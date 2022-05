Co vy na to: Předplatné, CD, MP3… Jak nejčastěji posloucháte hudbu?

Dáváte přednost fyzickým médiím, kupujete si digitální kopie, platíte měsíční paušál, nebo dokonce pirátíte? V dnešní anketě jsme se zaměřili na to, jak nejčastěji posloucháte hudbu. Možností je dnes spousta včetně toho, že lze streamovat zcela zdarma a legálně.

V naší redakci už všichni podlehli streamingu za měsíční poplatek, o to zajímavější bude srovnání s vámi, čtenáři. Možná máte vypilovanější sluch, takže nedáte dopustit na vinyl. Nebo máte tak vyhraněný vkus, že ani 80 milionů písniček na Spotify nezahrnuje ty, které byste chtěli. Kromě hlasu v anketě proto nezapomeňte ani na komentář pod článkem, kde můžete volbu podrobněji vysvětlit.

Jakub Michlovský

Platím si měsíčně za Spotify, Apple Music a spol.

Platím si Apple Music; služba už mě zná, takže mi umí doporučit hudbu, kterou chci. A to se docela daří. Na druhou stranu si rád koupím i fyzické CD, zejména od menších kapel, které pak stejně poslouchám na Apple Music, ale je to jakási forma podpory. Takže CD jsou vkusně uložena v poličce a do přehrávače se dostanou málokdy. A protože jsem metalista, najdou se kapely, třeba z Japonska nebo Indie, u kterých je nákup fyzického CD prakticky nemožný, takže je podpořím nákupem na iTunes Store.

Filip Kůžel

Platím si měsíčně za Spotify, Apple Music a spol.

Pohodlí dávno vyhrálo, mám YouTube Music. Proč zrovna tahle služba? Líbí se mi rozmanitost, možnost pustit živý koncert, který na Spotify nenajdu, dětem pohádku atd. Prostě je tam všechno, co je na YouTube, přitom si můžu pustit jen audiostopu, nestahuju video. A poslouchám tak i podcasty – mám pár takových, které mají i videopodobu a občas tam něco ukazují – na běžných podcastových platformách mám smůlu, tady jen ťuknu o 10 sekund zpátky a přepnu na video.

Jakub Čížek

Platím si měsíčně za Spotify, Apple Music a spol.

Na předplatné jsem přešel okamžitě, když se u nás objevila služba Google Play Music. Líbilo se mi její doporučování nové hudby, které opravdu odpovídalo mému vkusu, a samozřejmě úložiště, kam jsem nahrál své starší nákupy z iTunes, Audiotéky a dalších hudebních e-shopů za celou předchozí dekádu.

S koncem Play Music jsem přirozeně skončil na YouTube Premium, protože mi do něj Google přenesl všechny mé playlisty a vlastní nahrávky. Netvrdím, že je tato služba zdaleka nejlepší – vždy jsem nadával úplně na všechny, ale kvůli hromadě vlastních playlistů a oněch desek nakoupených na jiných e-shopech jsem už prostě obětí klasického vendor lock-inu.

Petr Urban

Platím si měsíčně za Spotify, Apple Music a spol.

Je pravda, že hudbu v posledních letech poslouchám méně. Jenže i přes tento kulturní úpadek, za který se hluboce stydím, poslouchám hodně. Jako správný stárnoucí mileniál ještě pořád posílám záznamy o posleších do Last.fm, které loni napočítalo přes třináct tisíc přehrání. Ve srovnání s třiceti tisíci v roce 2016 je to sice málo, není to však tak málo, aby mi streamování přes Spotify nepřipadalo směšně levné.

Stahování empétrojek mi připadá nemorální, když chodím do práce a vydělávám. Zejména myslím soudobou nezávislou muziku, kterou chci podpořit. Z dnešního pohledu je stahování navíc obludně složité a otravné. Na Spotify okamžitě najdu, co chci, a přehrávám. Jako záloha mi slouží YouTube, který si také platím. Naštěstí ho využiji minimálně, protože na Spotify skoro všechno je. Trendy odcházení umělců a umělkyň ovšem sleduji a radost z nich nemám. Určitě se odchodem z platformy dostanou do znevýhodněné pozice a spousta lidí jejich tvorbu vyignoruje. (Já tedy ne.)

V malé míře si hudbu, která pro mě znamená hodně, kupuji. Někdy jsou to empétrojky, někdy FLACy. Primárně takto podporuji malé a nezávislé entity. Velkou část mého spektra tvoří soundtracky, přičemž kupuji ty herní. Takhle mám v knihovně hudbu z her What remains of Edith Finch, Firewatch, Gone home a dalších.

Marek Lutonský

Platím si měsíčně za Spotify, Apple Music a spol.

Spotify je úžasné, stejně jako ostatní služby tohoto typu. Tohle kdybych měl k dispozici před třiceti lety, kdy se mi formoval hudební vkus! Prošel jsem kopírováním kazet a přepalováním CD, kdy se diskografie oblíbenců dávala dohromady i roky. Dodnes se mi doma práší na několik metrů originálních cédéček. Asi i proto si obrovský výběr hudby a možnosti Spotify tak užívám. Za pár let jsem takhle objevil interprety i žánry, na které bych jinak neměl šanci narazit. A jen za dvě stovky měsíčně.

Karel Javůrek

Platím si měsíčně za Spotify, Apple Music a spol.

Předplácím si Rodinné předplatné v Apple Music za 229 korun měsíčně. Jednou ročně pak k tomu i iTunes Match (649 korun), kvůli nahraným skladbám, které na platformě nebyly/nejsou/nebudou.

Markéta Mikešová

Platím si měsíčně za Spotify, Apple Music a spol.

Byla jsem hodně dlouho odpůrcem poslouchání hudby na mobilu, poctivě jsem si vytvářela v iTunes playlisty a poslouchala všechno na iPodu. Vyloženě mě to bavilo a vydrželo mi to až do podzimu 2016, kdy jsme doma poprvé založili rodinné předplatné Spotify. Od té doby jsem iPod ze šuplíku nevytáhla a jedu pouze Spotify na mobilu.

Spotify je prostě fajn. Jeho doporučovací algoritmy mi sedí a neustále takhle objevuji novou hudbu, což je něco, co oceňuji. I jejich předpřipravené playlisty už mi zachránily několik domácích oslav. Poslední dva roky tu navíc intenzivně poslouchám podcasty a jsem stále spokojená.

V rámci předplatného YouTube mám přístup i k YouTube Music, ale to nevyužívám vůbec.

Lukáš Václavík

Platím si měsíčně za Spotify, Apple Music a spol.

Éra různých napsterů mě minula. Dříve jsem nakoupil já nebo brácha dost hudebních disků, které jsem pak kvůli pohodlí v CDex převedl do MP3 a nosil s sebou v přehrávači, a pak v mobilu. A protože jsem byl jedním z prvních z okolí, kdo měl doma vypalovačku… No dostal jsem se i k hudbě, kterou jsem si nekoupil.

Když do Česka před 10 lety přicházely první předplacené služby, přešel jsem na ně. V průběhu let jsem se od českého MusicJetu dostal k Rdiu, Deezeru až ke Spotify. Nyní ale mám YouTube Premium, který mi sice přijde děsný, ale je to pro mě doplněk k tomu, že mám klasický YouTube bez reklam. Spotify považuji za lepší službu, ale ne o tolik, abych za trochu zážitku navíc platil další stopáďo měsíčně.

Z dlouhodobého hlediska ale spíš patřím mezi ty, kterým se streaming moc nevyplatí. Téměř nevyhledávám novou hudbu a jsem schopný poslouchat jedno album několik měsíců, než se mi zprotiví a cestu si k němu najdu zase až za pár let. Takže mi ve sluchátkách pořád hraje různý britský rock 60. až 90. let, tj. pár desítek alb, která bych si klidně mohl koupit a vystačit si navěky.

A co vy, jak nejčastěji posloucháte hudbu?