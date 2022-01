Co vy na to: Upřednostňujete filmy a seriály s dabingem, nebo titulky?

Ať už na filmy koukáte na Netflixu, přes VLC nebo z Blu-raye, můžete si zvolit, se kterou jazykovou stopou či titulky je chcete sledovat. Digitální média nám v tom dala velkou svobodu. Pro některé to ale nemusí být výhoda, protože zkrátka mají rádi dabing za všech okolností, protože jsou na to zvyklí z televize.

V dnešní anketě se proto ptáme, jak sledujete filmy a seriály vy. Hlasujte v anketě a případně doplňte komentář v diskuzi. Téma jako obvykle vykopávají naši redaktoři.

Lukáš Václavík

jak kde

U mě se to fakt různí. Hodně starých filmů a seriálů sleduju s dabingem, protože se zkrátka těším na ty přeložené hlášky a mé oblíbené dabéry, neboť je mám naposlouchané z televize a VHS. Jaké to tenkrát bylo vystřízlivění, když jsem poprvé slyšel Arnolda s tím jeho typickým přízvukem!

Ale u věcí po roce 2000, kdy už jsem se díky internetu a DVD pravidelně dostával i k původním zvukovým stopám, tak preferuji je a české titulky. Když nejsou, tak anglické. Anglické titulky si ale většinou dávám i u anglicky mluvících stand-up komiků, protože v českém překladu se ztratí různé drobné nuance. Úplně bez titulků sleduji leda tak youtubery.

Novému českému dabingu nevěřím, vždyť už naši neumí pořádně udělat ani postsynchrony u českých filmů. Hlasy nejdou hercům z úst a neznějí ani přirozeně vůči prostředí, kde se herci nacházejí.

Markéta Mikešová

v původním znění bez titulků

Dlouhodobě preferuji původní znění bez titulků. Když je to něco jiného než angličtina, tak původní znění + anglické titulky. Ale všechno má své výjimky, třeba Harryho Pottera jsem během dospívání vždycky viděla česky dabovaného a tak si ho dabovaného pouštím i v dospělosti. Také specifickým případem byl Dr. House, tam bylo tolik specifických medicínských názvů, že jsem k původnímu znění zařadila české titulky. Obecně se ale dabingu snažím vyhnout, největší peklo jsou dabované anime.

Marek Lutonský

v původním znění s českými titulky

Jedině originální zvuk: za každých okolností a s každým jazykem. Chci slyšet, jak herci skutečně mluví, a původní ruchy přesně v takovém mixu, jak to zamýšlel režisér. Pomáhám si ale titulky, protože ani v mluvené angličtině nezachytím úplně všechno, a to mi vadí. Bylo možná lepší, když Netflix dřív nedával české titulky úplně ke všemu a víc mě to nutilo nastavovat anglické. Pro trénink jazyka je to užitečnější než pasivní čtení českého textu, které u mě teď z lenosti převažuje.

Ale pořád je to lepší než dabing. Už bychom se u něj měli přestat odvolávat na tradici, protože to, co teď u streamovacích služeb vychází z dabingových studií, je neposlouchatelné.

Petr Urban

v původním znění s originálními titulky

Do jisté míry záleží na kvalitě dabingu, ten český nicméně obecně nestojí za moc, takže nemám o čem přemýšlet. (Nikomu to nevyčítám, chápu, že tlak na kvantitu obrovsky vzrostl.) Nejde jen o možnou nekvalitu projevu nebo špatný casting, vytáčí mě také ne zcela přesná synchronizace. Většinou konzumuji obsah v angličtině, kde mám občas problém porozumět mluvenému slovu. V těchto případech mě zachraňují originální titulky, české nepotřebuji.

Originální znění preferuji také u obsahu v jiných jazycích, kterým sice nerozumím, aspoň ale neřeším, že tam dabing zjevně nesedí. Na podzim jsem se bláhově pustil do Squid game s anglickým dabingem v domnění, že to skousnu. Fungovalo to první minutu, kdy hlavní hrdina promlouvá k divákovi, ale není na něj vidět. Jakmile se kamera přepnula na postavy, iluze funkčnosti se okamžitě zbořila.

Filip Kůžel

v původním znění bez titulků

...tedy pokud jde o angličtinu. Je to součást mé dlouholeté snahy v jazyce nezakrnět. Když už se naskytne film v nějakém jiném jazyce, ze stejného důvodu volím anglické titulky.

Jakub Čížek

jak kde

Pokud se na film nebo seriál těším jako malé děcko na zmrzlinu, chci si je samozřejmě vychutnat v podobě, ve které je vyrobil produkční tým. Tedy ve španělštině, němčině, korejštině, angličtině se všemi jejich nepřeložitelnými nuancemi… Ale jen s českými titulky.

Podstata mé práce spočívá v tom, že od rána do večera pročítám anglické texty, takže alespoň večer znavený a vmáčknutý do gauče chci číst česky. Pokud je to naopak výtvor, u kterého dělám hromadu dalších věcí počínaje pročítám článků na Živě.cz a konče trolením pod falešným účtem v internetových diskuzích, vystačím si s dabingem. Speciální postavení pak samozřejmě mají zažitá díla. Takový Louis de Funès v podání Filipovského je pro mě defunèsovatější než de Funès samotný.

Karel Kilián

s dabingem

Bývaly doby, kdy jsem hltal více než deset různých seriálů týdne. Protože jsem je chtěl vidět co možná nejdříve, sledoval jsem je s titulky. V některých případech jsem se musel smířit s titulkovanou verzí proto, že daný film či seriál prostě neměl český dabing. Nezaznamenal jsem však, že by toto mělo nějaký pozitivní vliv na mou znalost cizích jazyků.

Poslední roky jsem ale v tomto směru tak trochu zlenivěl a mnohem raději a častěji sleduji filmy a seriály s českým dabingem. Je to pro mne pohodlnější, nemusím se tolik soustředit a mám pocit, že je to méně únavné. Pravda, v případě některých seriálů, které jsem zhlédl znovu (Chuck, Teorie velkého třesku) pro mne byly první díly s dabingem velkým utrpením, ale nakonec jsem si vždycky zvykl.

Jediné, kdy využívám titulky, je sledování anglických videí na YouTube. Kvůli své práci, při které často čerpám ze zahraničních zdrojů, výrazně lépe rozumím anglicky psanému textu než mluvené angličtině, takže je pro mne příjemnější číst než poslouchat.

Tomáš Holčík

v původním znění s českými titulky

Anglicky rozumím dobře, takže titulky vyloženě nepotřebuji a film si vychutnám i bez nich. Anglické titulky případně pomohou se špatně slyšitelnými dialogy. Když ale jsou, zapínám raději české titulky, i když je při sledování většinou ani nečtu. Prime Video a Netflix je mají docela kvalitní s minimem chyb.

Český dabing mne vůbec nezajímá, ani nevím, jakou má dnes kvalitu, protože vše sleduji v originále s korektně namixovaným prostorovým zvukem. U neanglických filmů a seriálů nechávám původní znění s alespoň anglickými titulky. Český dabing má svém místo v televizním vysílání a u dětských filmů. Já pro něj ale vůbec nejsem cílová skupina.

A co vy, upřednostňujete filmy a seriály s dabingem, nebo titulky?