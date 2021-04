Co vy na to? Uspěje Microsoft se systémem Windows 10X?

V letošním roce bychom se měli dočkat zbrusu nového systému Windows 10X od Microsoftu. A byť by název mohl naznačovat, nemají nahradit klasické Desítky. Mají být totiž konkurencí Chrome OS pro zařízení s nižším výkonem. Pojďme se tedy pobavit o tom, co si o novém systému myslíte a zda má šanci se prosadit na trhu:

Windows 10X měly trnitou cestu. Zpočátku měly vzniknout pro duální zařízení. Tedy ty s dvěma displeji, či jedním ohebným. Od toho Microsoft nakonec ustoupil, aby systém zaměřil právě proti Chrome OS. Mělo by see tak jednat o jednoduchý, rychlý systém, který se zbaví otěží klasických Desítek zatěžkaných lety vývoje. S tím se ale nese další změna – s podporou klasických programů pro Windows zde spíše nepočítejte.

Co si o tomto nápadu myslíte? Má smysl? Nebo na trhu stačí jeden „lehký" systém a další je naprostá zbytečnost?

David Polesný

Ne, bude to jedna z neúspěšných verzí

Plány Microsoftu ohledně Windows jsou v posledních letech děravé jak věštby od Jolandy. A tak se dá říct, že Windows 10X „budou hodně někde“. Buď úplně v háji, nebo se stanou nástupcem Windows 10. Zdá se, že ani Microsoft neví, co chce. A tak odhaduju, že se Windows 10X objeví v několika počítačích OEM partnerů, ale Microsoft opět nestihne dodržet sliby ohledně kompatibility aplikací a Windows 10X se stanou ve specifikacích podobným strašákem jako Windows RT. I když to třeba časem napraví, Windows 10X už nikdo chtít nebude. Funkční základ pak přenese do některého z velkých updatů běžných Windows 10 a na Xka už si nikdo ani nevzpomene.

Vladislav Kluska

Ano, budou mít úspěch

Při volbě této odpovědi jsem hodně váhal a dovolte mi ji uvést na pravou míru. Spíše, než že si myslím, že 10X budou mít úspěch, tak v něj doufám. Windows by si totiž zasloužily osekanou moderní verzi bez zbytečného balastu, s novým rozhraním, které bere v potaz nové typy strojů, a ponechá hluboko v minulosti relikty a komponenty, které dnes běžný uživatel nepotřebuje. Aktuální Desítky jsou super na počítač, do práce, ale na moderním tabletu, hybridu, či čemkoliv dotykovém, prostě nejsou ono. A není to systém, který by byla radost používat, prostě jej jen používáme. Od 10X si tak docela slibuju, že přinesou svěží vítr a zaútočí na Chrome OS, který ukazuje, že méně je mnohdy více a lidé na to slyší. Teď jen aby to Microsoft nepokazil (ne)vývojem a špatnou kampaní, kde nebude schopný uživatelům vysvětlit, proč by měli chtít 10X a že rozhodně nenahradí klasická Windows.

Lukáš Václavík

Ne, bude to jedna z neúspěšných verzí

Tohle vůbec nedokážu odhadnout. Podle mě by bylo fajn mít systém, který se zbaví všech těch koulí u nohy a bude od základu nový, jednodušší, bezpečnější, byť se ztrátou zpětné kompatibility. Microsoft ale podle mě nebude umět takový úkrok stranou vysvětlit lidem. Jestliže budou na trhu Windows 10 x86, Windows 10 Arm, Windows 10X, Windows 10 IoT plus jejich různé Home/Pro/Enterprise edice, lidi se v tom nevyznají a ve výsledku budou zklamaní, že jim tam něco nefunguje. Ať klidně udělají očesaný systém, ale neměli by jej nazývat Windows. Nechť je to Edge OS nebo něco podobného.

Jakub Čížek

Nevím, nebo mě to nezajímá

Pokusů s trošku jinými Windows 10 tu už byla celá řada (RT, S, ARM) a pokaždé to skončilo fiaskem. Windows je pro mě synonymem univerzálního desktopového operačního systému. Tento OS po Redmondu chci, tam chci vidět utracené peníze a tisíce člověkohodin jeho inženýrů. Chci, aby produktoví manažeři, programátoři, designéři a ideamakeři ze severozápadu vyvíjeli hlavní větev Windows a nikoliv nějakého zvláštního levobočka.

Karel Javůrek

Ne, bude to jedna z neúspěšných verzí

Microsoft to má oproti Applu nesrovnatelně složité, protože má kontrolu jen nad softwarem, zatímco výrobci si dělají všemožný hardware různých kombinací i výkonu. Microsoft i kvůli tomuto byznys modelu není schopen přitlačit na vývojáře (jako Apple) a zajistit tak nativní aplikace s novou platformou. Souvisí to i s tím, že Microsoft projel mobilní segment, takže mu chybí vývojáři aplikací pro Arm. Skládací konstrukce je slepá ulička, efektivní vývoj znamená odstraňování mechanických částí, které se poškozují a finále je zařízení, které zmizí zcela.

Tomáš Holčík

Ne, bude to jedna z neúspěšných verzí

Samotný Microsoft změnil představu o Windows 10X tolikrát, že spíš hrozí celkové vyšumění do ztracena. Microsoft táhne ke dnu požadavek zpětné kompatibility, který brání odvážným inovacím, současně bez zpětné kompatibility nedává systém Windows smysl. Dopadne to nejspíš jako vždycky: Microsoft uvede nový v historii neukotvený systém, na kterém ale nepůjde vše spustit. Trh jej proto nepřijme, ale některé jeho chytré myšlenky později proniknou i do další iterace systému Windows 10.

Karel Kilián

Nevím, nebo mě to nezajímá

Spíše periferně eviduju, že Microsoft pracuje na Windows 10X, ale upřímně řečeno mě tento operační systém (podobně jako Chrome OS) příliš nezaujal. Takže jen tak po očku sleduji novinky, ale rozhodně to není nic, co bych dychtivě hltat. Nedokážu tedy posoudit, zda Windows X uspějí, nebo ne.

