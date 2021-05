Co vy na to? Skoro všichni mají chytré hodinky a náramky

V tomto týdnu jsme se vás ptali, zda používáte chytré hodinky či náramky, nebo zda o tom teprve uvažujete. A dle výsledků ankety je odpověď naprosto jednoznačná – na 84 % z vás odpovědělo, že některé takové zařízení již má.

Pouhých 7 % z vás pak chytré zařízení zvažuje a 9 % to vůbec neláká. Hodinky a náramky jsou tak velmi populární a to většinou z důvodu snadné dostupnosti notifikací či měření sportovních aktivit. Tomu ostatně odpovídá i zastoupení značek, kde mezi nejoblíbenější patří Garmin. Pozadu ale nezůstává ani Apple Watch či náramky od Xiaomi.

Z diskuse pod článkem jsme vybrali několik zajímavých či opakujících se názorů:

Náramek vítězí výdrží

Uživatel s přezdívkou tc si vystačí s náramkem, kde oceňuje hlavně výdrž: „Mám náramek Miband4 a celkem vyhovuje (notifikace, hodiny, budík, krokoměr, vodotěsnost). Hlavně se mi líbí, že to nemusím pořád nabíjet a je na to vidět i na slunku. Z ruky to sundám prakticky jenom jednou za 3-4 týdny, kdy je potřeba to nabít, Klidně bych si pořídil i hodinky, ale tam mě odrazuje výdrž pár dní. To je pro mě hlavní mínus. Stačí, že se musím starat o mobil, nabíjet ještě hodinky by mě fakt nebavilo.“

Wolfer ale dodává, že by využil i placení a proto pokukuje spíše po hodinkách: “Mám na ruce letitý MiBand 2 a čekám na příchod nějakých solidních hybridů. Líbí se mi Fossily, ale nejsou voděodolné a nedá se s nimi platiti, pak jsou tu Garminy vivomove 3, ale výdrž nic moc a design mě moc neoslovuje. Díval jsem se i na Withings ScanWatch, ale s nimi taky nezaplatím a jejich displej by mohl být větší... Stále tedy čekám a snad se někdy dočkám.

Spojení konkurence s iOS pokulhává

Náramek má i Buffalo007, ten si ale stěžuje na horší propojení s iOS: „Používám Amazfit Bip a dokud jsem měl Android, tak jsem byl nad míru spokojený. Nepřekonatelná výdrž až 1,5 měsíce, notifikace a GPS na to moje běhání stačí. Teď když mám iphone, tak hlavně spojení s iOS trochu pokulhává. Občas se mi nezobrazí, že někdo volá a hlavně se mi nezobrazuje počasí, protože aby se hodinky synchronizovaly, tak se musí spustit aplikace a iOS ji neumí automaticky spustit, tak abych to nemusel dělat každý den já.

Uvítal bych placení pomocí hodinek, ale zatím nejsem ochotný dát za hodinky tolik peněz (a už vůbec ne za Apple Watch).“

Standardní hodinky mají těžko překonatelnou výdrž

Ne všichni jsou ale fanoušci chytrých zařízení na ruce. Své argumenty pro to má třeba Veolw: „Nenosím. Nevím proč bych mel. Mobil mám pořád u sebe. Od hodinek očekávám, aby mi ukazovaly hlavně čas, který mam pořád dostupný a nemusím řešit neustále nabíjení atd. Mám hodinky řízené radiem, nabíjené solárním článkem a 15 let jsem na ně nesáhnul. Pořád mi ukazuji čas a můžu se na ne spolehnout i když není dostupná nabíječka. Na všechno ostatní mám mobil. Podle mě jsou chytré hodinky totální blbost.“

S tím ostatně souhlasí i frantaN47: „Hodinky téměř nenosím. Když někam jdu, tak si vemu sebou mobil. Pokud ho zapomenu, tak ve městě jsou většinou velké hodiny a v lese se řídím podle slunce.

Kdybych nutně musel mít hodinky, tak si vemu nějaké staré natahovací. Stačí je po letech vytáhnout ze šuplíku, natáhnout, nastavit čas a zase fungují jako nové.“

Důležitý je i design

Pantani používá iOS, se kterým nejlépe fungují Apple Watch. U nich mu ale nevyhovuje design – nevypadají totiž jako hodinky. „Jako Applista už od roku 2008 bych si spíše pořídil chytré od Applu - kdybych po tom toužil a mělo to pro mě nějakou přidanou hodnotu. Taky tajně doufám, že ty lidi vymyslej něco, co vypadá jako hodinky. Když chci hodinky, tak chci hodinky, přičemž ty jejich jsou dlouhodobě vyloženě ošklivé. Co tam dělá ten člověk od Tissotu, Citizenu, ... nebo odkud ho vytáhli? Podle mýho se tam musí nudit, ale za ty prachy bych se tam taky rád nudil. Protože to, co produkujou, nejsou hodinky, nechápu, jak to ten člověk-hodinář může povolit do výroby.

Takže jsem si mezitím pořídil mechanické. Sice vyžadujou údržbu, je to náročný stroj, ale mají i takovou nějakou tu duši, kterou ty počítače nikdy mít nebudou. Nelituji.“