

Dosud jsem aplikace z Androidu na počítači nepotřeboval a o nějaké mobilní nudle tam ani nestojím. Vidím ale dvě možné výhody. Podporu mobilního bankovnictví, protože přihlašování k tomu webovému je kvůli „bezpečnosti“ čím dál složitější. A pak kvůli multimediálním appkám. Webové přehrávače pro HBO, Apple TV, Spotify apod. za moc nestojí. Jenže pak narazíme na problém, že ony stejně nejsou v Amazon Appstoru, ale jen Google Play Storu…

Jaký máte na celou věc názor vy? Podělte se o něm v diskusi pod tímto článkem!