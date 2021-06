Co vy na to? Říkáte a píšete ten, to, ta, nebo ty Windows?

V redakci řešíme takový jazykový oříšek – jakého rodu je vlastně Windows. Nebo jsou?

Dřív u nás Windows bývala povinně v množném čísle. Microsoft potom začal prosazovat mužský rod, tak jsme se časem přizpůsobili a Windows přicházel s novými verzemi. Pravidla se nám ale potom rozvolnila. Ani Microsoft v tom nemá do dneška úplně jasno. Na stránce věnované Windows jsou hned pod sebou texty:

Nejlepší Windows všech dob je pořád lepší a lepší

všech dob pořád lepší a lepší Windows 10 byly v zásadě navrženy jako…

V první větě je Windows jako mužský rod v jednotném čísle. Ve druhé větě je to pomnožné podstatné jméno, podobně jako kalhoty, záda, neštovice, šachy, housle. Do pusy jde sice vyjádření „Windows spadly“ poměrně přirozeně, ale nedává úplně smysl, proč by měl cizí výraz přejít do českého pomnožného tvaru.

K tomu pořádá zůstává zmíněná varianta množného čísla ve středním rodě. Windows jsou okna, okna jsou v češtině středního rodu, takže Windows spadla. Není vyloučený ani střední rod v jednotném čísle, který se obecně používá u neživotných věcí, které nelze zařadit jinam. Proč by Windows nemohlo spadnout?

Takže co teď? Chceme si to v redakci konečně ujednotit. Nebudeme zatím přiznávat, k čemu se nejvíc kloníme, rádi bychom znali váš názor: co si myslíte, jak to cítíte. Vyberte prosím v anketě jednu možnost. Výsledky asi nebudeme brát jako závazné, ale určitě k nim přihlédneme.

Zcela jasno nemají ani akademici. Když jsme se na rod Windows ptali na Ústavu jazyka českého, dočkali jsme se nejednoznačné odpovědi: „Častější je plurálový tvar, úzus je rozkolísaný, což je u přejatých výrazů časté, takže koexistuje více variant. Přijatelné je použít jak plurálový tvar v rodě středním, tak i rod mužský (kvůli zakončení na S).“ Akademici se sami vyhýbají uvádění těchto názvů, které jsou ochrannými známkami, v rámci slovníků apod., protože pak mohou čelit nesouhlasu s jejich majiteli.

