Co vy na to: Vyťukávání, gesta, diktování… Jak nejčastěji píšete na mobilu?

Obří dotykové mobily poskytují pro softwarovou klávesnici více místa než starší telefony s hardwarovými tlačítky. Přesto se na nich nemusí psát zrovna nejlépe. Existují ale i jiné možnosti, jak v aplikacích zadávat text.

V anketě se podíváme na to, jestli vám vyhovuje klasické vyťukávání všech znaků, pomáháte si návrhy slov, píšete pomocí gest či diktujete. A jak na mobilu píšou naši redaktoři?

Filip Kůžel

Vyťukáváním jednotlivých znaků na displeji

Nejčastěji je to asi vyťukávání jednotlivých znaků (Gboard), ale mám rád i swipování a velmi často diktuji (hlavně za pochodu). Používám Androidy a hodně mi tam vadí, jak divně Google pracuje s interpunkčními znaménky – řeknete „čárka“, Google jednou vloží čárku, podruhé napíše slovo „čárka“ a potřetí můj povel úplně ignoruje a nevloží nic. Nebýt toho, asi bych především diktoval.

Stanislav Janů

Pomocí „swipe gest“

Už několik let používám SwiftKey pro iOS; tuším že to může být už od roku 2014, kdy Microsoft přidal podporu češtiny. I předtím jsem se swipe klávesnicemi experimentoval, opravdu mi ale vyhovuje až SwiftKey. Zároveň umí predikci a doplňování slov, to ale používám jen velmi zřídka. Mnohem vděčnější jsem za velmi funkční učení, kdy si klávesnice časem poradí i s odbornými výrazy, názvy nebo hovorovými zkomoleninami. A protože Microsoft přidal do ovládací aplikace i statistiky, vím, že jsem při psaní najezdil po displeji za 7 let necelé 4 kilometry.

Lukáš Václavík

Pomocí „swipe gest“

Nejčastěji swipuji a druhou nejčastější operací je, že to pak zpětně opravuji. Ze všech softwarových klávesnic mi jako nejlepší a nejpřesnější přišla Gboard, ale tu jednoduše nechci používat, protože Google už toho o mě i tak ví hodně. Nemusí navíc ještě hltat každé mé slovo. Na mobilu s Androidem i iPadu proto používám SwiftKey, ale jeho slovník se ke mně i po letech někdy chová, jako by mě potkal poprvé.

Obecně ale psaní na mobilu nenávidím a když to jde, snažím se mu vyhnout. Nebavilo mě to na hloupých mobilech s tlačítky a té devítkou, nebaví mě to na dotykových plackách s moderní predikcí slov. Jediný krátký úsek, kdy pro mě psaní bylo radost, bylo, když jsem měl HTC TyTN II s hardwarovou QWERTY klávesnicí.

Karel Javůrek

Vyťukáváním jednotlivých znaků na displeji

Na návrhy slov jsem si nikdy nezvykl a nepoužívám je. Ale je pravda, že já toho na mobilu moc nepíšu, spíš jen krátké odpovědi nebo přednastavené odpovědi na Apple Watch. Občas využiji diktování odpovědi na Apple Watch, to funguje velmi dobře česky.

Jan Láska

Diktováním

Přesněji je to tak napůl diktování s klasickým vyťukáváním znaků. Převod mluvené řeči do textu není v češtině ještě úplně stoprocentní, zvlášť když člověk používá nespisovné koncovky nebo hovorové výrazy, ale delší sdělení se mi i tak vyplatí nadiktovat a potom doeditovat ručně na klávesnici. Když se zrovna nehodí mluvit nahlas, nebo když si chce člověk přes messenger trochu zanadávat, je vhodnější zvolit klasickou vyťukávací metodu. Predikci a navrhování slov jsem nikdy moc na chuť nepřišel.

Marek Lutonský

Vyťukáváním znaků a využíváním návrhů slov

Na mobilu nepíšu rád. Je to moc pomalé, nesrovnatelné s psaním na hardwarové klávesnici. Ale často se nedá nic dělat a v takovém případě na iOS používám klávesnici SwiftKey, která po prvních znacích celkem dobře napovídá slova. Ale pořád to není ono. Navíc poté, co ji v roce 2016 koupil Microsoft, u ní nevidím vůbec žádný vývoj, nic nového, žádné zlepšování. V posledních týdnech proto zkouším Gboard od Googlu. Tato napovídací klávesnice je v něčem lepší, v něčem zase horší. Občas také sáhnu po diktování a automatickém převodu do textu, to se ale nedá používat všude. Ne, na mobilu prostě nepíšu rád.

Karel Kilián

Pomocí „swipe gest“

S láskou vzpomínám na hardwarová tlačítka hloupých telefonů, na kterých jsem uměl bez dívání psát dlouhé texty, aniž by kdokoli v okolí poznal, že píšu pod stolem SMS. Nástup smartphonů s dotykovým displejem bohužel znamenal konec této pro mne do té doby nejlepší metody zadávání textu.

Na vyťukávání písmenek na obrazovce jsem si zvykal jen velice těžko, proto jsem v té době na mobilu psal jedině v případech, kdy to bylo naprosto nevyhnutelné. Pak jsem ale objevil dnes již neudržovanou alternativní klávesnici SlideIT Keyboard, na které se dalo psát tahem prstu.

Musím říci, že tento způsob zadávání textu mi naprosto učaroval, takže jsem si za 200 korun koupil plnou verzi této klávesnice. Později jsem kvitoval, když s podporou této metody psaní postupně přišly i další klávesnice pro Android, včetně GBoardu od Googlu.

Doba pokročila a dnes oceňuji především schopnost klávesnic učit se nová slova specifická pro můj styl psaní. Moje klávesnice tak například dokonale zná všechny slangové termíny používané v geocachingu. V kombinaci s psaním tahem dokážu díky tomu zadávat text podstatně rychleji, ale ani tak to na klasická tlačítka hloupých telefonů nemá.

Martin Chroust

Vyťukáváním jednotlivých znaků na displeji

Používám standardní systémovou klávesnici od výrobce telefonu. Predikci vždy po úvodním nastavení telefonu vypínám. Slovník totiž není ideální, takže stačí několik úvodních nesmyslných slov v SMS zprávě, a prediktivní zadávání hned v nastavení ruším. Zkoušel jsem různé klávesnice s psaním swipe gesty, ale vždy jsem se vrátil k defaultní klávesnici. Pokud má telefon stylus, čas od času jej využiji k zadávání na klávesnici místo prstu, zvláště pokud stylus v prostředí běžně používám.

A jak nejčastěji píšete na mobilu vy?