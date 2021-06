Co vy na to? Výrobci grafických karet by měli blokovat těžbu kryptoměn

V tomto týdnu jsme se vás ptali, zda souhlasíte s tím, aby výrobci grafických karet blokovali běh těžebních skriptů. To by totiž podle některých mohlo vést k lepší dostupnosti tohoto hardwaru. Z výsledků ankety vyplynulo, že 76 % z vás si myslí, že by podobná omezení měli výrobci zavést.

Pouze 20 % nesouhlasí a zbylá 3 % nemají jednoznačný názor. Názory v rámci diskuse pod článkem ale byly většinou opačného ražení, kde většina z vás naopak prosazovala volbu neblokování.

Z ní teď vybíráme několik zajímavých komentářů a názorů:

Samotné blokování půjde obejít

Jak říká uživatel Křepelka, samotné blokování pravděpodobně půjde obejít: „No, vzhledem k tomu že kdyby tu ochranu chtěli udělat pořádně, tak buď

A) celkem dost zkrouhnou výkon pro ostatní účely (hry, rendering, neuronky, atd), nebo

B) někdo tak jako tak najde nějakou metodu, jak na tom těžit, nebo

C), a to je nejpravděpodobnější, oboje výše uvedené.

Takže hlasuji ne.“

Blokování, neblokování, stejně je to jedno

S tím souhlasí i Jidrozd, zároveň ale dodává, že podle něj je jedno, zda se bude, či nebude blokovat: „To je úplně jedno. Pokud budou blokovat softwarově, bude to obejito. Pokud budou blokovat hardwarově, budou tím snižovat výkon ve všech aplikacích.

V určitém momentě ekonomické škody způsobené existencí kryptospekulací přesáhnou únosnou míru, a bude je nutné legislativně zakázat. Při současném vývoji neexistuje žádný jiný možný výsledek. Kde je tento moment, o tom sedá polemizovat. Ale úplně legitimně se dá tvrdit, že tento moment už nastal.

Teď je potřeba udělat jednu jedinou, úplně jednoduchou věc - NEKUPUJTE předražený hardware, jinak jej výrobci nikdy nebudou mít důvod zlevnit.“

Pomohlo by vytvořit novou řadu?

Uživatel Grin Der zmiňuje jako řešení vytvoření samostatné řady pro těžaře: „Problém by vyřešilo vytvořit zvlášť odvětví, kde by si těžaři mohli koupit grafiku s označením "mining", která bude přizpůsobena pro těžbu kryptoměny. Takhle vzniká díra na trhu, kde si můžou všichni hráči třeba trhnout nohou. Kdyby se vytvořily produkty pro obě PC komunity a firmy by zvýšily nabídku, profitovali by z toho nakonec všichni a gameři by si teď nemuseli skládat PC s kancelářskými grafikami a GeForce Now.“ Zde již třeba Nvidia něco podobného chystá.

Nebo blokovat jen na určitých kartách?

Petr Ifkovich pak dává jako řešení blokování těžby jen u některých karet: „Jako za mě blokovat ano, ale jen na určitých kartách. Třeba na 3060 a ti a 3070 a ti verze bych to bloknul. Ať aspoň něco mají hráči. Navíc většině hráčů by tyto karty bohatě stačily a ti, co chtějí těžit, ať si kupují 3080 a výš ne.“