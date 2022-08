Co vy na to: Pro život bez klíčů a karet… Nechali byste se očipovat?

Roste počet lidí, kteří si nechali pod kůži vložit čipový implantát. Maličký modul RFID funguje jako bezkontaktní klíč k autu nebo domu. V budoucnu může zastoupit i platební kartu, občanku nebo jiné bezkontaktní karty. Princip je totiž stejný, jen se čip vloží do těla. Časem jistě dorazí zajímavější elektronické komponenty, kterými se budeme moci vylepšit.

Jste na takovou budoucnost připraveni? Nechali byste se očipovat, pokud vám to přinese nějaké výhody? Naši redaktoři to rezolutně neodmítají, jen pro takové implantáty zatím nevidí rozumný důvod. Vy se může vyjádřit hlasem v anketě, případně přidat komentář pod článek.

Jakub Michlovský

Možná, až to bude mít více praktických výhod

Neříkám kategorické ne, zároveň rozhodně nebude stát jako první v řadě na očipování. Dle pozorování mi zatím vychází, že všechno to, co jde aktuálně dělat s čipem v těle, je realizovatelné pomocí hodinek, telefonu, prstýnku a další elektroniky, která se kamarádí s lidským tělem neinvazivně. Prozatím nevidím v implantátu žádnou extra výhodu, ale časem se to možná změní.

Lukáš Václavík

Možná, až to bude mít více praktických výhod

Obecně moc nemám rád jakékoliv zásahy do těla mimo ty řešící zdravotní problémy, ale čipy na rozdíl od piercingu nebo tetování můžou mít nějaké praktické výhody. Pro mě však zatím rozhodně ne a jako náhradu klíčů, karet, vizitek a jiných věcí je nepotřebuju, protože mám mobil a hodinky.

Ze stejného důvodu ani nebudu hysterčit z možného sledování, protože za sebou nechávám tolik digitálních stop, že nějaký jednoduchý RFID čip s minimálním dosahem tomu už nijak nepřidá.

Zcela vyloučit čipy nechci z toho důvodu, že mi jednou třeba prodlouží život. Jestli se dožiju doby, kdy mě budou nanoroboti léčit nebo kdy si v osmdesáti nechám nainstalovat nějakou augmentaci nohou, abych pořád mohl dobře chodit, tomu bych se nevyhýbal.

Petr Urban

Ne, v žádném případě

Ruku na srdce, reálná možnost se očipovat je dnes minimální. I kdyby to už bylo běžné, pořád by mi dávalo smysl nechat si možnost nenosit čip vždycky s sebou. Běžně těch čipů máme spoustu u sebe, tj. chytrý mobil, hodinky, náramky apod., ale je dobré, když se můžete rozhodnout, že chcete čipy nechat doma.

Je to podobné s bezhotovostním placením. Sice je pro mě pohodlné a většinu času jej používat chci, ale zároveň stojím o svobodnější alternativu v podobě placení v hotovosti. Čipy pod kůží raději nechci.

Jakub Čížek

Možná, až to bude mít více praktických výhod

Současná technologie čipování – ať už psů, nebo lidí – podle mého názoru nepřináší žádné ergonomické výhody. V čem se liší izolovaná ampule kdesi v kůži od chytrých a mnohem mocnějších hodinek na zápěstí? Zatím to tedy celé beru spíše jako propagaci několika early-adopterů.

Mnohem zajímavější bude jednou čip, který dokáže skutečně využít toho, že je

v nitru člověka. Třeba bude moci (na rozdíl od sportovních hodinek) korektně měřit srdeční tep. Jeho baterii dobije lidské teplo a změřené informace odešle skrze BLE do chytrých hodinek na zápěstí. No a ještě později, třeba za sto let, bude informace nejen přijímat, ale i vysílat rovnou do centrální nervové soustavy.

Děsíte se takové představy? Tak to vám přeji mnoho štěstí, abyste v šedesáti neskončili na operačním sále s kardiostimulátorem v těle. Vždyť to je elektrický obvod, který opravdu rozhoduje o vašem životě a smrti. A to už dnes. Ne v nějaké dystopické a vzdálené budoucnosti plné očipovaných nešťastníků.

Tomáš Holčík

Možná, až to bude mít více praktických výhod

Můj problém s implantovanými čipy je ten, že je to zatím zhola zbytečné. Nelze to zatím snadno propojit s jinými čipovými systémy (MHD, otevírání dveří, placení v obchodech) a samotný čip přitom nic světoborného nedělá. Jen potvrzuje, že jsem držitel čipu. Stejně tak se dá použít i otisk prstu, sken obličeje nebo bezkontaktní snímek cév v ruce. Vše přitom mnohem méně invazivní jak implantovaný čip. Větší bezpečnost implantovaného řešení je také nesmysl, k získání čipu vás padouch nepotřebuje mít naživu a snadno se stane držitelem vaší ruky s čipem.

U domácích mazlíčků očipování pochopím, ale já většinou dokážu na dotaz odpovědět, jak se jmenuji a kde bydlím, případně mám u sebe i jiné doklady. Jsem zvyklý nosit hodinky, takže by mi bohatě stačil případný čip na náramku, klidně může být i nějak zdobený, aby nevypadal moc cyberpunkově. Takový čip navíc bude rozhodně snadněji vyměnitelný, když ten stávající zastará.

Možná hlavní kontroverze okolo čipů pramení z neznalosti technologií a dojmů o schopnostech čipů získaných z akčních filmů. Zatím to jsou jen trapné ampulky s obvody, které odpoví definovanou zprávou na žádost z velmi krátké vzdálenosti. Nebudou udávat vaši polohu z druhé strany zeměkoule, ani nebudou vysílat 5G signál do okolí.

Filip Kůžel

Možná, až to bude mít více praktických výhod

Chápu, proč to lidi děsí – je tu ta psychologická bariéra, že to bude bolet a bude u toho téct krev. Také stále visí ve vzduchu riziko sledování od Gatesových (jen teď po rozvodu nevím, jestli tohle převzal Bill, nebo Melinda).

Novým technologiím jsem nakloněný a tohle nebude výjimka. V posledních dnech jsem slyšel dva podcasty s lidmi (oba jsou Češi), kteří už čip mají. Zatím je to kuriozitka pro geeky, která nic moc neumí, a když už to naučíte platit, tak se tím blbě trefuje do antény platebního terminálu.

Ale až díky tomu nebudu muset nosit občanku, klíče od domu a platební kartu, tak do toho jdu.

Marek Lutonský

Možná, až to bude mít více praktických výhod

Proč ne? Jestli mám čip na hodinkách, nebo pod kůží, to je už vlastně jedno. Zatím je to ale zbytečné, chybí reálná využitelnost, která by ospravedlnila chirurgický zásah. Hodinky mají navíc displej, takže výhoda čipu bude muset být hodně velká. Ale když to nebude bolet, klidně pak půjdu mezi prvními.¨

Karel Kilián

Možná, až to bude mít více praktických výhod

Jsem poměrně pohodlný člověk, který si snadno a ochotně zvyká na jednoduchá řešení každodenních problémů. Teď například trpím, když musím ručně vysávat podlahy v bytě, neboť náš robotický vysavač musel po čtyřech letech do servisu. Rád si zjednodušuji život nejrůznějšími automatizacemi – například ventilátorem, který nastavuje své otáčky podle teploty měřené čističkou vzduchu.

Pokud by mi tedy implantovaný čip přinesl nějaké praktické výhody, asi bych do něj šel. Výhodu spatřuji mimo jiné v tom, že bych ho nemohl ztratit ani zapomenout. Možnost mít při sobě neustále třeba platební kartu, klíč od elektronického zámku do bytu a další funkce mi připadá jako velmi lákavá a šikovná vychytávka.

A co vy, nechali byste se očipovat?

