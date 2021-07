Co vy na to? Většina z vás chce, aby Apple více otevřel iOS pro další služby

V uplynulém týdnu jsme se vás ptali, zda by měl Apple otevřít svůj operační systém iOS pro služby třetích stran. A to nejen co se týče možnosti nastavení výchozích aplikací, ale třeba i uvolnění restrikcí v rámci App Store apod. V rámci ankety vzešlo, že přibližně 60 % z vás by nějakou formu otevření uvítalo, 30 % pak uvedlo že by se nic měnit nemělo:

Rozdíl je ale v tom, jak by se mělo iOS dle vás otevřít. Třetina říká, že u co nejvíce služeb, třetina jen u obchodu s aplikacemi. Zde totiž Apple razí velmi přísnou politiku a např. nedovoluje vývojářům třeba i jen zmínit, že mají předplatné k zakoupení skrze web a musí využít nákupy skrze App Store.

Podívali jsme se do diskuse, odkud vybíráme některé zajímavé názory:

Otevřít by se měl hlavně prohlížeč

Na iOS lze sice formálně změnit výchozí prohlížeč, reálně se ale o velkou změnu nejedná – všechny totiž musí používat jádro a funkce Safari. To zmiňuje i Honza Skýpala: „Nic není černobílé, ale nelze popřít, že Apple se chová monopolně. Jednoduchý příklad: v Safari na iOS nejsou implementované notifikace podle standardu W3C. Přitom Apple to samozřejmě umí, v Safari na MacOS to mají. Ale na iPhonu ne... Proč? Protože kdyby v Safari notifikace byly, tak 90 procent appek nemusejí být appky, ale můžou běžet přímo z webu, bez kontroly AppStore. A protože Apple na iOS nepustí žádné jiné browser jádro, tak ani žádný jiný browser to neumí (Chrome pro iOS je jen jiná obálka nad jádrem Safari). Což omezuje konkurenci a to brzdí rozvoj.“

Telefon mi vyhovuje a změnu nepotřebuji

V diskusi také zaznívají časté názory, že to, jak iPhone funguje, některým uživatelům vyhovuje a změnu nepotřebují.

„iPhone mi vyhovuje, nemám důvod volat po nějakém uvolňování, aplikace které potřebuju mám. Když mi nebude vyhovovat, hodím ho do šuplete a koupím něco jiného,“ říká Vlasta Holeček.

S tím souhlasí i Martin Novotný: „Většině uživatelů je to řekl bych naprosto fuk. Já používám android za celých 15 let jsem neměl důvod instalovat cokoliv mimo Google play. A to mám skon si telefon maximálně přizpůsobit a na většinu věcí, na které jsou předinstalované aplikace od Google nebo od výrobce, včetně launcheru, používám aplikace třetích stran (ostatně proto nemám Apple, tam není tolik prostoru upravit si ho po svém) A typický uživatel Apple je člověk, který používá systém tak, jak ho dostal, bez nějaké invence si něco upravit podle sebe. Takže tady bude tlak na instalaci z jiných zdrojů minimální. A naopak, kdyby to umožnili, riskují ztrátu pověsti spolehlivé značky, protože se začnou množit případy, kdy si uživatel nainstaluje něco z pochybného zdroje, v lepším případě mu telefon přestane fungovat, v horším přijde o data či peníze, a samozřejmě to bude svádět na Apple místo na svojí hloupost.“